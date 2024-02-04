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Bublik1
Чем отличается майнинг в США и России – нехватка электричества против роста и отличных перспектив
Аналитики отмечают, что майнеры будут продолжать наращивать мощности в США и России, но уже сегодня в Америке наблюдается перерасход энергии в летний и зимний сезоны

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Уже достаточно давно майнинг считается одной из главных экологических проблем человечества. Нет никаких сомнений, что животноводство, производство стали и химическая промышленность оказывают на природу более губительное воздействие, но всё это позволяет нашей цивилизации развиваться. А вот майнинг часто признаётся тупиковой технологией, поскольку колоссальные ресурсы тратятся на добычу виртуальных монет, не имеющих никакой реальной ценности.

Дискутировать на эту тему можно долго, но пока добыча криптовалют продолжает развиваться. Наиболее прожорливым считается Bitcoin, на долю которого в общих энергозатратах принадлежит 80% всех ресурсов. Ещё несколько лет назад рынок криптовалют казался диким, а сегодня он сформировался вокруг нескольких основных центров силы, во главе которых стоят США.

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Как оказалось, привлечение майнеров в страну имеет как позитивные, так и негативные последствия. Прежде всего выяснилось, что энергосистема Америки не безразмерная, а лимиты превышаются регулярно. Не так давно фермерам в Техасе запретили копать Bitcoin, поскольку резкое похолодание привело к повышенному потреблению электричества. Аналогичные сюрпризы происходят и летом, когда температура воздуха повышается, а аналитики полагают, что майнеры продолжат увеличивать мощности в США. 

Согласно опубликованным данным, добыча криптовалют сжигает до 2.3% всего электричества в Америке, а общее энергопотребление в данном секторе сравнимо с тем, сколько требуется целому штату Юта. В Bloomberg ссылаются на цифры, представленные Агентством по энергетической информации США (EIA) и называют проблему крайне опасной. Всё дело в том, что майнеры вводят в строй всё больше оборудования для добычи криптовалют, и уже сегодня политики и общественные деятели говорят о возросшем количестве выбросов углекислого газа.

Экспертные оценки указывают на существование 137 объектов, связанных с майнингом криптовалют в США, расположенных в 21 штате. Большинство из подобных объектов располагается в регионах с высоким энергетическим потенциалом, таких как Техас, Нью-Йорк и Джорджия. Ну а аналитики Центра альтернативных финансов при Кембриджской школе бизнеса (CCAF) ссылаются на показатели индекса CBECI, который демонстрирует уверенный рост. Считается, что за 2023 год только майнеры в США сожгли до 0.9% всего электричества, которое производится на нашей планете. Эти данные означают, что глобальное потребление электроэнергии в рамках добычи криптовалют только в одной стране приблизительно равно потреблению всей Греции или Австралии.

Что до России, по объёмам вычислительных мощностей, задействованных в добыче криптовалют, страна находится на втором месте. Считается, что за 2023 год отечественные фермеры израсходовали 2.5 ГВт электричества, из которых 1.7 ГВт приходится на промышленный майнинг. Поскольку власти не планируют вводить драконовские меры, то уже в ближайшее время потребление может вырасти до 5.5 ГВт в год, из которых крупные компании возьмут на себя 4.2 ГВт. Уже больше двух лет российские майнеры активно наращивают вычислительные мощности, на начало 2023 года потребление достигало 0.8 ГВт. По мнению директора Ассоциации промышленного майнинга, добыча криптовалют в России может стать важным источником ликвидности для международных расчётов. Сергей Безделов полагает, что нужно включить расчёты в криптовалютах в правовое поле, ведь только одни майнеры способны обеспечить криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчётов на сумму, эквивалентную 240 миллиардов рублей. 

Особый упор делается на то, что введение государственного регулирования и появление взвешенной позиции властей приведёт к бурному росту данной сферы. Предполагается, что уже после 2025 года фермеры смогут отдавать в казну 50 миллиардов рублей ежегодно, что открывает массу возможностей для строительства школ и решения других социальных вопросов по всей стране. В целом же многие российские аналитики полагают, что отсутствие регулирования в сфере майнинга оказывает негативное влияние на всю отрасль. Первый зампред комитета Госдумы Андрей Луговой уверен, что бизнес сталкивается с трудностями в международных расчётах, тогда как зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, Антон Горелкин, заявил, что проблем с регулированием криптовалют нет на повестке дня Банка России. Критике подвергается инициатива Минэнерго о повышении тарифов для майнеров, поскольку сегодня добыча криптовалют в РФ оказывает небольшое влияние на энергосистему страны.

Любопытное мнение высказал директор по цифровым активам Мосбиржи Сергей Харинов. По его словам, рынок цифровых активов в России действительно переживает подъём, а при сохранении благоприятных условиях криптовалюты смогут генерировать оборот в 3-5 триллионов рублей. Достижение такого показателя – это недалёкое будущее, а цифры кажутся вполне реальными. Особый упор делается на то, что в России объёмы генерации электроэнергии достаточны для обеспечения майнинга, а северные регионы уже сегодня предоставляют фермерам отличные условия. В пример приводится Иркутская область, где ввод в строй новых мощностей идёт семимильными темпами.

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Не стоит забывать о том, что значительная часть электричества в РФ, которое идёт на добычу криптовалют, генерируется при помощи так называемой чистой энергетики, включая атомные и гидроэлектростанции. А вот в США сжигают уголь, а крупные майнеры возрождают мёртвые электростации, нанося природе непоправимый вред. 

#аналитика #майнинг #криптовалюты
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