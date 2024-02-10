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Bublik1
Под Москвой заработал завод по сборке ноутбуков, способный выпускать до 500 000 устройств в год
Речь идёт о холдинге Fplus, который обладает внушительными мощностями в нескольких российских регионах

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После ухода из России крупных иностранных производителей электроники сформировалась уникальная ситуация, позволившая отечественным компаниям поднять голову. Ещё недавно российские бренды могли рассчитывать на заказы от властей, выпуская материнские платы или роутеры небольшими партиями. Ну а сегодня на отечественном рынке присутствует целый ряд компаний, рост которых уже не остановить. Очевидные проблемы имеются, ведь современные процессоры, видеокарты и многие другие чипы российская промышленность делать пока не может, но это вопрос времени. Пока же осваивается выпуск материнских плат и многих других компонентов. Обычные пользователи с интересом обращают внимание на продукцию российских производителей, а количественные показатели растут. 

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Как стало известно, компания Fplus (ранее фигурировавшая под брендом «Марвел-КТ») рапортует о запуске больших производственных мощностей в Подмосковье. В населённом пункте Валищево созданы условия для выпуска до 500 тысяч единиц готовой продукции в год. Предприятие имеет общую площадь 25 тысяч квадратных метров, а инвестиции в его запуск превысили 1 миллиард рублей. Информацию уже подтвердил главный исполнительный директор Fplus. Михаил Волков отметил, что сегодня на предприятии производятся ноутбуки, серверы и принтеры, с производственной мощностью до 1 тысячи устройств в день. В будущем компания планирует расширить ассортимент продукции, включая планшеты, системы хранения данных, коммутаторы, моноблоки и смартфоны. Отдельно указывается, что завод способен осуществлять поверхностный монтаж плат, разработанных компанией, а также полный цикл сборки продукции, включая прошивку программного обеспечения, тестирование устройств, упаковку и комплектацию заказов. Таким образом в настоящее время на предприятие поступают готовые компоненты для промышленной сборки, но в обозримом будущем есть планы начать литье пластика и штамповку металла на новой площадке.

Представители Fplus пишут, что запуск нового завода создал сотни рабочих мест для квалифицированных специалистов и существенно расширил производственные возможности компании. Что примечательно, если учитывать все мощности компании Fplus, то можно узнать, что в год там выпускается больше 3 миллионов единиц высокотехнологичной продукции. Ну а это только один, пусть и крупный бренд, а значит разговоры о высоких темпах развития отечественной полупроводниковой отрасли стали реальностью. Напомним, холдинг Fplus состоит из нескольких компаний, включая производителя программно-аппаратных решений Fplus (ранее известного как F+ tech и F+ imaging). В холдинг входит «Fplus Логистика», ответственная за выпуск потребительской электроники под торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle). Также в составе имеется дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция» и розничная сеть магазинов умного дома под названием «Всёсмарт». Есть и другие не такие большие компании, но в данном случае достаточно и этой информации. На базе производственных мощностей Fplus выпускается серверное оборудование, смартфоны, устройства для работы сетевых протоколов, принтеры и многое другое. В августе 2022 года Fplus выкупила российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark, оставив на рабочих местах действующих сотрудников. После ухода иностранных производителей из России компания намерена захватить 20% рынка печатной продукции, а летом 2023 года Fplus начала выпуск компьютерных мониторов. 

Важно учитывать, что далеко не вся продукция, которая выпускается на российских предприятиях, может быть включена в Реестр отечественного программного обеспечения. Прежде всего важна высокая локализация, тогда как многие занимаются обычной отвёрточной сборкой. Высокие балы получают разработчики материнских плат, но пока российская отрасль находится в начале пути, поскольку десятилетиями полагалась на зарубежные источники поступления запчастей. Как оказалось, Минцифра планирует усилить требования к продукции, которая имеет право быть включена в Реестр отечественного программного обеспечения. На этот раз в качестве важного условия значится требование к программному обеспечению, которое должно быть совместимо операционными системами. Проще говоря, отечественные ОС не должны быть самодостаточными и иметь на балансе несколько базовых программ. Разработчикам российского программного обеспечения придётся учитывать несколько наиболее популярных ОС и делать всё, чтобы их продукция могла работать там без проблем. По данным заместителя директора департамента развития IT Минцифры, процесс внедрения новых требований будет поэтапным и займёт несколько лет. Иван Новоженов сказал, что внедрение начнётся уже в 2024 году, а первым дело будет составлен список российских операционных систем, совместимость с которыми будет приоритетной в обновлённых требованиях. К концу текущего года планируется начать внедрение этих требований для определённых классов программного обеспечения, тогда как полный цикл перехода продлится несколько лет. Важность требований поясняют тем, что совместимость играет важную роль в работе компьютерных систем. Даже если система обладает высоким потенциалом, но на ней нет подходящего ПО, то ОС считается бесполезной и не может рекомендоваться для установки в частных и государственных компаниях. Для справки: на начало 2023 года наиболее популярной в России была Astra Linux, доля которой достигла 75.9%. Российская «Альт» получила 12.5% рынка, тогда как «Ред ОС» смогла рассчитывать только на 9.5%. Есть ещё РОСА и «Аврора», но дли каждой из них примерно равны 1%. 

#полупроводники #fplus
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