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Bublik1
Россия и Украина приехали на выставку оружия в Эр-Рияде, представив новые разработки ВПК
Похоже, украинска делегация решила удивить мир американскими разработками, которые получили новое название и новую упоковку

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Американские политики утверждают, что экспорт оружия из России за 2022 и 2023 годы сильно снизился. Якобы, под давлением демократических сил потенциальные покупатели российских оборонных и наступательных систем предпочли затаиться, либо перешли на закупки американских и европейских аналогов. Отчасти подобные утверждения носят популистский характер, но суть сводится к тому, что украинский конфликт действительно привёл к наращиванию военных бюджетов по всему миру. Государства пытаются обезопасить себя от внезапного вторжения, ну а особенно высок градус истерии в Европе. Там местные политики открыто пугают население тотальным истреблением и говорят о необходимости отдавать больше денег Украине и Америке. Якобы, только Зеленский и Байден могут всех спасти, выбивая под подобные страшилки гранты на огромные суммы. Именно благодаря этому военная промышленность США смогла получить массу новых заказов, тогда как Россия вынуждена не только обслуживать действующие контракты, но и насыщать современным оружием бойцов в СВО. 

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Несмотря на это перспективные технологии демонстрируются на международных выставках, несколько из которых уже привлекли внимание широкой общественности в 2023 году. 2024 начался с мероприятия в столице Саудовской Аравии, где проходит 2-я Всемирная оборонная выставка (World Defence Show). В Эр-Рияде замечены ведущие производители оружия со всего мира, поскольку присутствие на подобных мероприятиях не только позволяет заявить о себе, но и представить новые боевые системы потенциальным покупателям. Не всё это идёт на экспорт, но в наше время продемонстрировать соседям мышцы хотят очень многие государства. Часто на подобных выставках подписываются многомиллиардные контракты, которые становятся основой для оборонных ведомств многих стран на десятки лет вперёд. World Defence Show только началась, а итоги мы подведём к концу недели. Давайте кратко изучим основные моменты, на которые будут обращать внимание ведущие эксперты со всего мира. 

Прежде всего на выставке заявлено более 773 участников из более чем 75 стран. Каждая компания представлена пусть и не всегда большим, но отдельным стендом, где можно встретить представителей правительственных структур и ведущих местных и международных компаний. Например, на World Defence Show показали саудовский электромобиль, оснащённый передовыми технологиями, использующими беспилотные системы и искусственный интеллект. Отмечается, что умное транспортное средство повысит безопасность страны при помощи высоких технологий. Электромобиль оснащён шестью камерами, которые контролируются искусственным интеллектом. Алгоритм способен фиксировать и распознавать лица проходящих мимо людей, а также выявлять нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов и транспортных средств. Например, он покажет тех, кто нарушает скоростной режим или припарковал свою машину в запрещённом месте. Кроме того, камеры могут анализировать поведение людей и их лица, чтобы определить, есть ли у них судимости или агрессивные намерения. Автомобиль полностью автономен и способен реагировать на инциденты безопасности, такие как стрельба или насилие.

Но особый интерес вызывают российский и украинский павильоны. Россия привезла на World Defence Show одну из самых больших коллекций оружия. Эксперты и журналисты обязательно расскажут о наиболее интересных экземплярах, тогда как украинский стенд кажется немного скудным. Организаторы сделали всё, чтобы российские и украинские делегации не пересекались, разместив стенды в разных концах выставки. При этом украинские инженеры привезли преимущественно системы для борьбы с беспилотниками. Кроме того, представлены технологии, позволяющие обнаруживать дроны, хотя эксперты уже сегодня предполагают, что внутри находится продукция американских или европейских компаний. Проще говоря, создание такой высокотехнологичной продукции, находящемуся не в лучшем состоянии инженерному сообществу Украины, не под силу, а в итоге остаётся только упаковывать подаренные дядюшкой Сэмом системы в новые упаковки и клеить красивые шильдики с украинским флагом. Информации об украинском стенде слишком мало, поскольку выставка только началась. 


#военные технологии #world defence show #выставка оружия
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