Идентификация происходит в реальном времени, а всю информацию оператор беспилотника получает прямо на пульт управления

Предполагается, что уже через несколько десятилетий, военные конфликты за людей будут вести умные роботы, а над полем боя начнут кружить ударные истребители и бомбардировщики, управление которых окажется сосредоточено в руках ИИ. Воображение рисует картины масштабных сражений, тогда как люди будут смотреть всё это по телевизору и делать ставки на ту или другую сторону. Как и когда всё будет реализовано, сказать сложно, но уже сегодня ясно, что умные алгоритмы начнут всё теснее интегрироваться в современное оружие. Пожалуй, наиболее актуальная эта тема для беспилотной авиации. В американской прессе то и дело сетуют на китайцев, которые научились поднимать в воздух целые армады дронов, называемые роем. Считается, что управлять такой армией сможет только нейросеть, но пока подобные разработки держатся в секрете. То и дело журналисты пишут о различных экспериментах, но результаты пока крайне сомнительны.

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Не отстаёт и Россия, которая имеет прямую заинтересованность в том, чтобы поставить умные алгоритмы на службу армии. По словам главы компании «Хардберри-Русфактор», российские инженеры создали продвинутую нейросеть для беспилотников. Алексей Герман подтверждает, что благодаря умным алгоритмам летательные аппараты могут более эффективно выполнять свои задачи даже в самых сложных условиях. Нейросеть получила название НАКА, что расшифровывается как нейросеть для автономного контроля и анализа. Она может быть интегрирована в любой беспилотный аппарат и позволяет самостоятельно распознавать различные объекты военной техники в зоне боевых действий. НАКА наделяет дрон способностью отличать танки от бронетранспортеров, а также находить военную технику в лесопосадках и укрытиях. В настоящее время алгоритм умеет с вероятностью 85% определять модель танка или бронемашины западного производства. Что до техники российского или советского производства, то информации о точности нейросети в прессе нет. Известно, что НАКА устанавливается на оборудование, принимающее видеопоток с камер беспилотников.

Пока российские военнослужащие не доверяют умному алгоритму управление самим дроном, но рано или поздно случится и это. Обычно, когда оператор занимается разведкой местности или ведёт беспилотник к определённой цели, НАКА подсвечивает на экране те или иные области, которые могут вызвать интерес у человека. Это различные военные объекты, военная техника и многое другое. Например, когда БПЛА передаёт видеопоток на пульт оператора в реальном времени, умный алгоритм выделяет конкретную область местности и с вероятностью 85% указывает: «Это Leopard, а это Bradley». В этот момент на пульт оператора передаются точные координаты техники противника, что позволяет своевременно сориентироваться, отправляя информацию командованию для принятия соответствующих решений. Отдельно отмечается, что НАКА может найти широкое применение в гражданской сфере, например, в поиске сельскохозяйственных животных или других объектов. На данный момент не сообщается, на каком этапе находятся работы по внедрению нейросети в командные пункты управления беспилотными аппаратами. Компания также не даёт информации о перспективах использования нейросети в рамках СВО, поэтому остаётся только догадываться о степени вовлечённости проекта в реальные боевые условия.

Похоже, это не первая подобная разработка. Ещё в конце прошлого года стало известно, что российские «Ланцеты» стали намного точнее, чем ранее. Указывалось, что дроны научились находить цели даже ночью, а за функции самонаведения отвечает умный алгоритм. Несмотря на то, что с тех пор прошло достаточно времени, мы так и не знаем, каким образом функционирует данная технология. Похоже, разработчики не хотят привлекать к нейросетям, используемым в СВО, много внимания. В любом случае, появление в рамках боевых операций умных алгоритмов прогнозировалось уже давно, а о первых столкновениях между ИИ, мы с вами узнаем значительно позднее, чем они произойдут в реальном мире. Или не узнаем вовсе, поскольку это секретная информация.