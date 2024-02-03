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Bublik1
Зеленский заявил о прибытии в Украину систем ПВО, которые сбивают любые российские ракеты
Ну а пока в Украине сохраняется дефицит ракет, в Канаде предложили передать Киеву ракеты, которые ранее планировалось утилизировать

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По данным аналитиков Global Times, одна из главных проблем украинской армии заключается в острой нехватке систем противовоздушной обороны. В некоторых регионах положение остаётся относительно стабильным, но в 2024 году ситуация стала ухудшаться даже в Киевской области. Всё дело в том, что на первую половину 2023 года пришлось максимальное насыщение системами ПВО украинской армии. После этого поставок стало ощутимо меньше, а в последние месяцы союзники и вовсе выдают крохи от потребностей Киева. При этом происходит постепенное уничтожение действующих систем, а значит обороноспособность ВСУ снижается. Похоже, Зеленскому удалось получить сразу две установки ЗРК Patriot, о чём президент Украины гордо сообщил в своём вечернем заявлении. Подробностей предоставлено не было, но сам политик заверил слушателей в том, что ПВО настолько мощное, что сбивает абсолютно всё. Если учитывать, что даже в США наблюдается нехватка ракет для ЗРК Patriot, то возможности Киева и вовсе ограничены. 

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Гадать бесполезно, а точных данных Зеленский не предоставил. Это значит, что с таким же успехом Киев и вообще мог ничего не получить, а информация была озвучена на фоне стремительной потери рейтинга и противостояния с Залужным. Ну а пока региона ждут получения чудо-ПВО, Западные эксперты рапортуют об острой нехватке снарядов 155-мм калибра. Европейцы признали, что к марту смогли выпустить только половину от обещанного миллиона боеприпасов, тогда как часть была отправлена ВСУ ещё в 2023 году. Всё это ставит перед украинской армией массу сложных задач, одна из которых заключается в подготовке к наступательной компании 2024 года. Многие зарубежные таблоиды настаивают на том, что финансирование Киева было решено продолжить только на определённых условиях. Ну а главное из них заключается в необходимости удержать линию обороны, а после получения нового оружия перейти в наступление. Насколько всё это реально, пока неясно, поскольку споры между Республиканцами и Демократами продолжаются, а на кону не только потеря влияния в Европе, но и президентское кресло. Пожалуй, это проблема беспокоит сонного Джо не меньше, но миграционный кризис и целый ряд спорных вопросов не позволяет политикам прийти к общему мнению.

Поставки оружия в Украину зависли в подвешенном состоянии, а европейцы открыто говорят о том, что сами не потянут военную поддержку ВСУ. Шольц признал, что без США будет туго, ну а запасы советского оружия уже практически исчерпаны. В 2023 власти Германии отдали даже сильно устаревшие Leopard 1, ну а сегодня очередь дошла до списанного оружия. Во данным телеканала CBC, в парламент Канады поступило предложение о передаче в адрес ВСУ ракет класса воздух-земля CRV7. Сама ракета создана под стандарты НАТО, поэтому сможет крепиться на специальных держателях, которые были сконструированы для украинских самолётов Са-24. Такой шаг кажется вполне логичным, вот только ранее Министерство обороны Канады посчитало CRV7 устаревшей и приняло решение утилизировать все ракеты. Поговаривали, что ракеты имеют сильное отклонение от цели и плохо управляемые. В данном случае слухи не так важны, а точность и вовсе не имеет значения, поскольку ВСУ испытывает острую нехватку подобных систем, а обычно целями становятся гражданские объекты. В этом случае попадание не так важно, ведь дома расположены в густой застройке. 

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В Канаде полагают, что решение о поставке ракет обладает массой преимуществ. Прежде всего ВСУ действительно получат ракеты, пусть и не самые лучшие. Но и это не всё, ведь канадские налогоплательщики не будут платить за дорогостоящую утилизацию. Согласно опубликованным данным, в настоящее время на балансе Министерства обороны этой страны находится 83.3 тысячи ракет CRV7. Они выпускались в 80-х годах прошлого столетия и считаются сильно устаревшими. Все ракеты были сняты с боевого дежурства больше десяти лет назад и находятся на хранении. Предполагается, что большая часть CRV7 уже не годится для боевого использования и крайне опасна даже во время транспортировки. Несмотря на это около 8 тысяч единицы названы частично пригодными, поэтому могут быть оправлены в Киев. Но даже нерабочие ракеты пойдут в ход, ведь при помощи канадских специалистов вполне реально их разобрать и использовать в качестве запчастей. 

#украина #аналитика #сво #политика
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