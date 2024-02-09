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Bublik1
В Microsoft рассказали о большом релизе настольной ОС в 2024г, но это будет не Windows 12
Речь о Windows 11 версии 24H2, фигурирующей под кодовым именем Hudson Valley

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Провал Windows 11 очевиден. По разным оценкам, на начало 2024 года новая операционная системы была установлена на 25-27% всех персональных компьютеров. Но если в пользовательском сегменте цифры постоянно растут, то в корпоративном сегменте всё очень плохо. Эксперты полагают, что есть несколько причин, которые вызвали прохладную реакцию к Windows 11 со стороны бизнеса. Прежде всего предпринимателям не понравилось, что новая ОС более требовательная, чем «Десятка». Проще говоря, даже если какая-то компания и планировала перевести свои компьютеры на новую операционную систему, то столкнулась с препятствиями, поскольку для этого нужно обладать как минимум 4 Гб оперативной памяти и процессором, выпущенном в 2018 году и позднее. Ну а поскольку многие компании используют армию старых системных блоков, то актуальной стала проблема излишних затрат. 

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Пойти на обновление ОС корпорации ещё могли, ведь во время этого процесса все данные и настройки остаются. А вот сменить полностью парк компьютеров – это уже перебор. Потребуется вначале купить новое железо, после долго устанавливать на него программное обеспечение, возвращать нужные настройки и информацию. Ну а это не только время, но и деньги, что для бизнеса равнозначно. Не стоит забывать, что Windows 11 почти не отличается от своей предшественницы, поэтому многие потенциальные покупатели не видят причин для перехода, ведь всё нужное есть в Windows 10. Какое-то время Microsoft рекламировала игровые преимущества Windows 11, но заявления не подтвердились, ведь разницы в количестве кадров между операционными системами нет. Как нет преимуществ и в области безопасности. Увы, но Windows 11 такая же дырявая, как и Windows 10, поэтому специалисты советуют совершать переход только в том случае, если вам этого действительно хочется. К слову, в 2025 Windows 10 прекратит получать обновления безопасности, а какое-то время назад появились слухи о скором выходе новой операционной системы. 

Инсайдеры уверяли, что Windows 12 появится в 2024 и принесёт широкие возможности с более тесной интеграцией умных алгоритмов. Похоже, если новая ОС и появится, то случится это не в этом году, о чём заявили представители Microsoft. По данным Софтверного гиганта, на 2024 не планируется выход самостоятельной операционной системы следующего поколения. И всё же, пользователи не останутся без сюрпризов, ведь ожидается появление самого масштабного обновления Windows 11 версии 24H2, которое фигурирует под названием Hudson Valley. Первоначально информация о большом обновлении была обнаружена в документации поддержки специалистами Windows Latest, ну а теперь Microsoft официально подтвердила этот факт. В свежем посте, посвящённом анонсу Sudo для Windows, компания отметила, что пользователи на каналах Dev/Canary уже заметили «Windows 11 версии 24H2» в настройках, Winver и других местах. Всё это говорит о том, что ждать в 2024 году Windows 12 не приходится, а релиз ещё не анонсированной операционной системы может состояться только в 2025. 

Ожидается, что Windows 11 24H2 станет крупнейшим обновлением для ОС, включающим элементы искусственного интеллекта, и будет иметь номер сборки в диапазоне 26xxx. Обновлённую версию и номера сборки можно будет увидеть в системных настройках после установки сборки 26052 или более поздней. В Microsoft подтверждают, что, начиная с 2024, Windows 11 в версии 24H2 будет регулярным ежегодным обновлением основных и дополнительных функций. Новая операционная система будет получать ежегодные обновления, выпускаемые во второй половине календарного года, а стратегия поддержки остаётся без изменений. Содержание нового обновления вызывает вопросы, но есть некоторые намёки на более тесную интеграцию ИИ. Напомним, за последние несколько месяцев было несколько крупных утечек, авторы которых обещали включение умных алгоритмов в операционную систему, которая выйдет во второй половине 2024 года. Об этом говорил глава Qualcomm, ну а сегодня можно предположить, что речь шла именно о Windows 11 Hudson Valley. 

В данном случае не так важно, какой у новой ОС будет порядковый номер, ведь широкие возможности использования искусственного интеллекта потребуют более мощного железа. Поговаривают, что пользователям нужно будет иметь компьютер с 16 Гб оперативной памяти и выше, тогда как более серьёзные требования будут применяться и к процессору. Важно отметить, что Windows 12 не была отменена, а релиз её может состояться в 2025 году. По информации из источников, знакомых с планами Софтверного гиганта, Microsoft также работает над вариантом ОС, аналогичным ChromeOS, для конкуренции с Chromebook на рынке образовательных услуг. Это значит, что позиции компании станут ещё более прочными в самых различных сегментах. 

#microsoft #windows 11 #windows 12 #hudson valley
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