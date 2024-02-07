Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
При этом выплаты актёрам растут, что вызывает недовольство у боссов крупных студий

реклама

Несмотря на то, что Голливуд всё ещё продолжает приносить огромные деньги, эксперты отмечают целый ряд проблем, с которыми сталкивается индустрия кино в США. Суть сводится к тому, что Голливуд устал от кризисов, а перспективы восстановления кажутся призрачными. Всё началось в 2020 году, когда были введены первые ограничения. Тогда люди перестали ходить в кинотеатры, что привело к огромным потерям. Студии переносили релизы картин на более поздние сроки, тогда как некоторые вышли на стриминговые платформы. Оба варианта оказались убыточными, но даже после завершения пандемии коронавируса индустрия испытывает трудности. Особенно тяжёлым был 2023 год, когда в рамках забастовки актёров и сценаристов Голливуд оказался фактически парализован. Новые фильмы не снимались, а релизы снова пришлось переносить. Проблем стало только больше, а куда опаснее новая тенденция, свидетельствующая о снижении прибыльности фильмов на основных рынках. Пока «Барби» и несколько других картин демонстрируют отличные заработки, большая часть продукции ушла в минус. Всё больше аналитиков склоняются к тому, что Голливуд стоит на пороге кризиса, а сегодня никто не знает, как решить сложившуюся проблему. 

реклама

Журналисты Reuters взяли интервью у высокопоставленных руководителей развлекательной индустрии США и пришли к однозначному выводу: эпоха золотого века Голливуда подходит к концу. Отмечается, что было принято решение перейти к экономии и строгому учёту средств, что позволит киностудиям выжить в условиях глобального экономического кризиса. Также под вопросом сокращение оригинального контента, ну а это ударит по кинотеатрам, которые привыкли заваливать зрителей огромным разнообразием. Логика простая: нужно меньше снимать, что позволит сохранить сотни миллионов долларов. У зрителей не будет особого выбора, поэтому можно будет получать прибыль с находящихся в прокате картин. Журналисты приводят данные, со ссылкой на одного из крупных руководителей индустрии кино. По его словам, всё это мы увидим уже совсем скоро, а первые намёки можно будет заметить в отчётах Walt Disney, Warner Bros Discovery и Fox, которые будут опубликованы в этом месяце. 

Известно, что объём рекламы на телевидении к концу 2023 года уменьшился на 7%, тогда как некоторые сервисы сообщили о 13% сокращении количества рекламных роликов за первые 9 месяцев 2023 года. Прогнозы на 2024 год ещё менее утешительны, ведь ожидается дополнительное сокращение доходов от рекламы на телевидении и кабельном телевидении на 7%. Даже при расширении бизнеса в области цифровой рекламы, основная часть доходов медиакомпаний все ещё приходится на традиционное телевидение. В крайне опасной ситуации находятся стриминговые сервисы. Ещё недавно подобным сервисам прочили захват всего телевизионного контента, но сегодня большинство из них с трудом выходят на нулевую прибыль или получают значительные убытки. Ожидается, что производственные расходы в этой области упадут ниже уровня 2022 года, когда конкуренция привела к неустойчивым инвестициям.

Согласно прогнозам, общее количество сериалов существенно сократится уже в 2024 году, а пик в 633 шоу пройдён в 2022 и кажется недостижимым. Количество оригинального контента снижается, а вскоре уйдёт ниже 500 за отчётный период. Даже лидер рынка Netflix сократил количество выпущенных сериалов более чем на треть за период с 2022 по 2023 год. Руководители прогнозируют, что в ближайшие годы количество сериалов существенно уменьшится, а пессимисты полагают, что через 3-5 лет в США будут снимать всего 300 сериалов в год. Ну а всё это предвестники нового этапа индустрии развлечений, с более короткими сезонами и меньшим количеством серий в каждом сезоне. Некоторые компании (например, Fox) уже пытаются сократить расходы на производство, а управляющие департаментами развития контента (например, Disney) готовятся перевести съёмочные группы на голодный паёк. Индустрия замедляется, процесс утверждения новых проектов затягивается, а бюджеты сокращаются. Перспективы на будущее выглядят невесело, с ожидаемым снижением кассовых сборов и дополнительным уменьшением количества выпускаемого контента. Но дело даже не в падении американского рынка, ведь геополитические риски и неоднозначная позиция властей США привела к тому, что Китайский прокат перестал приносить Голливуду деньги. Поднебесная принимает всё меньше фильмов, а доходы тают на глазах. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии, которая всегда входила в пятёрку стран, генерирующих максимальные прибыли Голливуду. Россия, которая входила в десятку, и вовсе выпала из списка. Произошло это по вине всё тех же американских властей, которые оказывают давление на бизнес. Журналисты полагают, что руководители крупных студий будут пытаться сократить расходы, ну а первыми пострадают высокооплачиваемые актёры. Каким будет 2024 год, нам только предстоит узнать, но уже сегодня ясно, что последующие месяцы окажутся настоящим испытанием для американской индустрии кино.

#интересное #голливуд #индустрия кино
2
Показать комментарии (2)
Хакеры взломали 3 миллиона умных зубных щёток и использовали их для масштабной DDoS-атаки
В Нью-Йорке из-за профнепригодности уволили первого робота-полицейского K5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
4
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
6
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
1
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
2
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
8
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
2

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
85
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
264
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
12
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
28
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
13
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
3

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
15:10
А вредоносный пакет здесь где? Где вирусяка злобная?
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Cowboy Huggies
15:09
Зачем зубной щетке интернет, что совсем идиоты?
Хакеры через миллионы умных зубных щетов провели DDoS-атаку против швейцарской компании
Eisbrecher
15:08
>> Многие функции рендеринга удалены. Например? Какие такие функции рендеринга есть у i7, каких нет у i5?
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Ник Хобо
15:05
Может, затем, что она выступает в роли догоняющего? Если бы на 7900 XTX цена была $700, даже хайпожоры и зеленые адепты заткнулись и понесли свои деньги. Но AMD, очевидно, устраивает уровень продаж.
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
glavhyilo
15:04
это голливуду за кино-"высадка на луну" прилитело
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
Boris Kopyltsov
15:04
https://images.kinorium.com/movie/shot/458456/w1500_520559.jpg
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
Бахтиёр Кудратуллаев
15:04
вот чё бывает когда ты уважаемый дид47 с тысячами подписоты отвечаешь оверклокешному васютину.
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
Владимир Коренюгин
15:03
Как прижилось, так и называем.
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Дмитрий Ниязов
14:57
Никому не нужна приставка по цене игрового ноутбука. Можно к ноутбуку подключить любой джойстик и играть тоже комфортно. Смысл приставки что она не должна стоить больше 300 баксов и должна уже использ...
Консоль MSI Claw стоит $699 и $749
Иван Иванов
14:55
AMD снижает, а розничные магазины не спешат))
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем