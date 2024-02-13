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Bublik1
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
Т-64БB интересен, но выпускать и модернизировать машины сегодня в Украине уже не могут

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Никто уже и не помнит, зачем молодая Россия оставила в странах «Варшавского договора» так много военной техники. Большая часть решений была принята ещё во времена существования СССР, ну а молодая страна щедро отказалась от наступательных вооружений, подарив всё это бывшим союзникам. Похоже, никто и не подозревал, что Восточная и Центральная Европа стремительно начнёт дрейфовать в сторону Запада, разрывая последние связи с Россией. Уже тогда было ясно, что подарок оказался чрезмерно щедрым, ведь новоиспечённые лидеры свободных государств поспешили стать вассалами США, принося с собой секреты советской техники. В интернете есть откровения американских пилотов, которые впервые увидели над своим небом МиГ-29. Рассказывается, что самолёт перелетал океан, а после без дозаправки участвовал в тренировочном бою с F-16. При этом пилоты из Восточной Европы ещё и умудрялись побеждать. Американцы получили в своё распоряжение танки, самолёты и многое другое, тогда как Россия и не думала по этому поводу возражать.

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Как оказалось, уже тогда нужно было что-то делать, ведь в 2022 году сотни танков и десятки самолётов, оставленных российскими властями в Европе, были переброшены в Украину. Всё это оказало влияние на ход СВО, существенно укрепив наступательные и оборонительные позиции украинской армии. Пожалуй, одной из первых стран, вызвавшейся помогать Киеву, стала Чехия. Власти этой страны отправили в Украину советские Т-72, а также обязались проводить бесплатный ремонт Т-64. Договор между чешской компанией VOP CZ и Министерством обороны Украины был заключён в начале 2023 года, но с тех пор со стороны Киева не поступало никаких сигналов. Согласно действиям соглашения, VOP CZ взяла на себя широкие обязательства, предполагающие восстановление советского парка Т-64, а также модернизацию всего действующего состава бронетехники. Подробностей в прессе нет, но суть сводится к тому, что за год с момента заключения договора, украинская сторона так и не поставила в Чехию ни одного танка. Местная пресса обратилась за комментариями в Министерство обороны Чехии и Украины, но там предпочли сделать вид, что ничего о проблеме не знают. 

Эксперты полагают, что модернизация предполагала замену большей части компонентов танка. Фактически, новая машина должна была напоминать улучшенный вариант Т-72, но по неизвестным причинам так и не пошла в серию. В начале 2023 года чешская сторона даже демонстрировала свой вариант модернизированного Т-64, чем привлекла внимание прессы. Машина могла похвастать динамической бронёй, а также целым набором улучшений. У чешской стороны нет никаких идей относительно того, почему украинская сторона не потребовала соблюдения контракта. Похоже, в Чехии не знают о тонкой логике киевских властей. Всё дело в том, что в Украине есть так называемый Т-64БВ. Танк проектировался и разрабатывался в Харькове до начала СВО и существует в нескольких экземплярах. Сегодня планов на модернизацию сотен машин нет, поскольку танки нужны на передовой, но власти не теряют надежды заработать на проекте после завершения боевых действий. Время от времени Т-64БВ появляется на страницах местной прессы, где видные эксперты рассказывают о его невероятных характеристиках и преимуществах над российским Т-72. Украинские аналитики забывают, что в СВО уже давно присутствует модернизированная версия советского танка, умалчивая о сравнении не в свою пользу. 

Давайте разберём основные характеристики Т-64БВ, который так и не пошёл в серию. Прежде всего добавим, что украинский танк получил автомат заряжания, на 32 снаряда и способен совершать 8 выстрелов в минуту. По сравнению с базовой версией Т-72, которая делает всего 6 выстрелов в минуту – это определённо лучше. Поскольку модернизация танка проводилась совсем недавно, то разработчики установили туда улучшенные средства обнаружения, позволяющие видеть цель с расстояния 1 километр ночью и до 4 километров днём. Современные российские машины могут и лучше, но в данном случае старый Т-72 смотрится куда скромнее, ведь его обзор не превышал 500 метров ночью и до 2.5 километра днём. У Т-64БB имеется более продвинутая радиосвязь, а также улучшенная система бронирования «Нож». Украинские источники заявляют, что она обладает стойкостью на уровне 750 миллиметров, но есть все основания полагать, что цифра завышена в несколько раз. У Т-64БB кроме основного двигателя есть резервный, который позволяет уйти с поля боя после получения критических повреждений. У него выше скорость за счёт меньшей массы и выше проходимость, чем у старого Т-72. Как уже было сказано выше, неясно, что предлагали чешские власти, но модернизация Т-64 явно украинскую сторону не впечатлила. Сегодня в ВСУ остаётся совсем немного старых советских танков, поскольку парк не пополняется, а ремонтные мастерские располагаются в Польше. Запасных частей не так много, поэтому судьба танка предрешена. Ну а несколько Т-64БB продолжат курсировать по выставкам и светиться на камеру, демонстрируя несбывшуюся мечту лучшего украинского танка. 

#военные технологии #танки #т-64бb
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