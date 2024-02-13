Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
Решение продиктовано политическими мотивами и явно не соответствует потребностями рядовых европейцев

реклама

По мнению аналитиков, европейская автомобильная промышленность переживает не лучшие деньки. Особенно сложно Германии, которая десятилетиями полагалась на дешёвые энергоносители из России. Существует соблазн повышения конечной стоимости легковых автомобилей, но рынок диктует свои законы. Резкие ценовые перепады невозможны, а удорожание выше среднего уровня инфляции воспринимается с откровенным непониманием. При этом себестоимость автомобилей за последние 2 года сильно увеличилась, что самым негативным образом повлияло на доходы крупных корпораций. На самом деле пока у большинства производителей не так всё плохо, но эти ребята привыкли к сверхдоходам, поэтому пока не знают, как им быть дальше. Похоже, внутренние проблемы, это далеко не всё, с чем предстоит столкнуться европейскому автопрому. Эксперты напоминают, что в 2023 году Китай стал самым крупным экспортёром легковых автомобилей. Впервые производители из Поднебесной обошли Японию, а всё это ставит под угрозу именно европейские компании. 

реклама

Оказывается, рынок Страны восходящего солнца довольно специфичный, а местные покупатели неохотно обращают внимание на иностранные автомобили. Ну а европейский покупатель избалован брендами и привык к большому выбору. Ещё совсем недавно китайские автомобили считались экзотикой и сильно уступали европейцам по качеству. Сегодня многие специалисты утверждают, что технологического разрыва больше нет, а качественный разрыв китайцам удалось наверстать очень быстро. Поговаривают, что европейские власти уже задумались над определёнными мерами, которые ограничат экспорт китайских машин на рынок ЕС. Нет никаких сомнений, что такой шаг грозит ответными действиями со стороны Китая. Например, китайцы также могут ввести повышенные ввозные пошлины, что тут же увеличит цены на европейские автомобили на 20% и сделает их неконкурентными на рынке Поднебесной. На самом деле сложных вызовов, стоящих перед автомобильными компаниями из Европы, намного больше. Сегодня журналисты Samnytt решили проанализировать наиболее тревожные факты, свидетельствующие о том, что Европа и сама способна уничтожить свою автомобильную промышленность.  

Всё дело в том, что европейские политики всё настойчивее требуют отказаться от использования бензинового и дизельного топлива. Углеводороды признаны слишком вредными для окружающей среды, ну а к 2035 году в Евросоюзе должно прекратиться производство машин на ископаемом топливе. Аналитики отмечают, что современные аккумуляторы совершенствуются недостаточно быстро и конкурентоспособны по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Технологии внедряются слишком медленно, а в итоге судьба электрокаров стоит под большим вопросом. Если политики продолжат давить на автомобильную отрасль, то может случиться настоящая катастрофа, ведь никто не готов к последствиям стремительного отказа от более экономного и дешёвого вида транспорта. Отмечается, что слишком настойчивыми запретами политики загоняют себя в угол, ведь все машиностроительные концерны так или иначе уже находятся на пути к отказу от бензиновых и дизельных авто. 

Аналитики пишут, что электрокары не готовы стать полноценной заменой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания не только потому, что имеют недостаточно ёмкие аккумуляторы. Оказывается, зарядка также является проблемой. Быстрые технологии зарядки внедряются медленно и стоят дорого. Это повышает конечную цену транспортного средства, поэтому никаких стимулов покупать электрокар у рядовых потребителей нет. Зарядная инфраструктура Европы не готова к приёму сотен миллионов машин в месяц, ну а холодные зимы и вовсе делают электрокары сложными в эксплуатации. Известно, что при минусовой температуре аккумулятор сильно теряет заряд, а пока найти решение данной проблеме не удалось. В последние годы строились заводы по производству батарей, но производители инвестировали в старые технологии, что может привести к огромным потерям. Вот только все предприятия должны окупиться, а технологии твердотельных аккумуляторов способны разорить часть европейских компаний. 

Можно сделать вывод, что Евросоюзу будет сложно достичь указанной выше цели к 2035 году, так как политики приняли решение без обращения за компетентным советом к специалистам. Вполне возможно, что достичь поставленных целей удастся к 2040-2045 годам, ну а действующий график грозит потерей рабочих мест для десятков тысяч европейцев и утерей технологического преимущества. Ну а пока европейцы погрязли в спорах, Китай находится на пути перехода. Решения принимаются намного быстрее, ведь новый завод вводится в строй всего за 1.5 года, тогда как в Европе могут раздумывать 20 лет. Не стоит забывать, что пока европейцы намерены себя ограничивать, в США запускают новые угольные электростанции. Выбросы растут, ну а усилий Евросоюза явно недостаточно. Аналитики также констатируют, что действующие электросети не готовы к тому, чтобы обеспечить энергией все автомобили. Для решения этой проблемы нужны системы хранения энергии, но пока требуемых технологий нет и не предвидится в ближайшие 5 или даже 10 лет. 

#электрокары #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
Электромобили теряют популярность в Южной Корее
Для электромобилей могут понадобиться новые дорожные заграждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
14
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
8
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
8
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
1
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
5
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
+
Приложение Gemini на Android уже можно установить в европейских и азиатских странах
+
ИИ-стартап KoBold Metals обнаружил масштабные запасы меди в Замбии
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
330
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
132
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
12
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
13
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
11
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
30
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
21:09
ну в лучач просер будет только в киберпанке. там где лучи для галочки, АМД мощнее+ папмяти больше и запаса для текстур. Посмотрим что будет с видеобуфером после 2-3 часов игры
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Вася Ягодкин
21:08
Вот настоящее фиаско под Селидово у ВСУ, это да. Мясник Сырский отрабатывает свое погоняло.
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
Пузо
21:08
Был к6-2+, с вдвое меньшим л3 у которого была модель на 500 мгц. Но по факту к6-2+ это тот же к6-3 с отключённой половиной л3. Его можно разблокировать до полного к6-3. И гонятся 2+/3 до 600+ мгц.
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
fynjy_2005
21:06
и это реально один из ьлучших процев интел с 12 поколения по факту. Его единственный минус - не очень высокая залоченная частота
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Пётр Жидкин
21:06
Думаю это был ответ на популярный (когда-то давно) тейк "на пинуксе не существует вирусаф и их нельзя сделать!!! 1!" Но я, находясь частенько в окружении линуксоидов, не слышал такого утверждения ни ...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
MrPegge
21:03
Да Путин вообще на США работает. Кто выиграл от СВО? - США. Они захватили энергетические рынки Европы и даже заставили часть производств перебазировать в США. А РФ потеряла рынки - значит проиграла. И...
Презентация Nothing Phone (2a) состоится 5 марта
fynjy_2005
21:02
конченное дерьмо
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Китя.
21:01
Всё так и есть.
Почему покупаю AMD.
Пузо
21:00
Для gf2 mx400 достаточно было при установке дров на чипсет указать режим работы агп 1х, и оно нормально запускалось и работало. Я на к6-2 500 на материнке с чипсетом мвп3 вполне себе игрался во все иг...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Сергей Медков
20:59
Внимательно - это не качать пиратки, как автор, не исполнять непроверенные файлы/скрипты.. а если уж очень хочется - есть песочницы, с отслеживанием изменений.. но чумба и ему подобные не такие.
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем