Доля FireFox снижается, а новое руководство намерено закрыть неприльные проекты

История Mozilla Firefox началась в 2002 году, когда появился браузер с открытым исходным кодом под названием Phoenix. Тогда основным конкурентом был Internet Explorer, а команда Mozilla Foundation совершила настоящий переворот. Стандарты, которые были введены, стали едиными для современных браузеров, ну а первая официальная версия Firefox была доступна уже в ноябре 2004 года. Разработчики регулярно выпускали обновления, улучшая пользовательский опыт и работу приложения. Например, версия Firefox 3.0 принесла значительные улучшения производительности и безопасности, а также изменила пользовательский интерфейс. Firefox стал первым браузером, внедрившим защиту от мошенничества с использованием блокировки вредоносных сайтов. К 2010 году браузер достиг своего пика популярности, занимая 30% рыночную долю. С тех пор прошло много времени, но положение Firefox постепенно ухудшается. Конкуренция с Google оказалась не под силу команде разработчиков, а принятые решения не позволили вернуть популярность браузеру.

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В данном случае уже не важно, что руководство Mozilla Foundation делает не так, ведь целый ряд изменений не оказал никакого влияния на положение браузера на рынке. Доля Firefox остаётся мизерной, а всё это приводит к необходимости пересмотра своего места под солнцем. Как стало известно, корпорация Mozilla объявила об очередном сокращении персонала. Предполагается, что на данном этапе нужно уволить около 60 человек, что составляет около 10% всех сотрудников компании. Что любопытно, это далеко не первый случай, когда Mozilla пытается решить внутренние проблемы путём увольнения сотрудников. Например, в 2020 году, когда коронавирус только набирал силу, было решено избавиться от 250 специалистов, которые вынуждены были покинуть свои рабочие места. Тогда это было 30% всего персонала, а увольнение такого большого количество сотрудников негативным образом отразилось на конкурентоспособности продукции Mozilla. До этого в 2017 работу потеряли ещё 50 человек, ну а всё идёт к тому, что в компании останется только руководство, не способное принимать правильные решения.

Об увольнениях стало известно вскоре после отставки бывшего генерального директора Митчелла Бейкера. Правление приняло решение назначить на его пост Лору Чамберс, которая должна вывести компанию из кризиса. Сложно сказать, кто принял решение уволить 10% сотрудников. Не исключено, что мера согласована ещё прошлым руководством, хотя могла быть инициирована и самой Чамберс. Представитель Mozilla утверждает, что компания фокусируется на более успешных продуктах, сокращая инвестиции в менее приоритетные направления. Среди проектов, от которых решено избавиться, значится Mozilla.social и Online Footprint Scrubber. Первый представляет собой собственную социальную сеть компании, в которой имеют аккаунты все сотрудники. Она удобна для общения и выяснения рабочих вопросов. После закрытия Mozilla.social многим работникам корпорации придётся заводить аккаунты на других платформах, либо дополнять профиль рабочей информацией. Что до Online Footprint Scrubber, то это перспективная функция, которая должна был обеспечить пользователям высокий уровень анонимности. Функцию анонсировали всего неделю назад, ну а теперь просто удаляют из истории. Эксперты отмечают, что на разработку этих и других решений потрачены большие суммы, но действующее и предыдущее руководство не способно использовать потенциал. Вместо этого от неприбыльных проектов предпочитают избавляться, что ведёт к снижению доли браузера и утере привлекательности продукции Mozilla на фоне конкурентов.

Также утверждается, что было решено сократить инвестиции в области конфиденциальности. В первую очередь это касается Mozilla VPN и Relay, а причина в том, что подобные продукты не имеют изюминки и ничем не отличаются от более популярных решений на рынке. На фоне недовольства сотрудников и рядовых пользователей в Mozilla заявили, что Mozilla.social Mastodon не будет закрыта, а проходит через стратегическую коррекцию. Вот только неясно, сколько недель, месяцев или даже лет будет происходить коррекция, о чём в руководстве компании умалчивают. Подчёркивается, что решено сосредоточить усилия на ключевом направлении. А именно – на браузере Firefox для ПК и Firefox Mobile для Android и iOS. Отмечается, что несмотря на снижение популярности и доли рынка по сравнению с конкурентами, Firefox остаётся крупнейшим источником дохода для корпорации. Действующее руководство намерено объединить подразделения Pocket, Content и AI/ML, что позволит браузеру соответствовать новым требования и запросам со стороны пользователей. Подчёркивается, но новая тенденция с использованием умных алгоритмов, будет рассматриваться, уже вскоре Firefox станет более интеллектуальным помощником для пользователей со всего мира. Кстати, сегодня FireFox находится на шестом месте по популярности в мире с крошечной долей рынка порядка 0.5%. Что примечательно, в России доля FireFox среди всех браузеров достигает 3.3%.