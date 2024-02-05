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Bublik1
2023 поставил рекорд по количеству бракованных SSD и флешек из-за снижения доходов рынка накопителей
Аналитики отмечают, что за бракованной памятью стоят Samsung и SanDisk

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Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются крупные производители электроники по всему миру – это конкуренция. Многие компании готовы десятилетиями топтаться на месте, но конкуренты постоянно движутся вперёд, что вынуждает предпринимать ответные действия. Но если в мире бытовой техники достаточно менять названия уже существующих технологий и обновлять цифровые дисплеи, то с компьютерами так не выйдет. Особенно интересно дела обстоят в сегменте накопителей информации, который переживает не лучшие времена. По данным аналитиков, за последние несколько лет стоимость твердотельных накопителей и оперативной памяти ощутима снизилась, что негативно отразилось на доходах полупроводниковых гигантов. Получать прибыль в привычных объёмах стало невозможно, а в результате крупные игроки решили устроить дефицит на рынке. Поставки продукции стали меньше, а уже во второй половине 2023 года стоимость накопителей пошла вверх. В 2024 ожидается поэтапное восстановление рынка, но попутно выяснилось, что не все производители играют честно.

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По данным немецкой компании CBL, занимающейся промышленным восстановлением данных с любых накопителей информации, в 2023 году стало заметно резкое ухудшение качества флеш-накопителей, которые подключаются к компьютерам и ноутбукам через USB. Также отмечается, что проблема затронула и карты памяти, скоростные показатели которых являются определяющими для выбора, а несоответствие заявленным параметрам приводит к сбоям в работе оборудования и невозможности записывать информацию в реальном времени. Но дело даже не только в скоростных показателях, на которые пользователи не всегда обращают внимание. Проблема скорее в качестве, ну а этот показатель упал до самого низкого за многие десятилетия. Специалисты CBL изучили проблему детальнее и пришли к неприятным выводам. Прежде всего их поразило, что производители экономят буквально на всём. Так, часто встречаются накопители, реальный объём которых не соответствует заявленному. Происходит это из-за урезания количества NAND-памяти, а в итоге вместо 60 Гб, которые ожидает увидеть пользователь, флешка может записать только 55 или меньше. Ну а поскольку подлог должен был рано или поздно раскрыться, то производители такой памяти заранее подготовились, тщательно стерев все следы.

Эксперты CBL утверждают, что часто определить производителя памяти невозможно, а проблема носит массовый характер, поскольку флешки стали ломаться намного чаще, чем годом ранее. Что любопытно, внутри некоторых флешек были обнаружены карты памяти microSD, которые управлялись внешней микросхемой и не соответствовали своим скоростным характеристикам. Они также не вписывались в заявленные критерии качества, а всё это приводит к частым поломкам и потере личной информации обычных пользователей. По мнению CBL, за такую авантюру отвечают Samsung и SanDisk, которые имеют непосредственное отношение к поставкам крайне сомнительной NAND-памяти. Предполагается, что чипы не прошли первичную отбраковку и должны быть утилизированы. Ранее так бы и случилось, но в 2023 году производители решили сэкономить, установив подобную память в массовый продукт. Сколько точно таких флешек находится на рынке, специалисты сказать не могут. Ну а тот факт, что количество бракованных товаров растёт, вызывает опасения. Одновременно с этим обращается внимание на тот факт, что использование флеш-памяти с высокой плотностью записи данных может привести к снижению надёжности и риску поломки. Обычно память стандарта SLC считается более надёжной, но в последнее время растёт количество накопителей именно на основе памяти QLC. Она действительно обладает рядом преимуществ, но производители выдают подобные товары за высокопроизводительные, а в итоге конечный потребитель рискует потерей записанных данных. 

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Ну и самый неприятный сюрприз состоит в том, что даже новые твердотельные накопители могут содержать низкокачественные модули памяти. Делается это также для экономии, а за 2023 год на восстановление поступило множество SSD, внутри которых находились бывшие в употреблении модули памяти. Проще говоря, такой товар должен был поставляться с маркировкой «восстановленный» и стоить ощутимо дешевле. Вот только производители предпочитают не терять деньги, ведь конечный пользователь никогда не заглядывает в такие сложные устройства. На этом фоне специалисты SLC советуют покупать флешки и твердотельные накопители от известных брендов. Количество брака там намного ниже, тогда как малоизвестные китайские компании активно скупают бракованную NAND-память и заманивают потенциальных покупателей низкими ценами. 

#полупроводники #ssd #накопители
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