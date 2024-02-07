Ещё никогда армия зубных щёток не использовалась в качестве оружия для взлома крупной компании

Было время, когда доступ в интернет имели только персональные компьютеры и ноутбуки, а подключение работало исключительно в офисах, домах и специально отведённых для этого местах. Но технологии не стоят на месте, а в итоге появились смартфоны, способные подключаться к мировой паутине из любой точки планеты.

Сегодня вся эта свобода кажется вполне обыденной, но лишь единицы задумываются о том, насколько опасным местом становится интернет. Всё дело в том, что мы стоим на пороге появления целой индустрии Интернета вещей. Предполагается, что умными функциями будет обладать чуть ли не вся техника, которая есть в вашем доме.

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Поговаривают об умных сковородках, которые помогут нам правильно готовить пищу и даже об умных ключах. Если вы вдруг посеяли связку ключей, забросав её вещами, то при необходимости можно заглянуть в интернет и попросить пропажу напомнить о себе.

Говорить о бытовой технике и электронике не приходится, ведь умные технологии проникли туда давно. Сегодня всё это медленно входит в наш быт, поскольку цены на технику с умными функциями выше, чем стоит обычный холодильник и стиральная машина. И всё же, энтузиастов достаточно, а со временем мы увидим ещё больше самых обыденных вещей, подключённых к интернету.

Если верить информации, опубликованной на сайте Aargauer Zeitung, то доверять нельзя даже зубным щёткам. На самом деле владельцы самых обычных щёток без электронной начинки могут спать спокойно, тогда как продвинутые устройства, включающие подключение к сети, обладают массой сюрпризов. В рекламе сказано, что щётка будет подключаться к смартфону, а владелец сможет видеть эффективность чистки полости рта, а также многие другие показатели. Возможно, но нигде не пишут о том, что хакеры могут взламывать подобные устройства, превращая их в оружие.

Как оказалось, недавно мошенники получили контроль над 3 миллионами умных зубных щёток, а после задействовали их в рамках DDoS-атаки на веб-сайт швейцарской компании. Жертва получила значительные финансовые потери, ну а владельцы зубных щёток даже не узнают, что стали частью разрушительного хакерского плана. Специалисты поясняют, что главная уязвимость зубных щёток заключалась в простейшей операционной системе, основанной на Java. В отчёте не уточняется марка конкретной зубной щётки. Эти устройства обычно используют свои возможности для отслеживания и улучшения гигиенических привычек пользователей, но после заражения вредоносным программным обеспечением они были объединены в ботнет и участвовали в самой масштабной атаке зубных щёток за всю историю.

По данным компании Fortinet, специализирующейся на кибербезопасности, хакеры берут под контроль любые устройства, до которых могут дотянуться. Это могут быть маршрутизаторы, телевизионные приставки, камеры наблюдения и многое другое. В итоге каждое устройство, которое так или иначе подключено к мировой паутине, представляет собой потенциальную угрозу и может быть использовано для атаки. Сложность заключается в том, что хакеры не прекращают поиск уязвимостей в программном обеспечении, а происходящее можно назвать самой настоящей гонкой технологий.

При этом киберпреступники и не планируют останавливаться на достигнутом, что подтверждается освоением новых инструментов для атаки. Не так давно сотрудники Fortinet решили провести эксперимент, подключив к сети незащищённый компьютер. Как выяснилось, хакеры обнаружили ПК через 20 минут и тут же заразили его вредоносным ПО. Точных данных о том, какая именно швейцарская компания подверглась атаке, не приводится. Часто ещё до того, как хакеры подключают армию ботов, жертве предлагают заплатить выкуп, но на этот раз 3 миллиона зубных щёток действовали не опережение. Возможно, швейцарская компания отказалась выплатить выкуп, а может атака была провокацией, направленной на демонстрацию мощи перед выдвижением каких-либо требований.

Как бы там ни было, но эксперты рекомендуют владельцам умных гаджетов не забывать о необходимости обновления программного обеспечения. Это не даёт 100% гарантии безопасности, но позволит разработчикам решать накопившиеся проблемы и закрывать дыры в операционной системе. Важно помнить, что одна заражённая зубная щётка может стать причиной для взлома всей домашней беспроводной сети. Эксперты называют проблему чрезвычайно актуальной, но не видят простых решений для предотвращения подобных атак в будущем.