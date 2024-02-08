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Bublik1
Индийский министр уверен, что закупки нефти из РФ позволили миру избежать дефицита и высоких цен
Хардип Сингх Пури уверен, что знающие люди прекрасно понимают, о чём он говорит

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Ещё два года назад Россия исправно поставляла энергетические ресурсы в Европу, поддерживая традиционные каналы доставки газа и нефти. Это способствовало стабильным ценам на подобные ресурсы, поскольку трубопроводы имеют значительные преимущества перед танкерами и другими транспортными артериями. После ведения санкций маршруты поставок резко изменились, ведь Европа отказалась от российских энергоносителей. При этом отказ был болезненным и сопровождался резким ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, а также удорожание производства электроники и многих других товаров. Цель подобных действия заключалась в ослаблении России, но никто на Западе не подумал, что без нефти из РФ может сформироваться дефицит, что приведёт к неконтролируемому удорожанию «чёрного золота». Значительную роль в контроле за мировым спросом на нефть и решению дефицита сыграла организация ОПЕК, ну а недавно любопытную позицию по этому поводу высказал министр нефти и природного газа Индии. 

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По словам Хардипа Сингх Пури, страны Европы и всего мира должны быть благодарны Индии за стабильные цены на мировых энергетических рынках. Оказывается, действия Индии позволили избежать острого дефицита на сырую нефть. Индия взяла на себя значительный поток российской нефти, а благодаря правильному балансу удалось выйти из кризиса. Хардип Сингх Пури уверен в том, что многие мировые лидеры и специалисты осознают важность происходящего и благодарны Индии. При этом баланс в данном случае важнее всего. Если вдруг Индия начнёт закупать больше нефти с Ближнего Востока, то стоимость такой марки поднимется выше 76 долларов за баррель, а удержать цену в рамках окажется сложной задачей. Подобная мысль была высказана министром в рамках конференции India Energy Week, которая в настоящий момент проходит в Гоа. 

Напомним, после введения санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы стали активно закупать российскую нефть со значительными скидками. За короткий срок РФ стала основным поставщиком сырой нефти для Индии, а в настоящее время на её долю приходится около 36% от общего объёма индийского импорта сырой нефти. В тот же момент резко снизились поставки нефти с Ближнего Востока, ну а аналитики говорят о смене маршрутов. Всё просто, ведь теперь ближневосточная нефть чаще попадает в Европу, а российская уходит в Азию. Подобная точка зрения верна лишь отчасти, поскольку российская тяжёлая нефть необходима для производства высококачественного топлива, а многие эксперты уверены, что Индия занимается реэкспортом нефти из РФ в европейские страны. Не стоит забывать, что кроме антироссийских санкций сегодня наблюдаются сложности судоходства в Красном море. Хуситы совершают нападения на танкеры с нефтью и другие корабли, а подобные действия уже должны были привести к росту цен на нефть. 

По мнению аналитиков, активное участие Индии в мировом экспорте нефти, а также рекордная добыча в США позволили временно снизить эффект от блокады целого региона. Хардип Сингх Пури предлагает не волноваться из-за того, что цены на мировых рынках поднимутся. По словам министра, его это не беспокоит. Даже если это и произойдёт, то более высокие цены на нефть неизбежно приведут к сокращению спроса, а со временем рыночная ситуация снова придёт в равновесие. Согласно прогнозам экспертов Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшей движущей силой роста спроса на нефть на мировых рынках в ближайшие годы. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах увеличения мощностей по переработке нефти в стране почти на 80%, а это немалые 450 миллионов тонн ежегодно. В то же время Индия выдвинула амбициозные цели в своей программе энергетического перехода и планирует генерировать 50% всей электроэнергии при помощи возобновляемых источников уже к 2030 году. К 2050 году состоится полный отказ от сжигания ископаемого топлива, хотя на начало 2024 года 75% всей электроэнергии в стране производится на угольных электростанциях. Министр уверен, что все цели будут достигнуты, хотя осталось всего 5 лет. 

#россия #аналитика #индия #нефть
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