Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Майнеров обвинили в резком подорожании Bitcoin – фермеры придерживают монеты перед халвингом
Из-за этого на рынке сформировался дефицит предложения

реклама

Нет никаких сомнений, что 2024 год для криптовалют начался довольно неожиданно. Bitcoin резко подорожал после одобрения спотовых ETF, но уже спустя несколько дней также стремительно рухнул на дно. В какой-то момент стоимость одной монеты обвалилась ниже 40 тысяч долларов, но падение было скорректировано, а в результате в последующие недели курс держался на отметке в 42 тысячи долларов. Тогда аналитики называли в качестве главной причины перегретый рынок. Ожидания от введения спотовых ETF- Bitcoin были слишком высокими и явно не соответствовали здравому смыслу. Официальное принятие криптовалюты в качестве инструмента для инвестиций на традиционном фондовом рынке – это большой шаг, но это не решало главные проблемы, которые преследуют цифровые активы. Давайте вернёмся к этой теме немного ниже, а пока разберём происходящие сегодня изменения.

реклама

Давно известно, что инвестиционными настроениями управляют слухи. На ожиданиях роста актив может начать стремительно дорожать, тогда как реальные предпосылки, которые известны всем вокруг, никого не волнуют. Похоже, пришло время любопытных фактов, за которые ухватились крупные держатели Bitcoin. Оказывается, происходящее сегодня на рынке связано с позицией майнеров. Ещё недавно эти ребята активно сливали накопившиеся монеты, но в какой-то момент остановились и перешли к накоплению. Если верить изданию CryptoQuant, то ещё в ноябре фермеры продавали по 800 монет в сутки. Ну а в начале января решили остановиться и реализовывали всего 300 монет за 24 часа. Поскольку рынок обладает определённой инерцией, то происходящее снижение предложения стало заметно не сразу. Только недавно эксперты обратили внимание, что наблюдается острый дефицит, а в итоге курс цифрового золота неумолимо пошёл вверх. Но и это далеко не все причины, ведь дефицит объясняется не только нехваткой предложения, но и в целом падением количества добываемых монет со стороны американских майнеров.

Аналитики отмечают, что в США складываются неблагоприятные условия, а дела у фермеров идут всё хуже. Первоначально власти некоторых штатов приглашали майнеров со своим оборудованием. Главная надежда была на дополнительные налоги, которые начнут поступать в бюджет, но меняющиеся погодные условия расставили свои приоритеты. Так, этой зимой увеличились тарифы на электричество до 50% в некоторых штатах. Поскольку фермеры имеют личный бизнес-план, то вынуждены были взять паузу, пытаясь найти наиболее выгодные места для релокации действующих мощностей. На этом фоне самая крупная майнинговая компания Marathon Digital заявила о необходимой паузе, в результате которой добыча за 1 месяц 2024 года снизилась на 42%. Майнеры в России и других странах подобных проблем не испытывают, но дефицит предложений растёт, а дорогая электроэнергия – это не всё. Ранее сообщалось, что аномально холодная зима вынудила власти нескольких штатов запретить майнерам добывать криптовалюту. Фермеры пару недель сидели без работы, ну а всё вместе это оказало неблагоприятный эффект.

На какой отметке на этот раз остановится Bitcoin, сказать сложно. Аналитики уверены, что нам предстоит ещё несколько взлётов и падений, а пока нужно запасаться попкорном. Власти США явно что-то не договаривают, поскольку экономические показатели выглядят слишком хорошо. Предпосылок быстрого восстановления после растущей инфляции не было, а многие эксперты ожидают падения курса доллара, который нуждается в коррекции. Всё это может выступать как в качестве негативных, так и позитивных факторов для роста криптовалют. Пока же Bitcoin перевалил за 47 тысяч долларов и медленно тянет за собой основные активы. Рынок всё ещё ждёт от американских властей более внятного криптовалютного законодательства. Поговаривают, что дядюшка Сэм специально не оглашает те или иные решения, поскольку сегодня может оказывать давление на рынок в удобное время и в удобном месте. Как только появится законодательство, делать так уже не выйдет, ну а всё это мешает стабильности, приводят к повышенным рискам волатильности. Предполагается, что дефицит цифрового золота будет нарастать, поскольку крупные майнеры частично расплатились с долговыми обязательствами и могут себе позволить копить ещё несколько месяцев. Напомним, уже этой весной в сети Bitcoin произойдёт халвинг. Это инструмент, который призван повысить ценность первой криптовалюты за счёт двукратного снижения количества получаемых монет при майнинге. 

Сегодня из каждого блока можно получить 6.25 ВТС, тогда как уже весной двукратное сокращение может привести к росту стоимости Bitcoin. Ну а поскольку майнеры прекрасно осознают происходящие изменения, то будут стремиться удержать побольше монет в портфеле перед халвингом. Известные эксперты всё ещё прочат рост курса цифрового золота до 100 000 долларов к концу 2024 года, ну а шансы заработать у фермеров действительно высоки. По крайней мере, так полагает большая часть аналитиков. Заметим, что к покупке криптовалюты присматривается крупнейший в мире фонд BlackRock. В настоящее время эта инвестиционная компания управляет активами на сумму, превышающую 8 триллионов долларов, а намерения озвучил директор по инвестициям. Рик Ридер заявил, что компания продолжит следить за рынком, вкладывая средства в перспективные активы. Если Bitcoin докажет свою состоятельность, то нет никаких причин игнорировать первую криптовалюту. Ридер уверен, что цифровое золото имеет потенциально высокую ценность. Вот только это верно лишь отчасти, ведь речь о долговременных вложениях, тогда как высокая волатильность не позволяет говорить о первой криптовалюте, как о стабильном и надёжном активе здесь и сейчас.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
5
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
7
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
6
ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
2
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
3
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
1
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
Samsung встроила в свой 86-дюймовый экран под управлением Android 500-вольтовый конденсатор
2
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
1
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Продажи MacBook в России увеличились на 20 % в 2023 году
+
Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
1
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
3
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
14
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
188
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
21
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Дерябин
20:12
На скрине 870м, а снизу подписали 780м🤣🤣🤣
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Павел Крышин
20:06
А что если вся наша вселенная, это глюченный *.max (т.к. 3д) файл, которому пользователь установил лишние нули в размерах, уснув на клавиатуре. А всё внутри процедурные скрипты...
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Денис Байкович
20:02
Может "забесплатно" подумаем про МС-21, который впервые обещали в серию в 2016, про судьбу Ил-112, про ТВ-7-117, про Т-101 и многое другое, что под носом, а не на противоположной стороне шарика? Кстат...
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
Nacvark
20:00
Просто смысла нет сконцентрировать страны с разной идеологией в одном альянсе. Это будет тогда подобие ООН, которое не имеет силы. Итак в НАТО турки с венграми слишком много своего мнения имеют.
Путин рассказал о несостоявшейся подготовке России к вступлению в НАТО
Иван Гуров
20:00
Как же интересно получается, Xbox во всех статьях максимально ужасные, а PS наоборот молодцы, сделали это сделали то, точно ли вы независимый? Или же просто напросто сонибой? Если интересно посмотрет...
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Китя.
19:58
Не переживай. скоро укров зачистят или отформатируют мозги и начнут жить с чистого листа. и на укр тв сказали что у Зеленского отец воевал ВОВ. только не отец. а дед звать деда Семен Зеленский родился...
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в X (Twitter) набрало больше 25 миллионов просмотров за два часа
Денис Байкович
19:57
В чём проблема с механизацией? Она пропорциональна профилю крыла. Хоть гидроцилиндр, хоть линейный электропривод - штука компактная и всё равно живёт в обтекателе под крылом. Если Вы обратите свой взо...
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
Денис Байкович
19:48
В ГА довольно строгие стандарты по G, как положительной, так и отрицательной. Если он станет авиалайнером, то большинство пассажиров отрыв крыльев не увидят - раньше потеряют сознание от перегрузок.
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
Денис Байкович
19:44
Чем больше размах - тем выше аэродинамическое качество крыла (отношение подъёмной силы к силе лобового сопротивления). Так что размах уменьшает лобовое сопротивление. Сопротивление увеличивают хорда и...
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
Ник Хобо
19:43
"Люблю брендовые сборки" Все что нужно знать о великом аналитеке краха бокса и возвышения плейстейшн.
Компьютеры DEPO - сделано в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем