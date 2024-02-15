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Bublik1
Tesla Cybertruck подвержен коррозии и ржавеет от контакта с дождём и любыми жирными пятнами
Илон Маск пока не комментирует проблему своего пикапа

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Можно смело утверждать, что Tesla Cybertruck стал самым востребованным автомобилем задолго до начала продаж. Миллионы американцев оставили залоговую сумму, становясь членами элитного сообщества фанатов уникального пикапа. Интерес к автомобилю был настолько огромен, что за последние несколько лет появились небольшие стартапы, предлагающие дополнительные опции в виде гаража в стиле Cybertruck, необычных зарядных устройств или прицепа, который выполнен по образу и подобию пикапа. Всё это стало доступно ещё до того, как Cybertruck появился в продаже, хотя действительно доступным автомобиль назвать сложно. Прежде всего стоит вспомнить, что во время презентации в 2019 году его стоимость была установлена на отметке в 40 тысяч долларов. Время шло, несмотря на заявления Илона Маска, Tesla так и не смогла уложиться в сроки, а в результате в 2021 и 2022 году электрокар оказался недоступен. Вначале миллиардер ссылался на пандемию коронавируса, после на полупроводниковый кризис, ну а в итоге 40 тысяч превратились в 60 тысяч долларов США. Продажи стартовали во второй половине 2023 года, но очередь такая огромная, что удовлетворить спрос не получится в ближайшие 5 лет. Похоже, скандалы, сопутствовавшие разработке, ещё не закончились, ведь теперь недовольны владельцы автомобиля, которым положены быть счастливыми. 

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Прежде всего стоит напомнить, что ещё во время презентации с пикапом случился неприятный конфуз. Если вы помните, то Илон заявил об использовании ударопрочного стекла, взял кувалду и как следует приложился по автомобилю. В этот момент стекло треснуло, что вызвало неоднозначную реакцию в зале. Маск был удивлён не меньше, но заявил, что это первая версия, в которой не было правильной защиты. Судя по всему, долгожданный автомобиль таит в себе массу сюрпризов, о некоторых из которых уже начали говорить недовольные владельцы. На той же первой презентации Илон утверждал, что его корпус Cybertruck сделан из сверхтвёрдой нержавеющей стали, которая не подвержена любым негативным воздействиям. Вот только спустя несколько месяцев эксплуатации владельцы начали замечать на машине следы ржавчины. Один из тех, кому посчастливилось получить электрокар раньше остальных, рассказывает о своём разговоре с консультантом автосалона Tesla. Оказывается, пятна ржавчины и коррозии – это норма, а в случае их появления нужно заняться полировкой кузова. 

На одной из тем в клубе владельцев Cybertruck много похожих отзывов. Выясняется, что после дождя машина может покрываться оранжевыми пятнами. Владельцы шутят, что слышали о том, что нельзя водить под дождём легендарный Delorean (автомобиль из фильма «Назад в будущее»), но впервые прочли о ржавчине, которая появляется на Cybertruck от контакта с дождевой водой. Ну а поскольку фанаты Илона Маска готовы защищать своего кумира до последнего, то многие на форуме тут же ополчились на автора фотографий с рыжими пятнами. Многие владельцы электрокара заявляют, что ничего подобного у них никогда не было. Занимающие нейтральную позицию комментаторы пишут, что нержавеющая сталь не полностью защищает от ржавчины, но лишь снижает риск её появления. В итоге докопаться до истины так и не вышло. Некоторые читатели предположили, что следы возникли из-за неправильной транспортировки и могли появиться из-за повреждения и царапин на кузове. 

Позднее появилась ещё одна тема, автор которой утверждает, что после 11-дневного дождя в Лос-Анджелесе на металлической части его нового Cybertruck появилась коррозия. Некоторые владельцы пикапа начали беспокоиться, что с надёжностью автомобиля не всё гладко. Один из читателей опубликовал скриншот документации по техническому обслуживанию Cybertruck с любопытными данными. Там указывается, что пикап не имеет прозрачного покрытия. Обычно такой слой выступает в качестве защитного барьера и необходим для защиты нанесённой краски от повреждения со стороны УФ-лучей, а также агрессивных погодных условий. Можно предложить, что внешняя часть Cybertruck подвержена коррозии, что подтверждается в руководстве. Как только оксидный барьер нарушается, появляются небольшие следы ржавчины. Руководство рекомендует незамедлительно удалять коррозийные пятна, подчёркивая, что не следует ждать, пока коррозии станет слишком много.

В данном случае не так важно происхождение пятна. Это может быть жир, масло, мёртвые насекомые, древесная смола, дорожная соль, промышленные осадки и даже птичий помёт. Важно удалять всё это вручную, а не дожидаться дождя или полноценной мойки. Рекомендуется использовать денатурированный спирт для удаления смоляных и стойких жирных пятен. После этого промыть место водой и мягким мылом без моющих средств. Официальное руководство сильно удивило владельцев пикапа, которые привыкли не задумываться о таких мелочах, как удаление насекомых с кузова автомобиля. Ну а в списке рекомендаций прямо сказано, что внешняя часть Cybertruck из нержавеющей стали менее устойчива к вмятинам и ударам, чем у большинства других автомобилей. Вот только электрокар не имеет прозрачного покрытия, а это значит, что любые царапины могут быстро превратиться в пятна ржавчины. Вот такой сюрприз от Илона Маска за 60 тысяч долларов. Посмотреть пятна и следы коррозии вы можете по ссылке: https://www.cybertruckownersclub.com/forum/threads/rust-spots-corrosion-is-the-norm.11988/page-10

#tesla #илон маск #cybertruck #tesla cybertruck #транспорт
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