Это тем более удивительно, что GeForce RTX 4080 Super стоит 999 долларов

В конце января в продажу поступили 3 видеокарты NVIDIA, которые вызывали сомнения у экспертов и скромный оптимизм у потенциальных покупателей. Всё дело в том, что нам обещали увеличить производительность без привычного для зелёных подорожания. Альтернатива получить больше за те же деньги не давала покоя огромному количеству любителей компьютерных игр, но финальные тесты вызвали массу самых противоречивых эмоций. Прежде всего выяснилось, что GeForce RTX 4070 Super – это единственная видеокарта, у которой наблюдается реальный прирост быстродействия по сравнению с находящейся в продаже GeForce RTX 4070. Вот только если fps в играх действительно стало больше, то количество видеопамяти осталось на прежнем уровне. Похоже, NVIDIA не готова была давать геймерам всё и сразу, ну а остальные две видеокарты и вовсе вызвали смешанные эмоции.

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Например, GeForce RTX 4070 Ti Super получила в своё распоряжение 16 Гб видеопамяти, но это никак не отражалось на быстродействии. Тесты доказывали, что только в идеальных условиях можно было увидеть небольшой прирост, тогда как в реальных играх базовая GeForce RTX 4070 Ti не уступала новинке. Теоретически, GeForce RTX 4070 Ti Super обладает более длительным жизненным циклом, но пока судить об этом слишком рано. Ну и совсем уж расстроила геймеров обновлённая GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта получила более скоростную видеопамять, а в остальном даже в синтетических тестах заметить разницу с GeForce RTX 4080 удавалось не всегда. В NVIDIA напоминали, что сделали щедрый жест, ведь теперь купить GeForce RTX 4080 Super можно всего за 999 долларов, тогда как GeForce RTX 4080 имела рекомендованную стоимость в 1200 долларов. По факту перед нами только часть правды, ведь GeForce RTX 4080 оказалась настолько провальной, что уже давно продавалась за 1000 долларов и даже дешевле, ну а появление GeForce RTX 4080 Super официально закрепило новую рекомендованную цену.

Эксперты предположили, что высоким спросом будет пользоваться именно GeForce RTX 4070 Super, тогда как две остальные никого не заинтересуют. Судя по всему, эксперты снова ошиблись, ведь GeForce RTX 4080 Super оказалась чуть ли не самой популярной видеокартой на рынке США. По данным ресурса Videocardz, почти все предложения GeForce RTX 4080 Super в американской рознице исчезли. Ритейлеры уверяют, что на складах ничего не осталось, указывая на любителей компьютерных игр. Вполне возможно, что геймеры действительно разобрали все GeForce RTX 4080 Super, но есть и другая точка зрения. Предполагается, что NVIDIA осознавала бесперспективность выпуска большого количества GeForce RTX 4080 Super, поэтому намеренно создала дефицит. В поддержку такой позиции говорит тот факт, что на прилавках достаточно кастомных моделей, стоимость которых стартует с 1150 долларов, тогда как видеокарты за 999 и 1050 долларов быстро из продажи исчезли. Ну и совсем уж интересно, что GeForce RTX 4080 Super была раскуплена в магазинах, зарегистрированных в определённых штатах. Как вы могли слышать, в США действует специфическое налоговое законодательство. Так вот, если правильно зарегистрировать торговую площадку, то можно продавать товары почти без налогов. Именно благодаря этому геймеры имеют доступ к GeForce RTX 4080 Super за 999 долларов, тогда как в Европе всё иначе.

Там видеокарт достаточно, ведь цена стартует с 1200 евро. В России дефицита не наблюдается, ну а стоимость GeForce RTX 4080 Super находится на заоблачном уровне. Найти новинку дешевле 125 тысяч рублей нам не удалось, ну а в переводе на доллары выходит почти 1400 вечнозелёных. Это ощутимо дороже, чем в Америке и даже больше, чем просят за GeForce RTX 4080 Super в Германии. Что любопытно, за такую сумму в немецких магазинах можно получить в своё распоряжение чуть ли не самую продвинутую модель с разгонным потенциалом, тогда как в РФ перед нами максимально близкая к эталонной производства Palit. Ну а эксперты пока разбираются в причинах, отчего же на полках американских магазинов образовался дефицит. Скорее всего, уже через пару неделю проблема будет решена, тогда как российская розница страдает от нехватки разнообразия. Видеокарты в магазинах есть, но это несколько брендов, тогда как энтузиасты хотят видеть как бюджетные, так и продвинутые модели от лидеров рынка.