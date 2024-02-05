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Military Watch Magazine: массовое производство модернизированных Су-57М начнётся с 2025 года
Су-57 получит новый двигатель и станет самым быстрым истребителем 5-го поколения

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Несмотря на то, что первые Су-57 были собраны и протестированы ещё в 2013 году, массовое производство до сих пор не началось. Происходящее вызывает удивление у обывателей и ставит в тупик экспертов, ведь России нужно как можно больше современных самолётов пятого поколения. Основные конкуренты ушли далеко вперёд, при этом США выпустили больше тысячи F-35, успешно продавая его союзникам в Европе. В последние годы поговаривали о том, что Су-57 всё же выпускается в небольшом количестве, но подробностей было слишком мало. Некоторые аналитики считают, что главная проблема заключалась в двигателе, который получился не совсем удачным, поэтому было принято решение не пускать истребитель в серию. Судя по всему, недавно инженерная задача была решена, о чём рапортуют журналисты Military Watch Magazine. 

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По их данным, в 2025 году Воздушно-космические силы России примут на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57. Считается, что модель получит название Су-57М, а совсем недавно самолёт приступил к испытаниям. Главным отличием машины будет использованием нового двигателя АЛ-51Ф, тогда как массовое производство должно начаться до 2027 года. Повторимся, что точных данных нет, а данная информация может быть не совсем точна, поскольку ранее Минобороны публиковало график производства Су-57, который предполагает немного другие сроки и количественные показатели. Возможности нового двигателя держатся в секрете, но американские журналисты ссылаются на отчёты некоторых российских источников. Указывается, что АЛ-51Ф позволит истребителю достигать скорости свыше 2 Маха без включения форсажных камер. Среди российских самолётов, только МиГ-31 способен достигать скорости выше 2 Маха, но делается это исключительно с использованием форсажных камер. В то же время китайский J-20, также принадлежащий к пятому поколению, способен выходить за пределы гиперзвука без использования форсажных камер. Вот только скорость в данном случае немногим превышает 1 Маха, что окажется намного меньше, чем на российском самолёте. 

Авторы Military Watch Magazine полагают, что новый двигатель сделает российский истребитель самым быстрым из когда-либо созданных человеком. Су-57 сможет более быстро реагировать на угрозы, выполняя патрулирование на высоких скоростях, недостижимых для всех остальных противников. Не стоит забывать, что использование форсажных камер сильно ускоряет расход топлива. Таким образом, длительные периоды полёта со сверхзвуковыми скоростями невыгодны для обычных истребителей и существенно сокращают их дальность. Чего не скажешь о Су-57, для которого преодоление гиперзвука станет обыденностью. Кстати, американский F-35 и вовсе не способен летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажных камер. Мало того, злые языки поговаривают, что конструкция ненадёжна, поэтому лётчикам рекомендуют не использовать гиперзвук. Всё это не значит, что американский истребитель плохой, но в данном случае у российской машины по этому показателю появится значительное преимущество. В Military Watch Magazine приводят некоторые подробности относительно нового двигателя в модернизированных Су-57М. По их данным, АЛ-51Ф изначально был известен под именем «Сатурн-30» и получил название от своего разработчика ОДК «Сатурн». Это уже вторая попытка российских инженеров, которым поставили задачу создать эффективный двигатель для самолёта пятого поколения. 

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Что любопытно, АЛ-41Ф считается прорывным в своём роде, но мог исчезнуть в кабинетах чиновников. Всё дело в цене, ведь он разрабатывался для истребителя МиГ 1.42, а в целом конструкция была признана дорогой и нерентабельной. Ну а учитывая тот факт, что стоимость Су-57 оказалась примерно в 2 раза ниже таковой для МиГ 1.42, двигатель АЛ-51Ф отлично впишется в общую смету машины и не создаст для оборонной промышленности существенны проблем. Предполагается, что АЛ-51Ф имеет более низкие эксплуатационные затраты и хорошо адаптирован для малозаметности и оснащён сужающимися-расходящимися соплами с зубчатыми закрылками, что позволяет снизить его радиолокационную видимость. Ожидается, что тяга АЛ-51Ф окажется примерно на 8% выше, чем у ближайшего американского конкурента F-22 F119. Вот только ключевым преимуществом российского агрегата является высокая надёжность и низкие требования к обслуживанию. Кроме того, АЛ-51Ф получил трёхмерный вектор тяги для улучшения манёвренности на малых скоростях. С учётом того, что дальность полёта Су-57 уже более чем вдвое превышает показатели американских конкурентов F-35 и F-22, новый двигатель позволит увеличить дальность полёта примерно на 10% и в целом повысит эффективность российского истребителя. Дело за малым – построить хотя бы 50 таких машин до 2030 года, хотя власти ранее заявляли о более значительных поставках Су-57 в действующие подразделения по всей России. 

#военные технологии #авиация #истребители #су-57
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