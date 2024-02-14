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Bublik1
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
Все спутники будут сожжены в верхних слоях атмосферы Земли

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В настоящее время общее число рабочих спутников, входящих в число группировки Starlink, насчитывает 5500 единиц. Есть небольшое число резервных объектов, но Илон Маск не собирается останавливаться на достигнутом. По замыслу миллиардера, на орбиту нужно вывести несколько десятков тысяч спутников, что обеспечит стабильный сигнал в любой точке планеты. Что любопытно, на начальных этапах развёртывания группировки Starlink, у Илона было несколько конкурентов, которые готовились догнать и перегнать основателя Tesla. Увы, но за несколько лет никаких изменений не произошло, а потенциальные конкуренты рассказывают прессе о невероятных планах, обещая начать предоставлять более качественные и дешёвые услуги в самое ближайшее время. Похоже, догнать Илона уже не выйдет, ведь темпы развёртывания группировки действительно впечатляют. 

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И всё же, даже у Starlink есть проблемы, о чём сообщается на официальном сайте SpaceX. Как стало известно, недавно было принято решение вывести с орбиты сразу 100 спутников, а после сжечь их в верхних слоях атмосферы Земли. Оказывается, речь идёт о первом поколении спутников, которые практически выработали свой ресурс. Эксперты отмечают, что жизненный цикл обычных спутников в разы превосходит те, что использует Маск. Причина в небольшом размере, что позволяет быстро наращивать количественные показатели. При этом один традиционный спутник связи может без проблем проработать до десяти лет, охватывая огромную территорию и выполнять задачи, для которых требуется несколько сотен малых спутников Starlink. В SpaceX пояснили, что решение было продиктовано заботой об экологии и нежеланием увеличивать и без того внушительное количество космического мусора. Сообщается, что существует реальный риск отказа части спутников первого поколения, ну а в SpaceX не хотят, чтобы объекты бесконтрольно летали на орбите, создавая опасности для действующей группировки. 

Известно, что около ста объектов будут направлены к поверхности Земли. Случится это не быстро, а операция займёт какое-то время. Спуск будет контролироваться, а в ходе кругового снижения удастся снизить риски до минимума. Кроме того, даже при спуске спутники останутся полностью подвижными и способными предотвращать столкновения с другими объектами. Это значит, что SpaceX выводит объекты с орбиты ещё до того, как они потеряют устойчивость, тогда как многие компании предпочитают выжимать из спутников все соки, забывая о необходимости утилизации. Отдельно подчёркивается, что уничтожение такого большого количества спутников за один раз никак не повлияет на работу действующих систем. У Starlink есть резервные спутники, а оставшиеся 5400 просто возьмут на себя часть сигнала выведенных в орбиты объектов. В SpaceX напомнили, что предусмотрели все негативные сценарии ещё до запуска первого поколения спутников. Так, каждый спутник оборудован системой автономного предотвращения столкновений и ионными двигателями для маневрирования на орбите. Ну а согласно внутренним документам и решениям специалистов принято решение выводить спутники с орбиты с их полным сгоранием в атмосфере Земли после пяти лет работы. В некоторых случаях сроки могут оказаться меньше, что связано с выработкой ресурса маневровых двигателей. 

В SpaceX напомнили, что ранее вывели с орбиты 406 спутников, а текущая операция не отличается от успешно завершённой утилизации предыдущих объектов. Подобные действия помогают снизить риски столкновения и в целом являются штатными. Похоже, в будущем сжигание спутников в атмосфере Земли станет обыденным делом. Дело в том, что в ближайший год ещё около 1000 спутников исчерпают свой жизненный цикл. Проще говоря, у них закончится топливо, что вынудит SpaceX нарастить скорость запуска новых объектов. Ну а чем больше сегодня Илон Маск запускает спутников, чем сложнее их будет выводить с орбиты через пять лет. Кстати, в последнее время астрономы перестали выражать недовольство работой группировки Starlink. Напомним, спутники летали целыми роями и мешали наземным телескопам. Не исключено, что Маск всё же выполнил свои обещания и начал запускать спутники с отражающим покрытием, которое снизило помехи для наземных телескопов. А может учёные просто устали возмущаться, поскольку это всё равно ни к чему не приводило. 

#илон маск #starlink
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