Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные научились определять долгожителей по крови, но считают результаты странными и противоречивыми
Всё дело в том, что найденные маркеры отчасти противоречат современным взглядам на здоровый образ жизни и и в целом долголетие

реклама

За последние 100 лет человечество совершило настоящий переворот в медицине, снизив детскую смертность до минимальных значений. Благодаря новым технологиям медики могут получить полную информацию о проблемах ребёнка ещё до его рождения, ну а наши знания о работе организма позволяют решать проблемы, которые ранее считались безнадёжными. Что и говорить, если даже домашние животные стали жить дольше, демонстрируя невероятные возможности науки в действии. Есть мнение, что со временем человечество отодвинет верхнюю границу смерти далеко за 100 лет, но пока это несбыточная мечта, достичь которой удалось единицам. Но даже когда человек доживает до 100 лет, то понятие долго и счастливо не всегда взаимосвязаны. После определённого возраста нас терзают болезни, а деменции не позволяют наслаждаться жизнью. 

реклама

Вообще, на разных этапах развития нашей цивилизации понятие возраста имело кардинальные отличия. Например, в Греции времён Аристотеля мужчина 50 лет считался умудрённым опытом старцем. У северных народов Европы далеко не всем удавалось дожить до 40, ну а учёные полагают, что через 100 лет наше понятие возраста изменится также сильно, как и за предыдущие несколько тысячелетий. Ну а пока люди раздумывают над тем, чем они будут заниматься на пенсии, исследователи пытаются найти невидимые паттерны, отличающие обычного человека от долгожителя. Прежде всего отмечается, что люди, живущие больше 75 лет, стали самой быстрорастущей демографической группой населения мира. Численность долгожителей удваивается каждые десять лет, а тенденцию заметили ещё в 70-х годах прошлого века. Понять секрет долгой жизни пока не удалось, но учёные полагают, что существует генетической предрасположенность, которая доминирует над остальными факторами. 

Например, ранее считалось, что крайне важно правильно питаться, находиться на свежем воздухе и мало работать, но статистические данные ставят учёных в тупик. Находятся люди в возрасте 100 лет, которые никогда не придерживались здорового образа жизни, с удовольствием употребляют жирную пищу и налегают на спиртные напитки. Многие из них даже после 100 лет обрабатывают огород, а всё это противоречит общепринятому мнению. Недавно в журнале GeroScience были опубликованы любопытные результаты исследования, которые дают некоторые ответы, на волнующие учёных вопросы. Исследователи сравнили профили биомаркеров людей, доживших до 100 лет, с их сверстниками с более короткой жизнью. В общей сложности в исследование вошли данные 44 000 шведов, прошедших обследование здоровья в возрасте 64–99 лет. Из этих людей 1224 человека (всего 2.7%) дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) долгожителей составляли женщины. В исследование были включены 12 биомаркеров крови, связанных с различными аспектами здоровья. Как выяснилось, некоторые из них, такие как уровень глюкозы и мочевой кислоты, оказались значимыми для прогнозирования долголетия. Давайте изучим наиболее интересные выводы.

  • Люди, дожившие до 100 лет, обычно имели более низкие уровни глюкозы, креатина и мочевой кислоты начиная с шестидесяти лет.
  • Показатели многих биомаркеров у долгожителей находились за пределами диапазона, считающегося нормальным.
  • Исследование выявило, что все из 12 биомаркеров, кроме двух, показали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.
  • Различия в уровнях биомаркеров связаны с метаболическим здоровьем и имеют минимальные связи с питанием.

Можно сделать вывод, что различия между долгожителями и обычными людьми есть, но они сильно не укладываются в привычную науку. Ну а если вам интересно, то отправляйтесь по ссылке, где можно изучить долгожителей нашей Земли. Первые 24 места принадлежат женщинам, а мужчина в возрасте 116 лет закрепился на 25 позиции. В первой сотне больше всего представителей США (33 человека), ну а на втором месте идут японцы (27 мест в списке). Учёные полагают, что на продолжительность жизни оказывают влияние не только генетическая предрасположенность, но и уровень медицины в той или иной стране. Питание важно, но вопросов всё ещё слишком много, а волшебная таблетка так и не была изобретена. Многие исследователи полагают, что жизнь человека станет значительно длиннее, когда мы сможем побороть рак, деменции и уйти от развития хронических заболеваний. Случится это даже не в следующем десятилетии, а значит пока приходится рассчитывать только на себя и удачу, которая могла подарить вам гены бабушки, дожившей до 100 лет. 

#наука #интересное #долголетие
+
Написать комментарий (0)
Волки в Чернобыле выработали устойчивость к раку
В Самаре исследователи заняты разработкой перспективных "аккумуляторов будущего"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
5
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
7
ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
6
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
6
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
1
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
1
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
1
Продажи MacBook в России увеличились на 20 % в 2023 году
+
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
3
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
191
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

Andrey Eliseev
23:54
DEPO это та контора, которая всю жизнь занималась откатами при корпоративных поставках. Выделяли личного менеджера, цену можно было нарисовать практически любую, главное условие было что 50% наценки л...
Компьютеры DEPO - сделано в России
32Влад32
23:52
Вопрос в том, начнут ли включать мозги люди, посмотревшие интервью?
Нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало уже больше 140 миллионов просмотров в X (Twitter)
Алексей Соснов
23:44
Новости из разряда "скажу об этом тоже", народ уже 2 месяца тестит активно fsr3 моды от LukeFZ , Puredark и Nukem (и не только тестит, но и играет).
Digital Foundry протестировали неофициальную модификацию AMD FSR 3
Dim Mid
23:40
отличная карта!
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Dio Brando
23:29
Да, необходимо переустановить виндувс для юефай , только в нём функция будет работать ... точно с такой же проблемой сижу
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Дмитрий Нестеров
23:29
Тем временем число активных ежемесячных пользователей стало больше 200 миллионов, а Данте все ядом брызгает))))
С официальных страниц Microsoft стали пропадать упоминания об Xbox
esteros
23:21
Смахни крошки со стола на пол. Чистый стол - чистая совесть! ))
Человечество превращает Луну в большую свалку и уже оставило там 227 тонн мусора
esteros
23:16
Опять вы со своей пропагандой «рожать надо». Это было актуально в позапрошлом веке. Дое@блись до того, что планета находится на издыхании, ресурсы истощены, океан продолжают засирать, перенаселение, в...
Apple Vision Pro был взломан уже в первый день продаж простым американским студентом
KiskiFox
23:15
Ну так ебана, если страна собирается подписывать мирный договор, она обычно не ведет себя как ребёнок: то буду подписывать, то не буду. Особенно, если известно, что без этого договора 404 падет. Поско...
Путин рассказал, почему Россия отвела войска от Киева весной 2022 года
Капитан Капитонов
23:11
А снег ему вообще нипочём
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем