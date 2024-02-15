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Bublik1
В Европе заявили, что не нуждаются в газе из РФ и не будут продлевать контракт на украинскую ГТС
Громкое заявление сделала комиссар Еврокомиссии по энергетике

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Ещё два года назад Россия доставляла газ в Европу по нескольким трубопроводам. Самым большим был Северный поток, который напрямую снабжал энергоносителями Германию и ряд других стран. Работал также трубопровод Ямал-Европа, предполагающий поставки через территорию Польши. Газотранспортная система Украины включала две трубы, а через Турцию был проложен Турецкий поток. При этом европейская сторона констатировала острую необходимость наращивания поставок газа, поскольку промышленность Германии бурно развивалась. Именно по этой причине было инициировано строительство Северного потока 2, что должно быть дать Европе достаточно энергоносителей. Похоже, действующие власти ФРГ позабыли о своей экономике, поскольку приняли ряд решений, противоречащих здравому смыслу. Прежде всего начались проблемы у трубопровода Ямал-Европа. Польша в одностороннем порядке перекрыла поступление Газа, чем сильно озадачила немецких промышленников. Следом подтянулась Украина, которая заблокировала одну из веток своей газотранспортной системы. 

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Ну а после подрыва двух веток Северного потока и одной ветки Северного потока 2 поставки газа в Европу и вовсе почти прекратились. В настоящее время несколько государств закупают голубое топливо через Украину, тогда как страны южной Европы используют мощности Турецкого потока. В какой-то момент Германия отказалась от закупок российского газа, но в данном случае это случилось задним числом, поскольку трубопровода больше не было. Канцлер ФРГ не спешит заниматься расследованием подрыва газопровода, ну а в итоге поставки проходят только по одной ветке украинской ГТС. Значительную часть газа закупает Австрия, а власти этой страны прямо указывали, что хотели бы и дальше продолжать получать энергоносители через украинскую трубу. И всё бы ничего, но в конце 2024 года истекает контракт между Россией и Украиной, согласно которому были оговорены сроки и количество транспортируемого газа. Продлевать соглашение в Киеве не хотят, ну а многие эксперты полагали, что Европа вынудил Зеленского подписать нужные бумаги.

Отмечалось, что Австрия выступит в качестве посредника, но сегодня появились большие сомнения, что австрийцам дадут право выбора. Любопытное заявления сделала комиссар Еврокомиссии по энергетике. По словам Кадри Симсон, она не видит необходимости в том, чтобы продлевать соглашение с Россией, поскольку ЕС приняла решения отказаться от российского газа. Еврокомиссар уверяет, что смысла в трёхстороннем соглашении нет, поэтому после истечения срока договорённостей между Украиной и Россией, Европа будет закупать газ в других источниках. И вот тут и начинается самое интересное. Известно, что европейские журналисты обходят острые темы, поэтому в местной прессе редко можно встретить критику пространных заявлений властей. А вот российские СМИ более откровенны, рассказывая о реальном положении дел на континенте. Всё дело в том, что первоначально поставки газа, которые ранее шли из России, взяли на себя США. Янки начали получать сверхприбыли, но в какой-то момент выяснилось, что добыча в прежних объёмах требует больших инвестиций. Сегодня американский бизнес не готов тратить десятки миллиардов долларов, поскольку не уверен в том, что инвестиции удастся отбить. Недавно Байден подписал указ, согласно которому запрещает поставки СПГ в Европу, ну а это чуть меньше 30% всего необходимого объёма газа.

Несомненно, что часть поставок на себя возьмёт Россия, которая отлично адаптировалась к рынку и поставляет в ЕС огромное количество СПГ. Цена на сжиженный газ выше, как и доходы, ну а европейцы переплачивают за то, что могли получать с большой скидкой. В настоящее время в хранилищах достаточно газа, чтобы пройти зимний и летний сезоны 2024 года, но экономика ЕС и тем более Германии нуждается в более дешёвых энергоносителях. Снижения цен на СПГ не предвидится, ну а отключаясь от последнего трубопровода Европа соглашается на дополнительные расходы. Как уже было сказано выше, неясно, как подобное решение восприняли в Австрии. Общеевропейские фонды не такие большие, чтобы выдавать деньги всем страждущим, ну а проблем в ЕС становится всё больше. Аналитики отмечают, что дорогие энергоносители оказывают негативное воздействие на автомобильную и химическую промышленность ФРГ, а также толкают цены на продукты питания вверх. Ну а где-то вдалеке стоит Украина, которая получает от транзита больше миллиарда долларов в год. Этих денег достаточно для того, чтобы закрыть дыру в социальной сфере. Похоже, подобных планов у Зеленского нет.  

#санкции #экономика #газ
2
Показать комментарии (2)
Евросоюз не намерен продлевать транзит российского газа через территорию Украины
Япония теряет место третьей по величине экономики в мире из-за продолжающегося сокращения ВВП
Япония скатывается в рецессию, позволяя Германии обогнать третью по величине экономику мира
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Цитату можно? А то вижу вырванные слова из контекста и не более того
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palkovvodec
18:50
а теперь помимо этого тут ещё и развлекаются, обоссывая опущенную либерастню 😆
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Dante1980
18:49
а теперь все то же самое расскажите про видеокарты Intel
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
E. S.
18:49
Не хотят кормить хохлов больше. А Россия наращивает поставки судами газовозами. Только за!
В Европе заявили, что не нуждаются в газе из РФ и не будут продлевать контракт на украинскую ГТС
Михаил Авраменко
18:48
Ну да, на Окраине так и произошло.
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
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