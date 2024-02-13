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Bublik1
Китайский процессор Loongson 3A6000 обошёл Ryzen 9 5950X по тестам архитектурного потенциала
Если бы 3A6000 выпускался по 5-нм технологическому процессу, то он был бы быстрее Ryzen 9 5950X

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Известно, что китайские компании с переменным успехом научились выпускать процессоры как для рабочих станций и серверов, так и для домашних ПК. Местное население не спешит покупать подобные системы, поскольку быстродействие там оказывается ощутимо ниже, чем у американских аналогов. И всё же, процессоры выпускаются, происходит освоение новых технологий, но всё это происходит явно медленнее, чем надеялись местные власти. Похоже, главной помехой на пути к успеху стали американские санкции. Десятки китайских компаний потеряли доступ к производственным мощностям TSMC, а отставание от конкурентов постоянно увеличивается. Предполагается, что по итогам 2024 года китайская SMIC сможет освоить 5-нм узел, но никто не знает, насколько массовым будет выпуск полупроводников по таким высокотехнологичным нормам. Уже в 2023 в Китае выпускали чипы по 7-нм техпроцессу, но места на заводах SMIC всем не нашлось. 

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Пожалуй, одним из наиболее перспективных производителей процессоров в Поднебесной считается компания Loongson. В сети мы видели различные тесты, доказывающие преимущество американских технологий. Что же, пришло время взглянуть на процессор 3A6000 пристальнее. В сети появился любопытный обзор данного чипа, авторы которого решили изучить потенциал камня и его архитектуры. Так, команда Geekwan отмечает, что по общей производительности китайский камень сильно уступает продукции AMD и Intel. Как оказалось, 3A6000 не только медленнее процессоров, созданных на архитектуре x86, но и Arm. Вот только эксперты предлагают не делать преждевременных выводов, ведь потенциал у китайца огромен. Начнём с того, что китайский процессор действительно уступает бюджетному Core i3-10100, выпущенному в далёком 2020 году. Отставание соответствует 20% и 40% в одноядерных и многоядерных тестах. Не лучше дела идут и в плане потребления энергии, где 3A6000 умудрился сжечь 40 Вт, тогда как камню Intel достаточно 30 Вт. Результаты настораживают, но всё меняется, когда эксперты обращают внимание на показатель IPC.

Речь о количестве операций за такт, а общеизвестный факт заключается в том, что подобный показатель крайне сложно улучшить при помощи стандартных средств. Обычно AMD и Intel используют для роста производительности высокие тактовые частоты и дополнительные ядра, тогда как 3A6000 обходится архитектурными особенностями. Напомним, у него всего 4 ядра с тактовой частотой 2.5 ГГц, а сам он выпущен по 12-нм технологическим нормам. Ну а если изучить именно показатель IPC, то всё оказывается не так уж и плохо. В тесте SPEC 2017 с целыми числами и числами с плавающей запятой, при частоте 2,5, процессор Loongson умудряется обходить даже Ryzen 9 5950X. Это флагман прошлого поколения, который ещё не так давно считался самым мощным камнем для домашних систем. Ryzen 9 7950X на базе Zen 4 и Core i9-14900K на архитектуре Raptor Lake оказываются быстрее, но это самые мощные процессоры современности, тогда как 3A6000 не считается конкурентам современным чипам. Важно отметить, что все процессоры тестировались на тактовой частоте 2.5 ГГц. 

Эксперты отмечают, что из-за низкой тактовой частоты китайский процессор оказывается неспособен реализовать свой потенциал в полной мере. Ходят слухи, что в 2024 году Loongson начнёт выпускать 3A6000 на базе 7-нм технологического процесса. Что же, даже этого будет недостаточно для полноценной конкуренции с лидерами рынка, ведь тот же Ryzen 9 7950X выпускается по 5-нм нормам. И всё же, разрыв будет не таким огромным, а многие аналитики ожидают от Loongson большого прорыва. Если китайским инженерам удастся разогнать 3A6000 хотя бы до 4 ГГц, сохранив приемлемое потребление энергии, то камень может выйти из тени мощных конкурентов и займёт место в компьютерах массового потребителя. Вопрос лишь в том, когда китайские инженеры осилят массовый выпуск чипов по 7-нм техпроцессу, ведь именно сроки в настоящее время решают всё.

#процессоры #ryzen 9 5950x #loongson #3a6000
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Китайский процессор Loongson 3A6000 по IPC догоняет AMD Zen 4 и Intel Raptor Lake
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