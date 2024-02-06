Как показали тесты, GeForce GTX 1060 даже спустя 8 лет после выхода оказывается быстрее встроенной графики на процессоре Ryzen 7 8700G

Летом 2016 года вышла одна из самых знаковых и уж точно самая знаменитая видеокарта NVIDIA. Речь идёт о GeForce GTX 1060, которая была настолько популярна, что в какой-то момент ей владел каждый шестой геймер на площадке Steam. Ни до, ни после этого достичь таких высот не удавалось никому и, скорее всего, уже не удастся. Аналитики фиксируют падение продаж игровых видеокарт уже несколько кварталов подряд, а спасает положение только сегмент облачных вычислений и обучение ИИ. Именно благодаря подобным графическим чипам NVIDIA удерживает цены на высоком уровне, ставя геймеров перед сложным выбором.

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Так, в прошлом поколении любители компьютерных игр вынуждены были выбирать между жутко дорогой GeForce RTX 3090, либо получить всего 10 Гб видеопамяти. Это привело к тому, что жизненный цикл субфлагмана GeForce RTX 3080 окажется намного меньше ожиданий владельцев, но не всё гладко и в текущем поколении. Первоначально на рынке появилась GeForce RTX 4080 с 16 Гб видеопамяти, тогда как все остальные довольствовались 8 Гб. Стоимость субфлагмана стартовала с 1200 долларов, что сделало её такое решение крайне спорным и даже провальным. О GeForce RTX 4090 за 1600 долларов (реально купить дешевле 2000 долларов почти невозможно) и говорить не стоит. Совсем недавно геймерам стала доступна GeForce RTX 4070 Ti Super, у которой также 16 Гб видеопамяти, тогда как средний и начальный игровой сегменты находятся в полном упадке. GeForce RTX 4060 почти не принесла прироста быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3060, а GeForce RTX 4060 Ti слегка быстрее GeForce RTX 3060 Ti. Различия заметны только в синтетических тестах, а в итоге нам уже второе поколение подряд продают сильно урезанные видеокарты по завышенным ценам.

Некоторые геймеры надеялись на AMD, но Лиза Су слишком занята серверным рынком процессоров и выпуском продукции для игровых приставок, поэтому времени на игровой сегмент почти не остаётся. Почти, ведь инсайдеры уже давно прочат выход интегрированной графики, уровень которой превзойдёт видеокарты NVIDIA среднего ценового сегмента. Поговаривают, что уже совсем скоро встроенная графика окажется такой мощной, что оставит позади даже дискретную видеокарту GeForce RTX 3060, но первые тесты процессора Ryzen 7 8700G охладили пыл фанатов красной команды. Как выяснилось, никакого прорыва не случилось, а интегрированному чипу далеко до настольных собратьев. Напомним, процессор появился на полках 31 января и способен разгоняться до 5.1 ГГц. Он включает встроенный графический чип Radeon 780M и позиционируется как оптимальный инструмент для создания рабочей станции для нетребовательных геймеров. Похоже, интерес к процессору высокий, а энтузиасты и эксперты пытаются изучить его слабые и сильные стороны.

Недавно было обнаружено, что Ryzen 7 8700G обладает высокой зависимостью от скоростных показателей оперативной памяти. В случае использования DDR5-7200 он демонстрирует до +15% к количеству кадров в секунду в игровых тестах, но стоит такая ОЗУ слишком дорого. Сегодня мы предлагаем вам изучить результаты любопытного тестирования, проведённого командой Testing Games. Блогеры не стали искать простых путей, поэтому выбрали в качестве противника для Ryzen 7 8700G и его встроенной графики видеокарту GeForce GTX 1060. Именно с неё мы начали наш материал, поэтому давайте посмотрим, справится ли новинка 2024 года с легендарной видеокартой NVIDIA. Обратите внимание на скриншоты ниже. Итак, если вы ждали прорыва от тётушки Су, то нам придётся вас очень сильно разочаровать.

Как видите, только в двух играх из восьми встроенная графика Ryzen 7 8700G вырывается вперёд, тогда как в пяти играх полная победа за GeForce GTX 1060. Ещё в одном случае по среднему количеству кадров лучше себя показывает интегрированный чип Radeon 780M, но стабильность – это явно не самая сильная сторона новинки производства AMD. Особенно примечательно, что в списке нет нескольких требовательных тайтлов последних лет, хотя даже со старыми играми Ryzen 7 8700G справляется плохо.

Можно сделать вывод, что спустя 8 лет после выхода GeForce GTX 1060 продолжает оставаться идеальной видеокартой для нетребовательных геймеров. Мы вас не агитируем, но сегодня купить старую легенду вы можете всего за 7500 рублей. Если добавить такую видеокарту к такому же старому бюджетному камню, то можно получить столько же fsp, как и на дорогостоящем процессоре Ryzen 7 8700G. Дешевле 35 тысяч рублей вы такой камень точно не встретите, ну а указанную выше сборку можно взять за 15 тысяч. Мало того, под новый процессор вам ещё потребуется материнская плата на базе сокета АМ5, ну а это дополнительные 20 тысяч рублей. Словом, пока процессор вызывает массу вопросов, ведь он дорогой и уступает противникам как в игровых тестах, так и в рабочих задачах.