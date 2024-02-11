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Bublik1
Небольшой российский квадрокоптер «Умка» в воздушном бою сбил украинский ударный дрон «Баба Яга»
Оба дрона получили повреждения, но «Умка» намного дешевле и проще, тогда как дрон ВСУ способен сбрасывать боеприпасы и возвращаться на исходные позиции

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Несмотря на то, что количество беспилотников в зоне СВО продолжает расти, воздушные бои между аппаратами происходят крайне редко. Прежде всего причина в сложности обнаружения дрона противника. Поскольку большая часть подобных устройств оснащена небольшим электродвигателем с аккумуляторным блоком, то звуков беспилотники в полёте почти не издают. Разнятся высоты, на которых находятся устройства, отличаются скоростные показатели и многие другие характеристики. В результате если оператор и видит БПЛА противника на мониторе или в специальных очках, то не может его поразить по вполне очевидным техническим причинам.

Кроме того, нужно обладать высокими навыками управления беспилотниками, чтобы провести перестроение в полёте, а после нанести по летящему на высокой скорости дрону противника удар. При неудачном стечении обстоятельств, можно не причинить вражескому БПЛА ущерба, а это большой минус для бойца. Дело в том, что дрон в СВО – это не игрушка, которая просто парит над местностью. 

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Некоторые из подобных устройств патрулируют территорию, высматривая передвижение штурмовых отрядов противника. Другие занимаются разведкой занятых противником позиций и фиксацией боевых расчётов, включая ПВО, артиллерию и другие виды вооружений. Широко распространены ударные дроны, которые сбрасывают на технику противника и в окопы гранаты и другие типы взрывчатых веществ. Также имеются дроны-камикадзе, в задачи которых входит обнаружение и уничтожение бронетехники. Каждый из подобных аппаратов имеют свою цель, ну а разменивать его на попытку сбить беспилотник противника довольно рискованно.

Что ж, иногда бывают исключения, о чём сообщили на портале РИА Новости. Отчёт предоставил боец с позывным «Якорь», который является командиром расчёта БПЛА группировки войск «Днепр». С его слов стало известно о воздушном бое, в котором не уцелел ни один дрон, но победа явно осталась за российской стороной. Так, в сторону группировки РФ двигался беспилотник, известный под именем «Баба Яга». Ранее подобные устройства широко применялись в сельском хозяйстве, но украинская сторона превратила его в тяжёлый бомбардировщик, способный нести несколько зарядов и сбрасывать их на российскую технику и живую силу. 

Так вот, «Баба Яга» при полном вооружении направлялся с правой стороны Днепра и явно двигался в сторону российских позиций. Беспилотник, который в последнее время поставляется в ВСУ массово и начал набирать популярность, заметил оператор российского дрона «Умка». Это небольшой квадрокоптер, который намного меньше «Бабы Яги», но также способен действовать в ночное время и оснащён тепловизором. Оператор принял решение направить свой аппарат в сторону противника и при помощи маневрирования нанёс удар, благодаря чему сбил беспилотник врага. Оба дрона получили значительные повреждения после падения на землю, а оператор российского беспилотника ещё и спас чью-то жизнь или боевую технику, которая могла в ту ночь подвергнутся удару со стороны «Бабы Яги». «Якорь» заявил, что операторы российских дронов используют специальные манёвры, позволяющие быстро изменить траекторию полёта и обладают высокими навыками управления подобными устройства. Благодаря этому в данном случае удалось выполнить поставленную задачу, ну а потеря многоразового беспилотника для украинской стороны намного серьёзнее, чем упавший квадрокоптер «Умка».

Кстати, не всегда приходится идти на жертвы и вообще напрягаться, чтобы получить контроль над БПЛА противника. Тот же «Якорь» рассказал, что недавно прямо в кабину к российским военнослужащим прилетел украинский дрон-камикадзе. Он управлялся при помощи FPV и наводился чрезвычайно точно. Вот только беспилотник ударился о технику, развалился на две части и не взорвался. Российские военнослужащие собрали две части БПЛА и решили использовать его в своих целях (может, в качестве запасных частей). А взрывчатое вещество оставили на месте. Не исключено, что боеприпас оказался испорчен, поскольку не взорвался при прямом контакте с российской техникой.

Российские военкоры отмечают, что украинская армия в последние месяцы начала более активно использовать FPV-дроны. Таким образом там пытаются компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, но решение больше похоже на акт отчаяния, поскольку речь идёт о совершенно разных боевых устройствах. Дроны-камикадзе обладают высокой точностью, но их часто сбивают при помощи систем РЭБ. Ну а артиллерия может и бьёт не всегда точно, но укрыться от прилёта снаряда в поле практически невозможно. 

#военные технологии #беспилотники #дроны
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