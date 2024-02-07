Изучаем главные тенденции января в рамках статистики steam

Аналитики уже второй год рапортую о том, что продажи компьютерных комплектующих снижаются. Спрос на видеокарты оказался даже меньше, чем предполагали пессимисты, ведь пользователи не спешат обновлять свои игровые системы. На этом фоне стоит напомнить, что продажи смартфонов находятся на самом нижней отметке с 2013 года, а всё это говорит о полупроводниковом кризисе. Пожалуй, большая часть производителей продолжает зарабатывать только за счёт облачных технологий и растущего спроса на интеллектуальные алгоритмы. Энтузиастам и крупным компаниям нужны драйверы для роста, а в данном случае именно ИИ называется оптимальным инструментом, который откроет для человечества светлое будущее.

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Как будет на самом деле, не знает никто, но пока рыночная доля компьютеров снижается можно заменить крайне любопытную тенденцию. Как обычно мы предлагаем вам изучить статистику Steam. Многие эксперты уверены, что если на рынке что-то и происходит, то первым делом это будет заметно именно в Steam, поскольку геймеры остро реагируют на изменения и следуют тенденциям быстрее других пользователей. Что же, если вы обратите внимание на статистику по доле видеокарт, то не заметите ничего нового. GeForce RTX 3060 продолжает занимать лидирующее место, но доля этой видеокарты постепенно снижается. Положение GeForce GTX 1650 более стабильно, поскольку многие любители компьютерных игр продолжают покупать бюджетные видеокарты, а других вариантов в продаже почти нет. И всё бы ничего, но сегодня нас интересует не статичная статистика, а изменения в динамике.

Если сделать ранжирование по динамике за месяц, более точно отражающее происходящее на рынке, то можно заметить, что в январе 2024 года геймеры предпочитали ноутбуки. Как видите, на первом месте лэптопы с GeForce RTX 4060, ну а на втором – проверенная временем GeForce RTX 3060. На третьем GeForce RTX 2050, вот только и это тоже мобильный графический чип, поскольку видеокарты с таким названием в настольном сегменте не было. GeForce RTX 3050 на третьем месте, но мы не знаем, какая часть из этих видеокарт пришлась на настольный сегмент. Ну а на пятом GeForce RTX 4080. Указывается, что это также мобильный графический чип, а значит как минимум 4 из пяти мест за ноутбуками. Если послушать экспертов, то можно выяснить, что популярность мобильной игровой платформы растёт уже давно, но во время коронавируса спрос на лэптопы стал ещё больше, а современные любители компьютерных игр привыкли к небольшим экранам и высокой автономности. Многих геймеров больше интересует возможность продолжить играть в любом месте, тогда как скоростные показатели отходят на второй план.

Но если с мобильными графическими чипами всё понятно, то появление на шестом месте видеокарты Radeon RX 5700 вызывает откровенное удивление. Видеокарта AMD поступила в продажу в 2019 году, но стала жертвой майнеров и неспособности руководства красной команды своевременно реагировать на вызовы. В итоге Лиза Су остановила выпуск Radeon RX 5700 уже в 2020 году, когда спрос продолжал расти. Обеспечить рынок достаточным количеством видеокарт не получилось, а майнеры скупили основную часть Radeon RX 5700. Похоже, в одном из регионов майнеры решили выставить старые видеокарты AMD на продажу, что и привело к увеличению доли за январь 2024 года. Удивительно то, что ровно столько же было куплено новых GeForce RTX 4060, а значит речь может идти о десятках тысяч Radeon RX 5700, благополучно извлечённых с неработающих ферм.

Если заглянуть на Авито, то можно заметить 96 предложений с видеокартами Radeon RX 5700 только по Москве. Это значит, что данный графический чип остаётся популярным среди экономных геймеров даже сегодня. Купить Radeon RX 5700 можно за 12 тысяч рублей и дороже, а это очень недорого учитывая открывающиеся возможности. Так, старой видеокарте примерно соответствует по скоростным показателям GeForce RTX 3050, цена на которую начинается с 28 тысяч рублей. Таким образом можно сэкономить 16 тысяч, который пойдут на другие комплектующие. Отметим, что часто бывшие в употреблении видеокарты представляют собой не лучшую инвестицию для ваших денег. Причина в том, что видеокарта могла работать на ферме, где исчерпала свой запас прочности. Также она могла просто выйти из строя, что вполне закономерно, ведь игровые нагрузки бывают не менее сложными, чем добыча криптовалюты. Если вы твёрдо решили купить Radeon RX 5700 или любую другу видеокарту с вторичного рынка, то помните о необходимости тщательной проверки, без которой платить деньги строго противопоказано.