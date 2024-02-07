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Bublik1
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
За Radeon RX 7900 XT просят всего 700 долларов

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Эксперты полагают, что больше данных об успешности серии GeForce RTX 40 Super мы получим только к началу марта, но даже сегодня можно делать промежуточные итоги. Прежде всего специалисты оценивают спрос на основных американских площадках, где GeForce RTX 4070 Super входит в тройку наиболее продаваемых продуктов, тогда как GeForce RTX 4070 Ti Super стабильно держится в десятке. Предполагается, что к середине февраля положение изменится в лучшую сторону, поскольку в рознице явно недостаточно моделей, предлагаемых по рекомендованной стоимости. Это значит, что потенциальные покупатели не хотят платить 900 и тем более 950 долларов за видеокарту, которую можно приобрести через неделю за 800 долларов. Насыщение розницы продвигается медленно, поскольку спрос высокий, а вот GeForce RTX 4080 Super не вызвала ажиотажа у геймеров. Вполне возможно, что видеокарта появилась на рынке слишком поздно. Флагман NVIDIA снял все сливки, а в настоящее время не так много энтузиастов готовы платить 1000 долларов за видеокарту.

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Ну а если участь, что моделей с рекомендованной стоимостью не так много, то причины низкого спроса становятся ясны. В целом серия GeForce RTX 40 Super признана успешной, ведь впервые за много лет геймерам предложили больше за те же деньги. Обычно Дженсен Хуанг не бывает так щедр, но на этот раз доходы от облачных технологий и систем для обучения ИИ настолько высоки, что пришло время порадовать геймеров. Наибольший интерес представляет GeForce RTX 4070 Super, которая получила заметный буст по сравнению с GeForce RTX 4070, превосходя её на 15% и больше. GeForce RTX 4070 Ti Super оказалась лишь немногим быстрее GeForce RTX 4070 Ti, но зато получила 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4080 Super порадовала энтузиастов сниженной на 200 долларов рекомендованной стоимостью с минимальным приростом быстродействия. Эксперты полагали, что NVIDIA окончательно уложила на лопатки AMD, а значит рыночная доля красных продолжит стремительно снижаться. Похоже, Лиза Су пока не готова сдаваться, о чём сообщают американские журналисты. 

Оказывается, в местной рознице наблюдается резкое снижение стоимости сразу трёх видеокарт. Начнём с Radeon RX 7800 XT, которая поступила в продажу за 550 долларов. Теперь главная конкурентка GeForce RTX 4070 Super предлагается за 499 долларов, что на целых 100 долларов выгоднее видеокарты от дядюшки Хуанга. Radeon RX 7900 XT, которая изначально поступила в продажу за 899 долларов, получила очередную скидку. В Newegg доступны модели, стоимость которых стартует с 700 долларов, а это удар по GeForce RTX 4070 Ti Super. Видеокарта NVIDIA медленнее, имеет меньше видеопамяти и не такую высокую пропускную способность, ну а теперь она ещё и на 100 долларов дороже. Сильный ход со стороны AMD, но и это ещё не всё, ведь сегодня в американской рознице купить Radeon RX 7900 XTX можно всего за 929 долларов. Стоит учитывать, что речь идёт о второй по скорости видеокарте на рынке. GeForce RTX 4090, которая всего на 15% быстрее, найти дешевле 1800 долларов невозможно, а значит выгода очевидна. Ну а на самом деле AMD не стремились достать флагман NVIDIA, ведь задача была создать конкуренцию для GeForce RTX 4080 Super. Последняя не такая быстрая и может похвастать наличием всего 16 Гб видеопамяти. В распоряжении Radeon RX 7900 XTX целый арсенал из 24 Гб видеопамяти и 392-битной шины, а главным козырем теперь стала ещё и низкая стоимость.

Эксперты полагают, что речь и ценовой войне не идёт. Похоже, у AMD была возможность немного скорректировать стоимость своих видеокарт, но на большее Лиза Су не готова. Теоретически, лидер красных могла бы серьёзно подорвать позиции зелёных при помощи правильной ценовой политики, но за последние годы мы не видели ни разу, чтобы Лиза Су использовала такой метод конкурентной борьбы. Обычно глава AMD отходит в сторону, ну а коррекция цен ничего не решает. Всё дело в том, что стоимость на три указанные выше видеокарты пошла вниз только в США. На других рынках всё осталось без изменений, а значит серия Radeon RX 7000 продолжит терять продажи, тогда как GeForce RTX 40 Super двигается вперёд. Где-то рядом идёт Intel, обещающая выпустить более зрелую линейку графических чипов в обозримом будущем. Это значит, что рынок видеокарт станет разнообразнее, поскольку бездеятельность красной команды нагоняет на зелёных сон, ведь когда конкуренции нет, то двигаться вперёд нет никакой необходимости. 

#amd #nvidia #видеокарты
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