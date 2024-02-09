Из-за этого на рынке сформировался дефицит предложения

Нет никаких сомнений, что 2024 год для криптовалют начался довольно неожиданно. Bitcoin резко подорожал после одобрения спотовых ETF, но уже спустя несколько дней также стремительно рухнул на дно. В какой-то момент стоимость одной монеты обвалилась ниже 40 тысяч долларов, но падение было скорректировано, а в результате в последующие недели курс держался на отметке в 42 тысячи долларов. Тогда аналитики называли в качестве главной причины перегретый рынок. Ожидания от введения спотовых ETF- Bitcoin были слишком высокими и явно не соответствовали здравому смыслу. Официальное принятие криптовалюты в качестве инструмента для инвестиций на традиционном фондовом рынке – это большой шаг, но это не решало главные проблемы, которые преследуют цифровые активы. Давайте вернёмся к этой теме немного ниже, а пока разберём происходящие сегодня изменения.

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Давно известно, что инвестиционными настроениями управляют слухи. На ожиданиях роста актив может начать стремительно дорожать, тогда как реальные предпосылки, которые известны всем вокруг, никого не волнуют. Похоже, пришло время любопытных фактов, за которые ухватились крупные держатели Bitcoin. Оказывается, происходящее сегодня на рынке связано с позицией майнеров. Ещё недавно эти ребята активно сливали накопившиеся монеты, но в какой-то момент остановились и перешли к накоплению. Если верить изданию CryptoQuant, то ещё в ноябре фермеры продавали по 800 монет в сутки. Ну а в начале января решили остановиться и реализовывали всего 300 монет за 24 часа. Поскольку рынок обладает определённой инерцией, то происходящее снижение предложения стало заметно не сразу. Только недавно эксперты обратили внимание, что наблюдается острый дефицит, а в итоге курс цифрового золота неумолимо пошёл вверх. Но и это далеко не все причины, ведь дефицит объясняется не только нехваткой предложения, но и в целом падением количества добываемых монет со стороны американских майнеров.

Аналитики отмечают, что в США складываются неблагоприятные условия, а дела у фермеров идут всё хуже. Первоначально власти некоторых штатов приглашали майнеров со своим оборудованием. Главная надежда была на дополнительные налоги, которые начнут поступать в бюджет, но меняющиеся погодные условия расставили свои приоритеты. Так, этой зимой увеличились тарифы на электричество до 50% в некоторых штатах. Поскольку фермеры имеют личный бизнес-план, то вынуждены были взять паузу, пытаясь найти наиболее выгодные места для релокации действующих мощностей. На этом фоне самая крупная майнинговая компания Marathon Digital заявила о необходимой паузе, в результате которой добыча за 1 месяц 2024 года снизилась на 42%. Майнеры в России и других странах подобных проблем не испытывают, но дефицит предложений растёт, а дорогая электроэнергия – это не всё. Ранее сообщалось, что аномально холодная зима вынудила власти нескольких штатов запретить майнерам добывать криптовалюту. Фермеры пару недель сидели без работы, ну а всё вместе это оказало неблагоприятный эффект.

На какой отметке на этот раз остановится Bitcoin, сказать сложно. Аналитики уверены, что нам предстоит ещё несколько взлётов и падений, а пока нужно запасаться попкорном. Власти США явно что-то не договаривают, поскольку экономические показатели выглядят слишком хорошо. Предпосылок быстрого восстановления после растущей инфляции не было, а многие эксперты ожидают падения курса доллара, который нуждается в коррекции. Всё это может выступать как в качестве негативных, так и позитивных факторов для роста криптовалют. Пока же Bitcoin перевалил за 47 тысяч долларов и медленно тянет за собой основные активы. Рынок всё ещё ждёт от американских властей более внятного криптовалютного законодательства. Поговаривают, что дядюшка Сэм специально не оглашает те или иные решения, поскольку сегодня может оказывать давление на рынок в удобное время и в удобном месте. Как только появится законодательство, делать так уже не выйдет, ну а всё это мешает стабильности, приводят к повышенным рискам волатильности. Предполагается, что дефицит цифрового золота будет нарастать, поскольку крупные майнеры частично расплатились с долговыми обязательствами и могут себе позволить копить ещё несколько месяцев. Напомним, уже этой весной в сети Bitcoin произойдёт халвинг. Это инструмент, который призван повысить ценность первой криптовалюты за счёт двукратного снижения количества получаемых монет при майнинге.

Сегодня из каждого блока можно получить 6.25 ВТС, тогда как уже весной двукратное сокращение может привести к росту стоимости Bitcoin. Ну а поскольку майнеры прекрасно осознают происходящие изменения, то будут стремиться удержать побольше монет в портфеле перед халвингом. Известные эксперты всё ещё прочат рост курса цифрового золота до 100 000 долларов к концу 2024 года, ну а шансы заработать у фермеров действительно высоки. По крайней мере, так полагает большая часть аналитиков. Заметим, что к покупке криптовалюты присматривается крупнейший в мире фонд BlackRock. В настоящее время эта инвестиционная компания управляет активами на сумму, превышающую 8 триллионов долларов, а намерения озвучил директор по инвестициям. Рик Ридер заявил, что компания продолжит следить за рынком, вкладывая средства в перспективные активы. Если Bitcoin докажет свою состоятельность, то нет никаких причин игнорировать первую криптовалюту. Ридер уверен, что цифровое золото имеет потенциально высокую ценность. Вот только это верно лишь отчасти, ведь речь о долговременных вложениях, тогда как высокая волатильность не позволяет говорить о первой криптовалюте, как о стабильном и надёжном активе здесь и сейчас.