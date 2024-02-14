Неясно, когда и сколько F-16 получит Украина

Страны НАТО впервые пришли к единому решению о необходимости поставки Украине истребителей F-16 в начале 2023 года. Именно тогда была создана самолётная коалиция, о которой так громки рассказывали аналитики по обе стороны океана. Эксперты назвали самые различные сроки, тогда как ряд европейских политиков обещал передать Киеву десятки машин в 2023 году. Время шло, наступательная компания ВСУ буксовала, а власти то и дело укоряли Запад в нежелании выполнять данные обещания. В Киеве говорили о том, что истребители им нужны здесь и сейчас, но европейские политики отмалчивались. Некоторые с озабоченностью рассказывали о том, как интенсивно проходит подготовка украинских пилотов, тогда как в прессу попадали откровенные материалы лётчиков НАТО с большим стажем боевых вылетов. Обывателей уверяли, что украинские пилоты смогут овладеть всеми навыками управления F-16 за 6 месяцев, тогда как наиболее одарённые асы и вовсе освоят сложную науку за 4 месяца. Якобы, лётчики имеют много опыта работы на советских самолётах, поэтому им не составит труда переучиться на американскую машину.

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Вот только в первые же месяцы выяснилось, что ожидания политиков не соответствуют действительности. Похоже, украинские и даже американские власти не удосужились вызвать специалистов, которые могли бы озвучить более реалистичные сроки. Тогда же стало ясно, что часть украинских пилотов не владеет английским языком на уровне, необходимом для налаживания контакта с инструкторами НАТО. Лётчиков отправили на языковые курсы, а с тех пор американские власти предпочитают не называть каких-либо сроков вообще. На вопросы журналистов отвечают коротко, а никакой полезной информации нет. Когда самолёты прибудут в Украину, знает ограниченный круг лиц, ну а европейские журналисты приходят к выводу, что случится это слишком поздно. На французском телеканале LCI вышел репортаж, в рамках которого эксперты поделились своим мнением на этот счёт. Утверждается, что F-16 были нужны летом 2023 года, ведь они могли бы выступить в качестве поддержки наступательной компании. Журналисты полагают, что если истребители и появятся, то случится это к середине весны. Учитывая стремительное развитие событий, уже может быть слишком поздно.

Всё дело в том, что сегодня российская армия имеет тотальное преимущество по всей линии соприкосновения, тогда как ВСУ вынуждены обороняться и давно перешли от наступления к отступлению. Представители LCI рисуют для украинской армии безрадостное будущее, ну а целый ряд экспертов полагает, что европейские власти осознают бесперспективность отправки американских самолётов в Украину. Даже если истребители прибудут, то использовать их нет никакого смысла, поскольку наступать ВСУ уже не могут. Длительный период сидения на голодном пайке привёл к дефициту снарядов и бронированной технике. Поставки из Европы идут слишком медленно, а необходимость закрывать формирующиеся на линии соприкосновения дыры приводит к большим потерям. Чтобы собрать наступательный кулак, потребуется время, тогда как сегодня резервы нужны Зеленскому для обороны. Ну а отправлять F-16 на убой, никому не хочется. Известно, что Россия усилила возможности противоракетной обороны, а в результате выживаемость американского истребителя находится под большим вопросом.

Недавно власти Нидерландов подтвердили, что намерены передать Украине F-16, но не стали уточнять сроки. Эксперты полагают, что передача встретит на своём пути сложности, поскольку спрятать самолёт намного сложнее, чем танк. В прессе писали, что украинская сторона готовит подземные бункеры, но строительство подобных объектов точно привлечёт внимание российской разведки. Точность спутниковых систем РФ за 2023 год значительно выросла, а в итоге место дислокации истребителей окажется под угрозой ракетных ударов. Не стоит забывать, что многие военные эксперты НАТО и вовсе сомневаются, что украинские пилоты способны за 1 год овладеть тонкостями управления F-16. Проблема в том, что на это нужно 3-5 лет, а иначе лётчик научится взлетать и садиться, но не сможет правильно проводить манёвры уклонения и захода на цель. Иногда в прессе можно встретить указания на то, что в кабинах украинских F-16 будут сидеть наёмники из стран НАТО. Подобные рассуждения выглядят правдоподобно, но многое будет зависеть от того, сможет ли украинская сторона обеспечить безопасность передвижения пилотов по своей территории. Риски повышают необходимость увеличения денежного вознаграждения, а уже сегодня можно предположить, что за F-16 в украинском небе будет вестись настоящая охота. Захотят ли наёмники принимать участие в этой авантюре в качестве добычи, большой вопрос, ответ на который мы получим уже совсем скоро.