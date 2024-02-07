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Bublik1
6 февраля мимо Земли пролетел астероид 2008 OS7, которого в NASA назвали «убийцей городов»
Астероид пройдёт на безопасном расстоянии от нашей планеты

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6 февраля Лаборатория реактивного движения NASA сообщила о гигантском астероиде, направляющемся к Земле на огромной скорости. Объект пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии около 1.77 миллиона миль. Астероид получил название 2008 OS7 и в поперечнике достигает размера в 270 метров, что примерно соответствует размеру американского футбольного стадиона. По словам аналитиков американского космического агентства, астероид будет двигаться со скоростью порядка 66 000 километров в час, а к моменту, когда вы прочтёте этот материал, удалится от нашей планеты почти никем не замеченный. Никакой угрозы нам данный объект не несёт, но в данном случае интересен тот факт, что такой громадный камень сами учёные называют «убийцей городов». 

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Предполагается, что в случае падения на крупный город, он привёл бы к практически полному уничтожению всех жителей, а в живых могли бы остаться только те, кто находится в метро. Ну а если бы такой астероид упал в океан, недалеко от побережья США, то приливная волна смыла бы Нью-Йорк и прошла десятки километров вглубь страны. Как уже было сказано выше, понаблюдать за пролётом астероида вам не удастся, ведь он пройдёт мимо Земли в 13:00 по восточному времени. Немногие зрители, которые узнали о событии заранее, увидят его как крошечную точку, движущуюся мимо других таких же огоньков на небе. Астероид 2008 OS7 вращается вокруг Солнца каждые 962 дня и имеет продолговатую орбиту, которая и выводит его на нашу планету. Учёные называют объект потенциально опасным, но пришли к выводу, что в ближайшие столетия он не будет представлять угрозы для жителей Земли. Несмотря на обнадёживающий факт Лаборатория реактивного движения NASA продолжает работу над миссией «Обзор околоземных объектов», запуск которой запланирован на сентябрь 2027 года. Эта миссия поможет расширить поиск астероидов, которые представляют потенциальную опасность для Земли, и даст дополнительные возможности предупреждения о возможных столкновениях.

Астероиды представляют собой каменистые или металлические объекты, так и не ставшие частью планет на ранней стадии формирования Солнечной системы. Они кружат вокруг Солнца в поясах астероидов, находящихся между орбитами Марса и Юпитера, а также в других частях Солнечной системы. Учёные всё ещё спорят о том, сколько потенциально опасных астероидов могут приблизиться к Земле или даже столкнуться нашей планетой. Важно помнить, что подобное уже случалось, ведь 66 миллионов лет назад гигантский космический объект привёл к трагическим последствиям для Земли. Астероид, известный как Чиксульуб, упал в районе современного Мексиканского залива, что привело к массовому вымиранию динозавров и других видов. Современные технологии позволяют учёным отслеживать движение астероидов и оценивать их потенциальные угрозы для Земли. Астрономические наблюдения и специальные программы сканирования космоса позволяют выявлять астероиды, которые могут приблизиться к Земле. Кроме того, существуют проекты, направленные на поиск эффективных методов предотвращения столкновения с опасными астероидами. Один из подходов к предотвращению столкновений предполагает использование космических аппаратов для изменения орбиты астероида. Этот метод включает в себя направление кинетического удара или использование тяжёлых объектов, чтобы воздействовать на астероид и изменить его траекторию. К сожалению подобные технологии находятся в стадии разработки, а значит риски столкновения не исключены. 

Исследователи работают над системой предупреждения и реагирования на угрозы со стороны астероидов. Идея включает разработку стратегий для быстрого определения и отслеживания новых астероидов, а также планов по реагированию в случае обнаружения потенциально опасных объектов. Хотя вероятность столкновения Земли с опасным астероидом в настоящее время крайне невелика, учёные настаивают на том, что выживание человечества не должно зависеть от случайности. Именно поэтому понимание и предотвращение потенциальных угроз из космоса становится все более важным в контексте развития технологий и научных знаний. Это позволит человечеству защищаться от возможных опасностей, которые могут прийти из далёких уголков нашей галактики. 


#космос #наука #интересное
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