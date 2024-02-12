Устройство обладает высоким потенциалом, но информации о нём слишком мало

Многие российские эксперты уверены, что отечественная военная промышленность пришла на рынок беспилотников с десятилетним опозданием. В настоящее время у целого ряда стран есть ударные дроны, способные наносить ощутимый урон военным и гражданским объектам, тогда как до 2022 в России существовали наработки, обладающие высоким потенциалом. США и союзники по НАТО активно эксплуатируют разведывательные дроны, способные находиться в воздухе 24 часа, получая данные о перемещении войск противника и другую целевую информацию. Судя по всему, в России всё это создаётся если не с нуля, то с большим скрипом. Насытить армию небольшими беспилотниками удалось ещё в 2023, но сделано это было с активным использованием запчастей из Китая, тогда как собственные производственные мощности растут недостаточно быстро.

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Но если с дронами-камикадзе удалось вопрос решить, то с ударными беспилотниками пока всё сложно. Например, украинские военнослужащие используют целый арсенал подобных аппаратов, включая сверхмощную «Бабу Ягу», тогда как российским разработкам в этом направлении ещё предстоит совершить переворот. Как стало известно, инженеры не сидят сложа руки, а недавно регистрацию в патентном бюро прошла уникальная система, которая способна перевернуть наше понимание о ведении боевых действий. На первый взгляд речь идёт об ударном дроне, но аппарат явно больше и мощнее, что даёт ему массу преимуществ. В описании указывается гибридный реактивный боеприпас, который включает свойства самолёта и ракеты. Информация о снаряде доступна на сайте Федерального института промышленной собственности, входящего в состав Роспатента. Судя по тем данным, что приводят инженеры, гибридный боеприпас лишён хвостового оперения и снабжён вытянутыми крыльями. Они оснащены элевонами и вертикальным килем с рулевой поверхностью.

Запуск гибридного боеприпаса будет осуществляться из традиционных РСЗО, находящихся на вооружении российской армии. В определённый момент включается аккумулятор, позволяющий поддерживать высокие скоростные показатели. Система самонаведения на цель позволяет программировать снаряд на поражение целого ряда целей, а по ходу движения можно менять направление и скоростные показатели. Это позволит повысить эффективность применения снаряда, поскольку не всегда первичная разведка цели оказывается верна. Ну а благодаря коррекции курса можно выйти на другие объекты, которые будут доступны для поражения. Ну а поскольку боеприпас включает свойства самолёта и ударного дрона, то на нижней части можно найти крепление для двух 122-мм снарядов. В нужный момент производится выстрел, существенно увеличив количество поражённых целей. Аппарат сможет летать на низких высотах, а управление его будет осуществляться из удалённого командного пункта. Очевидно, что не обойдётся без большого количества камер, но разработчики не указывают состав и технические характеристики оптической составляющей.

Инженеры уверяют, что создали уникальный снаряд, аналогов которому нет в мире. Он сочетает свойства целого ряда устройств и способен решать целый спектр сложных задач. Дополнительных деталей нет, но больше всего гибридный снаряд напоминает ударный дрон. Было бы интересно узнать, каким образом реализовано возвращение на базу и предусмотрено ли оно вообще. Если снаряд одноразовый, то сравнение с самолётом не совсем корректно. Ну и куда важнее вопрос стоимости. Если подобный снаряд будет слишком дорогой, то даже при высокой эффективности окажется не интересен военной промышленности. Современные конфликты требуют большого количества снарядов, ну а единичные, пусть и эффективные удары, ничего не решают.