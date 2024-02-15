А вот граждане США, которые наняли русских хакеров, получили тюремные сроки

Известно, что многие водители такси привыкли работать в одном или нескольких районах города, считая их наиболее прибыльными и выгодными. Кто-то предпочитает выходить в ночные смены, совершая меньше поездок за большие деньги. Есть таксисты, которым нравятся выполнять курьерские заказы, тогда как другие любят поговорить с пассажиром. Кому-то в тягость проехать лишний километр, тогда как есть и те, для кого не проблема пересечь половину страны. Многие считают места большого скопления людей крайне сомнительным местом для заработка, поскольку там высокая конкуренция, но всегда есть таксисты, работающие в аэропортах и вокзалах. В некоторых местах водителям приходится самостоятельно охотиться на клиентов, но в крупных городах работает система электронной очереди, позволяющая избежать сложностей и точно узнать время и место отправки.

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Именно такая электронная система применяется в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Когда таксист привозит клиентов, он становится в длинную очередь и может ждать своего времени вызова почти час. Многое зависит от времени суток и конкуренции, но в целом простой оправдывается высокой стоимость услуг такси. Не так давно завершился суд по делу о взломе электронного терминала, в котором засветились русские хакеры. К тюремным срокам приговорены два гражданина США: Дэниэл Абаев и Питер Лейман. Первому дали четыре года, а второй отделался двумя годами тюремного заключения. Оба признали себя виновными во взломе компьютерной системы аэропорта и обязались выплатить городу штраф в виде 3.5 миллиона долларов. В ходе следствия выяснилось, что оба американца сотрудничали с русскими хакерами, имена которых также были оглашены. Это Александр Деребенец и Кирилл Шипулин, до которых неумолимая рука американского правосудия так и не смогла дотянуться.

Как уже было сказано выше, аэропорт имени Кеннеди известен своей медлительной диспетчерской службой, а ждать пассажира приходится полчаса и больше. Абаев и Лейман увидели в этом шанс для заработка и договорились с русскими хакерами, которые обязались взломать для них систему выдачи электронных карт. Схема действовала следующим образом, водители такси отправляли фотографии своих удостоверений в закрытый групповой чат по приезду в аэропорт. Имея полный доступ к электронной системе Абаев и Лейман тут же перемещали их вперёд очереди, что позволяло обходиться без изнурительных ожиданий. Таксисты забирали пассажиров, а за каждый такой проход платили организаторам схемы 10 долларов. Схема эффективно работала сентября 2019 года по сентябрь 2021 года, ну а хакеры запросили за свои услуги всего 100 тысяч долларов. Первоначально Абаев и Лейман сомневались, но после поняли, что смогут быстро обогатиться. Они создали целую сеть из лояльных таксистов, а после даже придумали систему поощрений. Например, если водитель приводил вместе с собой ещё нескольких человек, то доступ к системе становился для него бесплатным.

Во время суда обвиняемые рассказали, что отбить вложения им удалось всего за две недели после взлома электронного терминала. Ну а поскольку схема работала целых два года, то даже сложно представить, сколько умудрились заработать мошенники. Известно, что оба пошли на сделку с правосудием, поскольку максимальное наказание за подобные преступления может доходить до десяти лет. При этом Абаев выйдет из тюрьмы через два года, а Лейман и вовсе может не попасть за решётку. Всё дело в том, что оба уже давно находятся под следствием, ну а сделка с судом позволила мошенникам выйти на свободу намного раньше, чем первоначально требовало следствие. Похоже, у Абаева и Леймана есть 3.5 миллиона долларов, которыми они и купили себе свободу. Кстати, в суде сетовали на то, что русские хакеры ушли от наказания. Предлагалось назначить жителям России по 10 лет за надругательство над американской Фемидой, но из-за отсутствия доступа к самим хакерам решено было не вносить в обвинение дополнительных данных. Вполне возможно, что оба россиянина наедятся в листе ожидания американских спецслужб и по прибытии в одну из стран союзниц могут быть арестованы.