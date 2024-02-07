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Bublik1
В Нью-Йорке из-за профнепригодности уволили первого робота-полицейского K5
Робот бесполезно стоял у метро, а иногда копался в груде мусора и коробок

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Несмотря на то, что общественность выступает против использования роботизированных устройств в армии и в рамках полицейской работы, власти многих стран открыто игнорируют реакцию обывателей и общественных деятелей. Роботы кажутся правительству перспективной технологией, а значит автономные устройства, разгуливающие по городу в поисках преступников – это недалёкое будущее. Пока же в США пытаются использовать знаменитого робопса производства Boston Dynamics для изучения потенциала новых технологий. Spot довольно неплохо передвигается по улицам, способен патрулировать тёмные переулки и даже фиксировать правонарушения. Поскольку сам Spot гуляет по улицам без оружия, то становится потенциальной жертвой преступников, а это неучтённые и довольно дорогие потери. Светлое будущее наступит ещё не скоро, а сегодня мы стали свидетелями очередного подтверждения тому, что в 2024 году роботы на службе полиции – это слишком смелый шаг. 

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Напомним, в 2023 году власти Нью-Йорка с большой помпой приняли на работу робота по имени Knightscope K5. Машина больше напоминала небольшую ракету или громадный чайник и выглядела несуразно. Разработчики уверяли, что всё дело в высоких технологиях, которые скрыты под металлической обшивкой, поэтому обращать внимания на внешний вид не нужно. Тогда было заявлено, что Knightscope обладает полноценным арсеналом, необходимым для поиска и отслеживания преступных элементов. Прежде всего машина умеет распознавать лица. Сканирование производится в реальном времени, а удалённый сервер производит идентификацию и информирует полицию, если мимо пройдёт подозрительный человек, находящийся в розыске. Как оказалось, по требованиям общественности распознавание лиц пришлось сразу отключить, но другие технологии работали в штатном режиме. Например, каждый человек мог подойти к Knightscope и попросить помощи. Для этого на обшивке машины была сделана специальная кнопка, посредством нажатия которой можно было узнать дорогу домой, вызвать полицию или другие службы. 

Knightscope разместили возле станции метро на Таймс-сквер, а местные жители уже начали привыкать к неуклюжей машине, весом 181 килограмм и ростом в 160 сантиметров. Время от времени люди подходили к роботу, но не затем, чтобы получить помощь, а чтобы сфотографироваться. Knightscope привлёк внимание туристов, а в какой-то момент перестал выполнять свои прямые функции. Не исключено, что машина и вовсе не была способна на такие сложные действия, как охрана правопорядка, но в данном случае это уже не важно. Местные жители рассказывают, что почти всегда рядом с роботом стояли два полицейских. Они не вступали с людьми в диалог, предлагая пообщаться с Knightscope, но следили за тем, чтобы никто ничего у робота не открутил или не сломал. Журналисты раскопали, что полиции запретили перенапрягать машину, ну а в результате робот целыми днями скучал и даже разучился передвигаться. В какой-то момент о странном устройстве забыли даже туристы, а на днях власти города объявили о закрытии проекта и удалении Knightscope с городских улиц.

Оказывается, идея заключалась в тестировании технологий, хотя ранее пресса получала совершенно другую информацию. Похоже, заботливые полицейские не позволили роботу расправить крылья, опасаясь потерять рабочие места, а в итоге Knightscope признан бесполезным. Мэр города заявил, что полностью удовлетворён результатами, ну а журналисты придерживаются другого мнения. Очевидно, что эксперимент провалился, но разбираться в причинах никто не станет. Робот обошёлся бюджету в 12 250 долларов, а в пересчёте на часы – 9 долларов за 60 минут бесцельного стояния у метро. Сюда стоит прибавить заработную плату полицейских, но и это не сильно напрягает городской бюджет. Местные жители рассказывают, что без помощи полиции Knightscope давно бы потерялся или сломался. Робота-полицейского видели в груде коробок, возле мусорных баков и в других местах у метро, где он пытался патрулировать улицу. Машина не могла найти дорогу, постоянно меняла траекторию движения, а многие зеваки полагали, что перед ними игрушка. Только после официального заявления властей о завершении эксперимента, местные узнали о том, что перед ними был настоящий робот-полицейский. О дальнейшей судьбе Knightscope ничего не известно. Не исключено, что его вернут производителю, где будут сделаны выводы об эксплуатации, а после внесены некоторые корректировки. Как уже было сказано выше, прогресс не остановить, а сегодня вопрос лишь в том, кто сможет первым создать робота, который окажется достаточно умён и функционален для выполнения человеческих обязанностей. Пока ничего подобного нет и в ближайшие 5 лет не предвидится. 

Кстати, на изображении выше вы можете заметить, как робот плавает в луже. На самом деле это реальный случай, когда машина по непонятной причине бросилась в воду. Полиция долго вылавливала Knightscope, а после сушила его платы. Тогда робот не пострадал, но после этого ему уже не доверяли самостоятельно передвигаться по улицам. 

#технологии #интересное #роботы
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