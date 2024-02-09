Всё дело в том, что найденные маркеры отчасти противоречат современным взглядам на здоровый образ жизни и и в целом долголетие

За последние 100 лет человечество совершило настоящий переворот в медицине, снизив детскую смертность до минимальных значений. Благодаря новым технологиям медики могут получить полную информацию о проблемах ребёнка ещё до его рождения, ну а наши знания о работе организма позволяют решать проблемы, которые ранее считались безнадёжными. Что и говорить, если даже домашние животные стали жить дольше, демонстрируя невероятные возможности науки в действии. Есть мнение, что со временем человечество отодвинет верхнюю границу смерти далеко за 100 лет, но пока это несбыточная мечта, достичь которой удалось единицам. Но даже когда человек доживает до 100 лет, то понятие долго и счастливо не всегда взаимосвязаны. После определённого возраста нас терзают болезни, а деменции не позволяют наслаждаться жизнью.

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Вообще, на разных этапах развития нашей цивилизации понятие возраста имело кардинальные отличия. Например, в Греции времён Аристотеля мужчина 50 лет считался умудрённым опытом старцем. У северных народов Европы далеко не всем удавалось дожить до 40, ну а учёные полагают, что через 100 лет наше понятие возраста изменится также сильно, как и за предыдущие несколько тысячелетий. Ну а пока люди раздумывают над тем, чем они будут заниматься на пенсии, исследователи пытаются найти невидимые паттерны, отличающие обычного человека от долгожителя. Прежде всего отмечается, что люди, живущие больше 75 лет, стали самой быстрорастущей демографической группой населения мира. Численность долгожителей удваивается каждые десять лет, а тенденцию заметили ещё в 70-х годах прошлого века. Понять секрет долгой жизни пока не удалось, но учёные полагают, что существует генетической предрасположенность, которая доминирует над остальными факторами.

Например, ранее считалось, что крайне важно правильно питаться, находиться на свежем воздухе и мало работать, но статистические данные ставят учёных в тупик. Находятся люди в возрасте 100 лет, которые никогда не придерживались здорового образа жизни, с удовольствием употребляют жирную пищу и налегают на спиртные напитки. Многие из них даже после 100 лет обрабатывают огород, а всё это противоречит общепринятому мнению. Недавно в журнале GeroScience были опубликованы любопытные результаты исследования, которые дают некоторые ответы, на волнующие учёных вопросы. Исследователи сравнили профили биомаркеров людей, доживших до 100 лет, с их сверстниками с более короткой жизнью. В общей сложности в исследование вошли данные 44 000 шведов, прошедших обследование здоровья в возрасте 64–99 лет. Из этих людей 1224 человека (всего 2.7%) дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) долгожителей составляли женщины. В исследование были включены 12 биомаркеров крови, связанных с различными аспектами здоровья. Как выяснилось, некоторые из них, такие как уровень глюкозы и мочевой кислоты, оказались значимыми для прогнозирования долголетия. Давайте изучим наиболее интересные выводы.

Люди, дожившие до 100 лет, обычно имели более низкие уровни глюкозы, креатина и мочевой кислоты начиная с шестидесяти лет.

Показатели многих биомаркеров у долгожителей находились за пределами диапазона, считающегося нормальным.

Исследование выявило, что все из 12 биомаркеров, кроме двух, показали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.

Различия в уровнях биомаркеров связаны с метаболическим здоровьем и имеют минимальные связи с питанием.

Можно сделать вывод, что различия между долгожителями и обычными людьми есть, но они сильно не укладываются в привычную науку. Ну а если вам интересно, то отправляйтесь по ссылке, где можно изучить долгожителей нашей Земли. Первые 24 места принадлежат женщинам, а мужчина в возрасте 116 лет закрепился на 25 позиции. В первой сотне больше всего представителей США (33 человека), ну а на втором месте идут японцы (27 мест в списке). Учёные полагают, что на продолжительность жизни оказывают влияние не только генетическая предрасположенность, но и уровень медицины в той или иной стране. Питание важно, но вопросов всё ещё слишком много, а волшебная таблетка так и не была изобретена. Многие исследователи полагают, что жизнь человека станет значительно длиннее, когда мы сможем побороть рак, деменции и уйти от развития хронических заболеваний. Случится это даже не в следующем десятилетии, а значит пока приходится рассчитывать только на себя и удачу, которая могла подарить вам гены бабушки, дожившей до 100 лет.