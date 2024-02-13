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Bublik1
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
Инсайдеры полагают, что прокачанная версия Xiaomi 14 Ultra на 16 Гб/1 Тб будет стоить €2000

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Когда Xiaomi пришла на рынок смартфонов, там уже сложилась довольно понятная иерархия со своими лидерами и аутсайдерами. Так, рынок был фактически разделён между Apple и Samsung. Различия касались фундаментальных особенностей операционной системы и подхода к продажам. Американская компания обещала максимальный уровень технической поддержки и предъявляла высокие требования к программному обеспечению. Там требовали, чтобы все актуальные смартфоны, которые числились в списке поддерживаемых, имели доступ к самым популярным приложениям без особых проблем. Южнокорейская компания не могла контролировать рынок приложений, поскольку этим занимались в Google, ну а «Корпорация добра» на первых порах достаточно либерально относилась к разработчикам. В итоге производительность смартфонов увеличивалась чуть ли не каждый год, а аппараты двухлетней давности списывались со счетов. Apple стремилась выпускать исключительно флагманы, тогда как Samsung были не чужды эксперименты, а в продаже можно было найти выгодные предложения. 

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И всё же, только с появлением Xiaomi конкуренция стала действительно заметной. Яблочники даже выпустили несколько бюджетных аппаратов (в меру своего понимания бюджетности), ну а Samsung значительно расширила линейки и серии. Долгое время руководство китайской компании уверяло, что главная цель заключается в том, чтобы брать минимальную комиссию, создавая продукты с максимальной мощностью для обычных людей. Со временем, в портфолио Xiaomi появились действительно дорогие аппараты, но речь шла о раскладных устройствах, продажи которых всегда были минимальными. Например, автор данного материала как-то купил Xiaomi Mi 9T Pro, который опередил время и обладал удивительными характеристиками. Так вот, разблокировка осуществлялась при помощи подэкранного датчика, а дисплей не имел вырезов. Для создания сэлфи использовалась выезжающая камера, которая после съёмки автоматически пряталась в корпус. Телефон с самым быстрым процессором на рынке и экраном с функцией Always On Display стоил меньше $400, ну а сегодня за такую сумму продаются самые обычные смартфоны линейки Redmi Note. Кажется, что мир сошёл с ума, но ещё никогда ранее Xiaomi не просила за флагман так много, как будет стоить новый Xiaomi 14 Ultra.

Как стало известно, 25 февраля в рамках презентации на MWC в Барселоне, китайская компания намерена представить новый суперфлагман. Инсайдеры полагают, что старт продаж состоится в начале марта, но в данном случае многое будет зависеть от региона и количества доступных аппаратов. Обычно флагманы Xiaomi пользуются высоким спросом, но так было раньше, когда за телефоны просили €800, ну а на этот раз Xiaomi 14 Ultra оценивается в €1699. Это 167 тысяч рублей, ну а столько обычно стоит флагман Apple. Очевидно, что фанаты яблочной продукции готовы платить за гаджеты и дороже, но очень сомнительно, чтобы Xiaomi 14 Ultra мог заинтересовать столько же безумных энтузиастов. Инсайдеры уверяют, что Xiaomi 14 Ultra будет обладать выдающимися фотографическими характеристиками. Якобы, кроме основной 50 Мп камеры производства Leica, аппарат получит ещё три 50 Мп сенсора. Это: сверхширокоугольный, телеобъектив с 3.2-кратным зумом, а также перископический телеобъектив, способный снимать с 5-кратным оптическим зумом. Эксперты уверены, что это будет самый выдающийся смартфон за всю историю, но помалкивают, когда дело касается цены. 

В целом, Xiaomi 14 Ultra будет отличаться даже от продвинутых аппаратов, ведь в самой дорогой комплектации (цена которой не была озвучена, но может достичь €2000), он получит 16 Гб оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 Тб. Благодаря сертификату IP68, телефон можно использовать во время дождя, ну а ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев расположен под экраном. Заявлена поддержка спутникового сигнала, а также камера под дисплеем. В качестве операционной системы стоит HyperOS, а высокая производительность обеспечивается процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC. 6.73-дюймовый OLED-дисплей может рассчитывать на поддержку частоты обновления в 120 Гц, ну а скоростная зарядка на 90 Вт немного огорчает, ведь даже у Xiaomi есть смартфоны, способные заряжаться быстрее. Что же, Mi 9T Pro в 2019 году не обладал выдающимися фотографическими возможностями, но для своего времени был хорош. Сегодня все фишки старого смартфона перекочевали в Xiaomi 14 Ultra и стали немного лучше. И всё бы хорошо, если бы за новый флагман не нужно было платить €1700, что в 5 раз дороже, чем в 2019 предлагался самый мощный и впечатляющий Mi 9T Pro. 

#смартфоны #xiaomi #xiaomi 14 ultra
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Показаны изображения Xiaomi Watch 2 с ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем
Презентация Nothing Phone (2a) состоится 5 марта
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