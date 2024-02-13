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Bublik1
Adidas удаляет профили жителей РФ из приложения Adidas Running и вводит дополнительные санкции
Все профили жителей РФ в Adidas Running будут удалены не позднее 31 марта 2024 года

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Впервые с продукцией Adidas жители России познакомились ещё во времена существования СССР. Тогда официального представительства в стране компания не имела, ну а вместо качественного товара так называемые «челноки» везли китайские подделки. Менялись названия и форма, но неизменным оставались цвета знаменитого бренда. Что любопытно, несмотря на обилие подделок и политические разногласия, представители бренда и не думали вводить ограничения, запрещая жителям СССР носить штаны с фирменными полосками. Тогда сделать это можно было довольно легко, ну а в результате народная любовь к Adidas постоянно крепла. Не так важно, что многие фанаты немецкой компании никогда не видели в глаза оригинала, ведь любви к спортивным штанам от этого у этих ребят меньше не стало. Со временем контрафакта в российских магазинах стало меньше, а рынок начал обретать черты цивилизованного.

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Уже не так важно, сколько процентов от общемировых продаж занимала РФ, ведь немецкий бренд ушёл и громко хлопнул дверью. Сегодня в российских магазинах ещё можно встретить продукцию Adidas, ну а для фанатов, привыкших к определённому комфорту, кроссовки немецкой компании остаются незаменимыми. Похоже, многим жителям России придётся отказываться от своих привычек, ведь Adidas идёт на усиление санкций. Как стало известно, руководство немецкой компании решило заблокировать для жителей РФ доступ к приложению Adidas Running. Ну а это популярное программное обеспечение, которое нужно для фиксации данных о личных тренировках, включая бег и многие другие упражнения. Фанаты бренда часто покупают умные аксессуары, надевают кроссовки и спортивные штаны Adidas, запускают приложение Adidas Running и наслаждаются избавлением от съеденных калорий. Согласно новым данным, жители России скоро потеряют доступ к умному приложению, но хуже всего даже не это, а отношение руководства немецкого бренда к своим клиентам. Так, вместо того, чтобы удалить программу из популярных магазинов, ограничившись щадящими мерами, в Adidas решили ещё и уничтожить профили российских пользователей. Сообщается, что все данные, включая информацию о тренировках и личном прогрессе, решено безвозвратно удалить с серверов компании. Для справки, немецкий бренд в первых рядах заявил о поддержке антироссийских санкций. В марте 2022 года были закрыты все магазины на территории РФ, а заказы перестали приниматься и доставляться. 

Сегодня продукция Adidas доступна на российском рынке благодаря параллельному импорту. Логистические схемы позволяют обходить запрет на поставки, но с умными часами и программным обеспечением на смартфоне такой трюк не пройдёт. Проблема в том, что все данные о тренировках и успехах пользователей хранятся на удалённых серверах, поэтому смена IP может помочь лишь на время. Рано или поздно приложение подключится на прямую, что может привести к неприятным последствиям. При этом немецкая компания решила всё же сделать жест доброй воли и разрешит всем пользователям из РФ скопировать личные данные с серверов на личные устройства. Окончательное удаление профилей произойдёт 31 марта 2024 года, ну а пока есть время, чтобы спасти годы ведения тщательно дневника о личных тренировках. Важно учитывать, что разработчики будут рассматривать каждую заявку на экспорт личных данных, а в результате процедура может занять как несколько минут, так и до пяти дней. 

Если вы активно пользуетесь Adidas Running, то самое время решить, нужно ли вам это приложение. Можно предположить, что пользователям из РФ заблокируют возможность обновления, а значит безопасность приложения окажется под угрозой. Кроме того, часть функций может прекратить работу, не говоря уже о том, что немецкий бренд последовательно ограничивает доступ жителей РФ к своей продукции и сервисам. Нужно признать, что Adidas – это не единственная компания, которая ведёт себя таким образом. Эксперты полагают, что принятые европейскими и американскими компаниями решения имеют самые негативные перспективы. Всё дело в том, что китайские и российские производители способны перекрыть дефицит одежды, а новые бренды могут понравиться россиянам не меньше, чем Adidas. Если бы немецкая компания вела себя менее агрессивно, то после снятия санкций могла бы вернуться, заняв утерянную нишу. Вот только народную любовь купить очень сложно, а санкции и ограничения испытывают терпение обычных пользователей. Не исключено, что у Adidas уйдут годы на то, чтобы приблизиться к тому уровню доходов с российского рынка, который наблюдался на начало 2022 года. 

#санкции #adidas #adidas running
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Adidas окончательно уходит из России — учетные записи Adidas Running будут удалены 31 марта
Пекин возмущен незаконными санкциями против китайских компаний со стороны Европейского Союза
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