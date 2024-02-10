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Bublik1
Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
Учёные пока не способны предугадать, к каким последствиям приведёт подобная геологическая активность

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На протяжении миллиардов лет Земля претерпевала невероятные изменения, образуя удивительные ландшафты и формируя разнообразие климатических зон. Одним из наиболее впечатляющих и долгосрочных процессов является движение континентов, определившее не только современную географию Земли, но и способствующее развитию жизни во многих регионах. Миллиарды лет назад континенты были объединены в один суперконтинент, названный Пангеей. В какой-то момент этот гигантский массив начал дробиться, открывая путь для формирования отдельных континентов. Процесс, именуемый дрейфом континентов, происходит из-за тектонических движений в земной коре. Столкновения и разъединения плит создают уникальные образования, такие как горы, океанские впадины и рифты. За миллиарды лет континенты путешествовали, сталкивались и разъединялись, образуя нынешние континентальные контуры.

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Становление Пангеи произошло 300-335 миллионов лет назад. В этот период континенты постепенно стали сближаться, а Лавразия и Гондвана объединились в гигантский массив, создавая причудливую картину бесконечной суши. На пике существования (300-175 миллионов лет назад) Пангея представляла собой невероятно крупный и удивительно цельный континент, охватывающий значительную часть поверхности земли. Подобное объединение континентов привело к уникальным геологическим и климатическим условиям, включая гигантские внутренние моря и массовые переселения видов. Разделение Пангеи произошло 175 миллионов лет назад и сопровождалось быстрым движением земных плит. Дрейф континентальных пород привёл к геологической трансформации, разрушая единый континент. . В результате формировались два новых суперконтинента: Лавразия на севере и Гондвана на юге. Со временем Гондвана разделилась на несколько современных континентов, включая Африку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Что любопытно, даже сегодня континенты продолжают двигаться, изменяя свои положения на карте мира. Например, Африка дрейфует на юг, а Тихоокеанская плита скользит под Северную Америку. Учёные отмечают, что танцующая симфония континентов – это нормальный процесс. Подобные изменения формируют не только картину мира, но и влияют на климат, экосистемы и даже появление новых видов. Может показаться, что человечество знает о тектонике почти всё, но недавние исследования доказали, что мы стоим на пороге крайне неожиданных открытий. 

Недавнее исследование, проведённое геофизиками из Университета Торонто, рассматривающее четыре океанических плато в западной части Тихого океана, показало, что эти обширные области не являются такими стабильными, как предполагалось ранее. Вместо того, они представляют собой геологические слои, подверженные разрывам и деформации. Что любопытно, все четыре плато находятся вдалеке от краёв плиты, что вызвало много вопросов относительно существующей научной точки зрения. Исследователи пришли к выводу, что теория тектоники плит нуждается в дополнительных уточнениях и расширенных исследованиях. В рамках исследования была составлена масштабная карта океанического дня, ставшая самой детальной из существующих. Учёные вспоминают, что в 1950-х годах знаменитый океанограф Мари Тарп изменила представление человечества о морском дне. Она доказала, что океанские бассейны не являются плоскими поверхностями, а представляют собой сложный ландшафт с трещинами, жерлами и массивными горами (например, Срединно-Атлантический хребет). Это открытие открыло новые возможности для изучения геологических процессов на дне океана.

Долгое время считалось, что океанические плато, находящиеся далеко от границ плит, остаются относительно стабильными. Но новые данные свидетельствуют, что все четыре плато в Тихом океане подвержены разломам и деформации, несмотря на значительное расстояние от края плиты. Обнаружилось, что плиты просто разваливаются на части, что может привести к самым неожиданным последствиям. Например, уровень океана снизится за счёт образования внутреннего океана под поверхностью расколовшихся плит. Так не исключено повышения уровня океана, поскольку геологические процессы способны привести к появлению гор и поднять дно на сотни метров, а в некоторых местах и выше. При определённых условиях на поверхности может появиться новый континент, который окажется небольшим и расположится на месте одного или сразу нескольких разломов. Это открытие ставит под вопрос прежние представления о том, что океанические плато остаются неподвижными в центре океанических плит. Научная команда, проводившая исследование, выявила общие деформационные и магматические особенности четырёх плато, предполагая, что они разрываются под воздействием притяжения на краю Тихоокеанской плиты. Несмотря на ограничения исследования, связанные с доступностью данных, учёные утверждают, что их результаты должны стать толчком для более глубоких исследований океанских плато. Это открытие может иметь далеко идущие последствия для понимания динамики океанов и геологических процессов в их глубинах. В конце концов, мы намного лучше исследовали космос, чем океан, который находится совсем близко. 

#наука #интересное #земля #природа
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