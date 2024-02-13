В России вырос спрос на ремонт американской техники, поскольку новая стоит очень дорого

Известно, что за последние несколько лет российские производители значительно увеличили поставки отечественных компьютеров и ноутбуков. В продаже можно встретить российские роутеры и материнские платы, но обычные пользователи пока смотрят на подобную продукцию с недоверием. Флагманских решений нет, а внутри скрываются китайские или американские чипы. Таким образом называть такую продукцию российской можно только условно, а в интернете не прекращаются споры о том, сможет ли отечественная полупроводниковая промышленность выйти из тени Запада. Эксперты отмечают, что для того, чтобы встать на ноги и начать расти, потребуется выход на массовый рынок, ну а это по некоторым причинам невозможно. Всё дело в том, что санкции вступили в силу в 2022 году, а многие компании не считают необходимым переходить на российские аналоги. Подобные заявления вполне логичны, ведь жизненный цикл серверов превышает 5 лет, а при правильном подходе система может проработать и дольше.

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Часть оборудования выходит из строя, а значит российским производителям нужно постепенно набирать обороты. Как оказалось, спрос на отечественное железо далёк от ожиданий, а всему виной экономные бизнесмены. По данным «Коммерсанта», за 2023 год спрос на ремонтные услуги корпоративной электроники от зарубежных производителей вырос в пять раз. Динамика настораживает, а информацией поделился управляющий партнёр «Мобиус Технологии» Михаил Сизов. Компания занимается сервисным обслуживанием и ремонтом корпоративной компьютерной техники, а сам Сизов уверен, что резкое увеличение спроса на ремонт таких устройств связаны с санкционным давлением и проблемами в логистике. Поставки нового оборудования идут медленно и не удовлетворяют спрос. Отдельные комплектующие сильно подорожали, ну а у многих предпринимателей просто нет выбора. По прогнозам Сизова, к концу 2024 года объём рынка ремонта корпоративной ИТ-техники будет измеряться миллиардами рублей. До недавнего времени спрос на запасные части удавалось удовлетворить, но уже какое-то время наблюдается нехватка компонентов, необходимых для замены поломанных микросхем. Логистические особенности санкций отнимают слишком много времени, поэтому заказчикам приходится ждать больше обычного.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в сегменте серверов и систем хранения данных. Директор производителя серверов и СХД «Промобит» сообщил, что в России наиболее актуальными являются услуги по ремонту блоков питания, материнских плат и контроллеров. По словам Максима Копосова, высоким спросом пользуются бренды Mellanox и Supermicro. Покупатели активно ремонтируют и продукцию других компаний, которые ещё в 2022 году покинули российский рынок. Сложная ситуация с ремонтом техники наблюдается и на рынке потребительской электроники и бытовой техники. Например, Apple, покинувшая Россию в марте 2022 года, ограничила поток в страну запчастей для своих устройств. Весной яблочная компания и вовсе отказалась от взятых на себя гарантийных обязательств, ну а жители России вынуждены пользоваться сломанными iPhone, поскольку замена компонентов стоит слишком дорого. Знакомые с проблемой специалисты уверяют, что сложившаяся проблема имеет целый ряд особенностей. Так, из-за ограничений и санкций поставка готовой продукции в России сильно осложнена. Особенно проблематично закупать большие партии, ну а всё это приводит к росту цен. Многие российские компании, занимающиеся ремонтом электроники и компьютерной техники, готовы платить за запчасти любые деньги, что создаёт условия для спекуляций и вынуждает пользователей тратить на ремонт больше, чем обычно. Российские компании вынуждены адаптироваться к новым условиям на рынке техники, закупая запасные компоненты заранее и организуя ремонт внутри страны. Ну а очень часто ремонт обходится намного дешевле, чем замена отдельных комплектующих. Эксперты полагают, что положение на российском рынке будет зависеть от того, как долго продержатся санкции. Если ограничения не снимут ещё несколько лет, то отечественные производители всё же начнут развиваться активнее. Ну а в случае, если США снимет санкции быстрее, то зарубежные компании могут успеть вернуться, пока их места не заняли российские и китайские производители.