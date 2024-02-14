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Bublik1
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
Первая сборка оказывается на 5% быстрее, но будет стоить существенно дороже

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На нашем сайте часто можно встретить виртуальные сборки компьютеров. Эксперты и новички предлагают те или иные решения, вынося свои идеи на суд настоящих сторожил. Иногда сборки выглядят вполне логично, но даже в этом случае угодить всем не получится. Некоторые читатели недовольны выбранной оперативной памятью, рассказывая о том, что без разгона и правильной настройки таймингов компьютер не может считаться полноценным. Кто-то обращает внимание на блок питания, требуя поставить дорогостоящий продукт за 30 тысяч рублей и дороже. Чаще всего наши старожилы недовольны выбором материнских плат. Доходит до абсурда, когда диванные аналитики предлагают покупать дорогостоящие материнские платы даже в самые бюджетные компьютеры. Но самые суровые споры идут на тему выбора процессора и видеокарты. 

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Здесь открывается непаханое поле для фанатов Intel, NVIDIA и AMD, многие из которых часто забывают о здравом смысле. Например, то и дело можно услышать совет покупать для игрового компьютера процессор Core i7-14700K. Диванных экспертов не волнует, что сегодня почти никто не занимается разгоном, а под указанный камень нужна материнская плата с флагманским чипсетом. С видеокартами всё ещё сложнее, ведь фанаты дядюшки Хуанга рассказывают нам о том, что продукция NVIDIA обладает каким-то секретными технологиями, которые недоступны простым смертным, купившим графический чип от тётушки Су. Диванные эксперты часто используют для убеждения противоположной стороны известные заблуждения, ну а в итоге победителей нет, ведь каждый уходит при своём мнении. Сегодня мы не намерены нарушать статус-кво, но хотим представить вашему вниманию любопытное тестирование, проведённое командой TheSpyHood. Блогеры взяли две системы, сравнив их прямую производительность в играх. Давайте изучим участников теста, далее рассмотрим результаты, а после перейдём к кратким выводам. 

Итак, с одной стороны у нас система на базе Intel + NVIDIA. Это идеальная сборка для любителей компьютерных игр, состоящая из процессора Core i7-14700K и видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Пожалуй, с такой сборкой вам покорится любая игра даже в разрешении 4К, ну а в качестве соперников были выбраны комплектующие производства AMD. Это процессор Ryzen 7 7800X3D и видеокарта Radeon RX 7900 GRE. К первой сборке предлагается купить материнскую плату Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI и 64 Гб оперативной памяти DDR5-6000. Для второй то же количество ОЗУ и материнская плата Asus ROG Crosshair X670E HERO. На самом деле стоимость сборки считается только по процессору и видеокарте, ну а первая оценена в 1200 долларов, тогда как вторая обойдётся вам в 1050 долларов. Оценка довольно условна, поскольку в российской рознице всё это стоит дороже, но давайте обойдёмся без критики по этому вопросу. Сойдёмся на том, что первая сборка потенциально дороже, поскольку ещё и требует мощную материнскую плату, а вторая позволит неплохо сэкономить. 

Ниже вы можете посмотреть ролик с игровыми тестами. Как удалось выяснить, сборка Core i7-14700K + GeForce RTX 4070 Ti SUPER оказывается немного быстрее. Если суммировать все тесты, то разница не превысит 5%, хотя есть игры, в которых Ryzen 7 7800X3D + Radeon RX 7900 GRE выходит на первое место. Можно предположить, что обычный пользователь визуальных различий не заметит, а значит нужно обращать внимание на другие показатели. Прежде всего напомним, что вторая сборка дешевле, а это уже большой плюс. Кроме того, Core i7-14700K + GeForce RTX 4070 Ti SUPER потребляет больше энергии, а в итоге вам потребуются ещё и дополнительные инвестиции в блок питания. По количеству видеопамяти видеокарты равны, а вот Ryzen 7 7800X3D намного тише и менее прожорливый. Для Core i7-14700K хорошо бы докупить жидкостную систему охлаждения, а особенно этот совет актуален, если вы собираетесь использовать разгон. При этом все эти растраты дадут совсем небольшой буст, а за счёт дорогой материнской платы, блока питания и системы охлаждения вы в итоге потратите на сборку Intel + NVIDIA на 400 долларов больше. Это довольно солидная сумма, ну а если взять указанные выше 400 долларов и добавить к видеокарте, то можно купить не довольно спорную Radeon RX 7900 GRE, а полноценную Radeon RX 7900ХТХ. Это совершенно другой уровень скорости, предполагающий значительное преимущество в любых играх. Очевидно, фанаты Intel и NVIDIA с таким подходом не согласятся, но это на то у нас и существует демократия, чтобы высказывать личное мнение. 


#ryzen 7 7800x3d #radeon rx 7900 gre #core i7-14700k #geforce rtx 4070 ti super
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