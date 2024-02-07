При этом выплаты актёрам растут, что вызывает недовольство у боссов крупных студий

Несмотря на то, что Голливуд всё ещё продолжает приносить огромные деньги, эксперты отмечают целый ряд проблем, с которыми сталкивается индустрия кино в США. Суть сводится к тому, что Голливуд устал от кризисов, а перспективы восстановления кажутся призрачными. Всё началось в 2020 году, когда были введены первые ограничения. Тогда люди перестали ходить в кинотеатры, что привело к огромным потерям. Студии переносили релизы картин на более поздние сроки, тогда как некоторые вышли на стриминговые платформы. Оба варианта оказались убыточными, но даже после завершения пандемии коронавируса индустрия испытывает трудности. Особенно тяжёлым был 2023 год, когда в рамках забастовки актёров и сценаристов Голливуд оказался фактически парализован. Новые фильмы не снимались, а релизы снова пришлось переносить. Проблем стало только больше, а куда опаснее новая тенденция, свидетельствующая о снижении прибыльности фильмов на основных рынках. Пока «Барби» и несколько других картин демонстрируют отличные заработки, большая часть продукции ушла в минус. Всё больше аналитиков склоняются к тому, что Голливуд стоит на пороге кризиса, а сегодня никто не знает, как решить сложившуюся проблему.

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Журналисты Reuters взяли интервью у высокопоставленных руководителей развлекательной индустрии США и пришли к однозначному выводу: эпоха золотого века Голливуда подходит к концу. Отмечается, что было принято решение перейти к экономии и строгому учёту средств, что позволит киностудиям выжить в условиях глобального экономического кризиса. Также под вопросом сокращение оригинального контента, ну а это ударит по кинотеатрам, которые привыкли заваливать зрителей огромным разнообразием. Логика простая: нужно меньше снимать, что позволит сохранить сотни миллионов долларов. У зрителей не будет особого выбора, поэтому можно будет получать прибыль с находящихся в прокате картин. Журналисты приводят данные, со ссылкой на одного из крупных руководителей индустрии кино. По его словам, всё это мы увидим уже совсем скоро, а первые намёки можно будет заметить в отчётах Walt Disney, Warner Bros Discovery и Fox, которые будут опубликованы в этом месяце.

Известно, что объём рекламы на телевидении к концу 2023 года уменьшился на 7%, тогда как некоторые сервисы сообщили о 13% сокращении количества рекламных роликов за первые 9 месяцев 2023 года. Прогнозы на 2024 год ещё менее утешительны, ведь ожидается дополнительное сокращение доходов от рекламы на телевидении и кабельном телевидении на 7%. Даже при расширении бизнеса в области цифровой рекламы, основная часть доходов медиакомпаний все ещё приходится на традиционное телевидение. В крайне опасной ситуации находятся стриминговые сервисы. Ещё недавно подобным сервисам прочили захват всего телевизионного контента, но сегодня большинство из них с трудом выходят на нулевую прибыль или получают значительные убытки. Ожидается, что производственные расходы в этой области упадут ниже уровня 2022 года, когда конкуренция привела к неустойчивым инвестициям.

Согласно прогнозам, общее количество сериалов существенно сократится уже в 2024 году, а пик в 633 шоу пройдён в 2022 и кажется недостижимым. Количество оригинального контента снижается, а вскоре уйдёт ниже 500 за отчётный период. Даже лидер рынка Netflix сократил количество выпущенных сериалов более чем на треть за период с 2022 по 2023 год. Руководители прогнозируют, что в ближайшие годы количество сериалов существенно уменьшится, а пессимисты полагают, что через 3-5 лет в США будут снимать всего 300 сериалов в год. Ну а всё это предвестники нового этапа индустрии развлечений, с более короткими сезонами и меньшим количеством серий в каждом сезоне. Некоторые компании (например, Fox) уже пытаются сократить расходы на производство, а управляющие департаментами развития контента (например, Disney) готовятся перевести съёмочные группы на голодный паёк. Индустрия замедляется, процесс утверждения новых проектов затягивается, а бюджеты сокращаются. Перспективы на будущее выглядят невесело, с ожидаемым снижением кассовых сборов и дополнительным уменьшением количества выпускаемого контента. Но дело даже не в падении американского рынка, ведь геополитические риски и неоднозначная позиция властей США привела к тому, что Китайский прокат перестал приносить Голливуду деньги. Поднебесная принимает всё меньше фильмов, а доходы тают на глазах. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии, которая всегда входила в пятёрку стран, генерирующих максимальные прибыли Голливуду. Россия, которая входила в десятку, и вовсе выпала из списка. Произошло это по вине всё тех же американских властей, которые оказывают давление на бизнес. Журналисты полагают, что руководители крупных студий будут пытаться сократить расходы, ну а первыми пострадают высокооплачиваемые актёры. Каким будет 2024 год, нам только предстоит узнать, но уже сегодня ясно, что последующие месяцы окажутся настоящим испытанием для американской индустрии кино.