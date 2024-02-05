Космический телескоп считается уникальным инструментом, который позволит найти ответы на вопросы, терзавшие учёных последние несколько тысяч лет

С момента обнаружения первых экзопланет учёные ждали запуска космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST). Предполагалось, что именно он откроет новую эру детального изучения атмосфер других планет, обнаружив на ней условия для существования жизни в привычном для нас понимании. Вполне возможно, что годы ожиданий могут быть оправданы уже совсем скоро, ведь недавно JWST посвятил время изучению так называемой Супер-Земле под навиванием TOI-715b. Она вращается вокруг маленького красного карлика на расстоянии 137 световых лет от Земли, а её близость к звезде и краткость периода обращения свидетельствуют о том, что температура воздуха там подходит для формирования жизни. Ну а это создаёт идеальные условия для использования JWST и проведения трансмиссионной спектроскопии атмосферы планеты.

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Исследователи отмечают, что яркие M-карлики являются идеальными звёздами, способными обеспечить условия для существования атмосферы на планетах. Звезда TOI-715 старше нашего Солнца примерно на 6.6 миллиарда лет, обладает низкой степенью магнитной активности, что делает её менее подверженной мощным вспышкам. Это имеет значение, так как сильные вспышки могут стерилизовать планеты и удалить их атмосферу. Что любопытно, пока изучение TOI-715b ещё не завершено, в системе обнаружен ещё один потенциальный кандидат для дальнейших исследований. Это планета TIC 271971130.02, которая может стать само й маленькой экзопланетой планетой, обнаруженной TESS. Пока для окончательного вердикта требуются дополнительные наблюдения. Уже сегодня учёные полагают, что звёздная система TOI-715 обладает высоким потенциалом и станет объектом для последующих исследований. В ближайшие месяцы телескоп JWST будет детально изучать атмосферу TOI-715b. Если результаты подтвердят возможность обитаемости, это открытие сулит астрономам уникальные возможности изучения эволюции экзопланет и их атмосфер.

Пока же сообщается, что планета имеет радиус примерно 1.55 раза больше радиуса Земли и находится в обитаемой зоне звезды, что делает её потенциально пригодной для нахождения жизни. TOI-715 примерно в четыре раза меньше по массе и радиусу, чем наше Солнце, а орбита TOI-715b находится очень близко к своей звезде. В итоге каждый год там длится всего 19 дней, что крайне необычно для обитателей Земли. Если предположить, что на планете существует атмосфера, то погодные условия там меняются каждый час, что создаёт трудности для формирования разумной жизни. В настоящее время учёные не ставят перед собой амбициозных планов обнаружить многоклеточные живые организмы. Даже если на TOI-715b есть бактерии, то это уже будет названо прорывом, ведь космический телескоп только начинает свою миссию. Открытие было опубликовано в последнем исследовании в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества под названием «Планета с обитаемой зоной радиуса Земли 1.55, расположенная на TOI-715, звезде M4 вблизи южного полюса эклиптики». Ведущим автором значится Джорджина Дрансфилд из Бирмингемского университета.

Напомним, обитаемая зона – это область вокруг звезды, в которой каменистая планета может иметь жидкую воду на своей поверхности. Несмотря на неопределённость её границ, консервативная обитаемая зона (CHZ) представляет собой полезный инструмент для определения возможности жизни на планете. TOI-715b находится в CHZ, что делает планету потенциально интересной для изучения. Учёные заявляют, что открытие имеет важное значение для понимания эволюции планет вокруг красных карликов. Факт, что TOI-715b находится внутри разрыва радиуса субНептуна, предлагает нам важные уроки о том, как планеты формируются и эволюционируют в системах красных карликов. Ну и в качестве дополнительной информации кратко расскажем о том, что такое экзопланеты. Экзопланеты, или планеты, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы, стали объектом внимания астрономов и исследователей, пытавшихся узнать о том, как зарождалась жизнь в нашей Вселенной. Эти миры представляют собой невероятное разнообразие ландшафтов и атмосферы, отражая множество возможных сценариев эволюции планетарных систем. Например, наиболее редкие экзопланеты находятся в зоне обитаемости своих звёзд, где температура способствует формированию многоклеточной жизни, а также зарождению сложных существ. Подобные исследования поднимают вопросы о возможности жизни, аналогичной земной, среди огромного космического многообразия. Некоторые из изученных планет имеют дни и ночи, атмосферы, сравнимые с нашей, и даже влажные климатические условия.

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Существуют также экзопланеты, окружённые плотными облаками, причудливыми атмосферами, состоящими из экзотических химических соединений. Другие миры могут быть огромными газовыми гигантами, а их поверхность – раскалёнными лавой пустошами или замороженными пустынями льда. Исследования экзопланет позволяют учёным более глубоко понять происхождение и эволюцию планетарных систем, а также рассмотреть варианты разнообразных условий, пригодных или не пригодных для возникновения жизни. Увы, но пока доказать наличие жизни на одной из подобных планет, астрономам не удалось.