Core i9-14900KS предложит ещё более впечатляющие характеристики, но и будет стоить ощутимо дороже серийных флагманов Intel

Сегодня самым быстрым игровым процессором является Ryzen 9 7950X3D. 16-ядерный камень обладает невероятным потенциалом и во многих рабочих задачах превосходит Core i9-14900K. Споры за корону лидера между AMD и Intel идут уже давно, но каждый раз появляется процессор, который ставит под сомнение все достижения той или иной компании.

Например, Ryzen 9 7950X так и не смог стать лидером, сильно разочаровав экспертов и геймеров. Ryzen 9 7950X3D удалось догнать и обогнать флагман Intel, но во многом подсчёты зависят от методологии. Например, некоторые эксперты используют разгон Core i9-14900K до начала тестирования. Благодаря этому удаётся получить более внушительные тактовые частоты как на всех ядрах, так и по одному самому скоростному ядру. Несмотря на это в играх Core i9-14900K всё ещё на втором месте, а Intel явно недовольна таким раскладом сил. По данным инсайдеров, уже совсем скоро исправить положение должен новый процессор, который называется Core i9-14900KS. Речь о суперфлагмане, в задачи которого входит обеспечение технологического преимущества над Ryzen 9 7950X3D путём экстремального повышения тактовых частот.

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Напомним, Core i9-14900K при определённых условиях может разгоняться до 6 ГГц, ну а Core i9-14900KS обеспечит ещё более впечатляющие параметры. Инсайдеры пишут, что новый флагман получит тактовую частоту на одном ядре до 6.2 ГГц и 5.9 ГГц на всех восьми ядрах. Вообще, внутри не будет ничего революционного, ведь камень основан на всё той же архитектуре Raptor Lake Refresh и включает 8 больших ядер Raptor Cove и 8 малых ядер Gracemont. Последние получат минимальные изменения в виде увеличения тактовой частоты на 100 МГц (до 4.5 ГГц). Ядра Raptor Cove прибавят 200-300 МГц, ну а добиться таких впечатляющих результатов удалось благодаря тщательному отбору наиболее удачных кристаллов. Похоже, Intel уже давно наладила работу специальных алгоритмов, способных анализировать выпускаемые чипы на предмет достижения максимальных тактовых частот. Вот только за всё в этой жизни приходится платить, а законы физики обойти невозможно. Так, после повышения тактовой частоты до 6.2 ГГц, Core i9-14900KS начинает потреблять неимоверное количество энергии, доходящее до 410 Вт.

Предполагается, что в серийной версии аппетиты нового флагмана удастся снизить, но каким образом это будет сделано, понять сложно. Не стоит забывать, что Core i9-14900KS буквально создан для разгона. Обычно такие процессоры покупают энтузиасты, для которых цена имеет вторичное значение. Понадобится материнская плата, способная выдерживать длительные нагрузки, а также более мощный блок питания. Всё это влетит в копеечку, поэтому обычные пользователи могут видеть подобные процессоры только на страницах технологических изданий. В настоящее время Intel официально не сообщила о планах выпуска суперфлагмана, но у инсайдеров нет никаких сомнений, что анонс случится в ближайшее время. Core i9-14900KS представляет собой отличную возможность привлечь внимание к своей продукции. Мало того, есть реальный шанс догнать и обогнать Ryzen 9 7950X3D в играх, ну а это уже важная цель, которая порадует миллионы фанатов Intel.

И всё же, на первый взгляд Core i9-14900KS кажется вторичным и не впечатляет своими характеристиками. Всё дело в сравнении, ведь Core i9-14900K уже имеет 6 ГГц из коробки, а для многих энтузиастов увеличение тактовой частоты на 200 МГц достигается без особых проблем с помощью систем жидкостного охлаждения. Предложить чего-то большего синие пока не могут, ведь переход на более тонкий технологический процесс случится только к концу 2024 года. Напомним, сегодня компания выпускает свои процессоры согласно техпроцессу под названием Intel 7. На самом деле это 10-нм узел, известный как Enhanced SuperFin. Предполагается, что следующая линейка сможет получить доступ к 5-нм технологическим нормам, но это не точно. Что до AMD, то здесь всё предельно ясно, ведь Ryzen 9 9950Х выйдет этой осенью с использованием 3-нм норм TSMC. Нас ждёт новый виток конкуренции, ну а Core i9-14900KS – это приятный подарок для энтузиастов, которым нечем заняться в межсезонье. К сожалению, точных сроков выхода флагмана нет, что может быть связано с тем, что специалисты Intel пока не отобрали достаточного количества кристаллов для запуска полноценного продукта в серию. Стоимость камня окажется выше 700 долларов, но в данном случае это самая незначительная подробность, которая интересует потенциальных покупателей.