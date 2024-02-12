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Bublik1
Le Figaro: Украина останется без мужчин и уже начала скатываться в демографическую яму
Рождаемость падает, но мобилизация и не думает останавливаться

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Поговаривают, что конфликт между Зеленским и Залужным сформировался ещё в 2022 году, когда командующий вооружёнными силами страны протестовал против бездарных решений президента. Именно Залужный был против обороны Бахмута, а в последнее время он говорил о необходимости отведения гарнизона из Авдеевки. Даже западная пресса пишет, что для Зеленского Авдеевка представляет политический вес, а значит удерживать населённый пункт будут до последнего. Похоже, так и будет, ведь новый главком ВСУ не собирается церемониться с военнослужащими. Сырский имеет характерное прозвище «Мясник», полученное им в ходе принятия тех или иных решений. Известно, что он не щадит людей при штурме или защите того или иного города, предпочитая играть на публику и заводить правильные знакомства. Именно Сырский отвечает за поражение в Бахмуте, но вместо того, чтобы пожурить «Мясника», его повысили до новой должности. 

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По мнению авторов The New York Times, несмотря на свои аппетиты, Сырский столкнётся с той же проблемой, что преследовала его в Бахмуте, а именно с нехваткой живой силы. Аналитики прогнозируют, что без дополнительной военной помощи со стороны США, уже в этом году линия соприкосновения, которую удерживает украинская армия, может посыпаться. Тогда даже сам «Мясник» не заставит бойцов сражаться, ведь к этому моменту количество солдат может значительно снизиться. Американские журналисты полагают, что одной из причин увольнения Залужного стала мобилизация. Главком требовал дать ему больше людей, тогда как для Зеленского политические вопросы остаются главенствующими. В Киеве опасаются возможных последствий масштабного призыва украинцев, ну а Сырский будет делать ровным счётом то, что ему скажут. Единого мнения на проблему нет, но эксперты отмечают сложность в поиске баланса между потребностями армии и поддержанием политической и экономической стабильности в Украине. Пока же журналисты обращают внимание на очевидную проблему рождаемости. Согласно статистике, число мужчин в возрасте 40 лет в стране в три раза превышает число мужчин в возрасте 20 лет. Уже достаточно давно средний возраст солдата ВСУ перевалил за 40 лет, но перед Зеленским стоит задача мягкого призыва юношей до 25 лет. Эксперты отмечают, что попытка надавить на общество может привести к критическим последствиям. Мало того, рождаемость в стране и так упала, а масштабный призыв ставит под угрозу существования Украины, как суверенного государства. Экономика находится в разбитом состоянии, а мужчин для её восстановления нет. 

Авторы Le Figaro замечают, что в последние месяцы мобилизация в Украине всё чаще напоминает охоту на людей. Мужчин буквально отлавливают, используя для этого блокпосты между городами и районами, а также общественный транспорт. Специальные автомашины с вооружёнными представителями военкоматов курсируют по городам, а несогласных избивают и силой заталкивают в передвижные пункты мобилизации. Залужный заявил, что ему нужно ещё 500 тысяч солдат, ну а путём замены командующего Зеленский рассчитывает на мягкую перезагрузку армии. 7 февраля в первом чтении был принят новый закон о мобилизации, предполагающий выдачу властям широких полномочий. Фактически, военкоматы и раньше игнорировали действующее законодательство и конституционные права граждан, ну а вскоре появится закон, позволяющий им это делать без юридических конфликтов. В новом законе прописано снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет и упрощение процедур призыва. Так, всем украинцам нужно будет зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе, через которую их и смогут призывать. А за уклонение от службы будут лишать прав и замораживать банковские счета.

Даже если мужчина призывного возраста не станет регистрироваться на онлайн-платформе, то повестка ему будет считаться выданной. Ну а пока закон ещё не принят, отдельные политики выдвигают самые неожиданные предложения. Например, ввести отсрочку для тех, кто готов перечислять в бюджет страны определённые суммы. Например, мужчина платит налог в специальный фонд в размере 500 долларов в месяц и спокойно может гулять по улицам без опаски быть принудительно мобилизованным. Особенно спорным выглядит пункт, согласно которому уклонистам будут замораживать банковские счета, а также отказывать в медицинских услугах. Коснётся закон и тех, кто уехал за рубеж. Им будут отказывать в получении консульских услуг, ну а всё только усложняет демографическое положение в Украине. В Le Figaro пишут, что до начала СВО в ЕС проживало около 1.5 млн украинцев. Около 650 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выехали с Украины в Европу с февраля 2022 года, но есть все основания полагать, что таковых уже больше 1 миллиона. Некоторые из этих людей всё ещё владеют бизнесом в Украине и платят налоги. Другие перечисляют определённые суммы своим родственникам, которые не могут или не хотят выезжать. Журналисты полагают, что закон приведёт к тому, что этот миллион мужчин окончательно разорвёт связи со своей родиной. Примерно также поступят и женщины, а в результате Украину ждёт самая настоящая демографическая катастрофа. Для информации, в 2019 году в Украине родилось 309 тысяч человек. В 2023 количество сократилось до 187 тысяч, ну а в 2024 ожидается падение до 150 тысяч. Вот такая динамика. 

#украина #политика #мобилизация
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