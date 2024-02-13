Решение продиктовано политическими мотивами и явно не соответствует потребностями рядовых европейцев

По мнению аналитиков, европейская автомобильная промышленность переживает не лучшие деньки. Особенно сложно Германии, которая десятилетиями полагалась на дешёвые энергоносители из России. Существует соблазн повышения конечной стоимости легковых автомобилей, но рынок диктует свои законы. Резкие ценовые перепады невозможны, а удорожание выше среднего уровня инфляции воспринимается с откровенным непониманием. При этом себестоимость автомобилей за последние 2 года сильно увеличилась, что самым негативным образом повлияло на доходы крупных корпораций. На самом деле пока у большинства производителей не так всё плохо, но эти ребята привыкли к сверхдоходам, поэтому пока не знают, как им быть дальше. Похоже, внутренние проблемы, это далеко не всё, с чем предстоит столкнуться европейскому автопрому. Эксперты напоминают, что в 2023 году Китай стал самым крупным экспортёром легковых автомобилей. Впервые производители из Поднебесной обошли Японию, а всё это ставит под угрозу именно европейские компании.

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Оказывается, рынок Страны восходящего солнца довольно специфичный, а местные покупатели неохотно обращают внимание на иностранные автомобили. Ну а европейский покупатель избалован брендами и привык к большому выбору. Ещё совсем недавно китайские автомобили считались экзотикой и сильно уступали европейцам по качеству. Сегодня многие специалисты утверждают, что технологического разрыва больше нет, а качественный разрыв китайцам удалось наверстать очень быстро. Поговаривают, что европейские власти уже задумались над определёнными мерами, которые ограничат экспорт китайских машин на рынок ЕС. Нет никаких сомнений, что такой шаг грозит ответными действиями со стороны Китая. Например, китайцы также могут ввести повышенные ввозные пошлины, что тут же увеличит цены на европейские автомобили на 20% и сделает их неконкурентными на рынке Поднебесной. На самом деле сложных вызовов, стоящих перед автомобильными компаниями из Европы, намного больше. Сегодня журналисты Samnytt решили проанализировать наиболее тревожные факты, свидетельствующие о том, что Европа и сама способна уничтожить свою автомобильную промышленность.

Всё дело в том, что европейские политики всё настойчивее требуют отказаться от использования бензинового и дизельного топлива. Углеводороды признаны слишком вредными для окружающей среды, ну а к 2035 году в Евросоюзе должно прекратиться производство машин на ископаемом топливе. Аналитики отмечают, что современные аккумуляторы совершенствуются недостаточно быстро и конкурентоспособны по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Технологии внедряются слишком медленно, а в итоге судьба электрокаров стоит под большим вопросом. Если политики продолжат давить на автомобильную отрасль, то может случиться настоящая катастрофа, ведь никто не готов к последствиям стремительного отказа от более экономного и дешёвого вида транспорта. Отмечается, что слишком настойчивыми запретами политики загоняют себя в угол, ведь все машиностроительные концерны так или иначе уже находятся на пути к отказу от бензиновых и дизельных авто.

Аналитики пишут, что электрокары не готовы стать полноценной заменой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания не только потому, что имеют недостаточно ёмкие аккумуляторы. Оказывается, зарядка также является проблемой. Быстрые технологии зарядки внедряются медленно и стоят дорого. Это повышает конечную цену транспортного средства, поэтому никаких стимулов покупать электрокар у рядовых потребителей нет. Зарядная инфраструктура Европы не готова к приёму сотен миллионов машин в месяц, ну а холодные зимы и вовсе делают электрокары сложными в эксплуатации. Известно, что при минусовой температуре аккумулятор сильно теряет заряд, а пока найти решение данной проблеме не удалось. В последние годы строились заводы по производству батарей, но производители инвестировали в старые технологии, что может привести к огромным потерям. Вот только все предприятия должны окупиться, а технологии твердотельных аккумуляторов способны разорить часть европейских компаний.

Можно сделать вывод, что Евросоюзу будет сложно достичь указанной выше цели к 2035 году, так как политики приняли решение без обращения за компетентным советом к специалистам. Вполне возможно, что достичь поставленных целей удастся к 2040-2045 годам, ну а действующий график грозит потерей рабочих мест для десятков тысяч европейцев и утерей технологического преимущества. Ну а пока европейцы погрязли в спорах, Китай находится на пути перехода. Решения принимаются намного быстрее, ведь новый завод вводится в строй всего за 1.5 года, тогда как в Европе могут раздумывать 20 лет. Не стоит забывать, что пока европейцы намерены себя ограничивать, в США запускают новые угольные электростанции. Выбросы растут, ну а усилий Евросоюза явно недостаточно. Аналитики также констатируют, что действующие электросети не готовы к тому, чтобы обеспечить энергией все автомобили. Для решения этой проблемы нужны системы хранения энергии, но пока требуемых технологий нет и не предвидится в ближайшие 5 или даже 10 лет.