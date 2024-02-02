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Bublik1
Учёные выяснили, какие породы собак живут дольше других и назвали причины данного феномена
Исследователи полагают, что людям следует выбирать наиболее здоровых питомцев, согласно опубликованным критериям

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Согласно последнему исследованию, проведённому международным коллективом учёных, средняя продолжительность жизни домашних животных по всему миру постоянно растёт. Причина в том, что сегодня люди знают о здоровье своих питомцев намного больше, чем ещё 30 лет назад. Появляются правильные корма, а также повышается эффективность современных методов ухода и медицинского обслуживания. Исследование, включавшее анализ данных о более чем 100 000 животных различных видов и пород, выявило, что только за последние 10 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на 10%. Это общемировой тренд, который наблюдается повсеместно и свидетельствует о том, что реальная продолжительность жизни домашних животных может отличаться от той, что ранее указывали исследователи. Ну а поскольку интерес к данной теме остаётся высоким, то учёные проводят более глубокие эксперименты, пытаясь выявить основные паттерны, влияющие на продолжительность и качество жизни домашних животных. 

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Как выяснилось, среди самых долгоживущих видов отмечаются кошки и небольшие породы собак. Средняя продолжительность жизни кошек находится в районе 12-16 лет, в то время как некоторые коты достигают возраста более 20 лет. У собак средняя продолжительность жизни составляет 10-13 лет, хотя у мелких пород она может превышать 15 лет. В ходе нового исследования удалось выявить корреляцию между размером и формой морды у собак и их продолжительностью жизни. Научная работа была опубликована в журнале Scientific Reports и позволяет переосмыслить влияние физиологии и особенности той или иной породы на длительность жизни питомцев. Текущее исследование было основано на огромной выборке в размере более 500 тысяч собак по всей Великобритании. Авторы описывали название породы и продолжительность жизни, а также указывали другие факторы, включая здоровье и многое другое. В будущем эти данные помогут людям в выборе пород, которые являются настоящими долгожителями, поскольку утеря питомца для многих владельцев является настоящей катастрофой. 

Как показывают результаты исследования, маленькие породы с длинными носами, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, обычно живут на несколько лет дольше, чем крупные породы с плоской мордой, такие как английские бульдоги. Среди факторов, влияющих на продолжительность жизни собак, учёные выделяют размер, форму головы и пол. Кирстен Макмиллан, ведущий автор исследования и менеджер по данным британской благотворительной организации Dogs Trust, подчеркнула важность этого исследования. По её словам, это первая подобная инициатива, в рамках которой изучается, как продолжительность жизни варьируется в зависимости от широкого спектра факторов. Макмиллан рассказала о том, что собаки с плоскими мордами могут выглядеть очаровательно, но их короткие носы могут приводить к серьёзным проблемам с дыханием, что сказывается на продолжительности жизни. Исследование также доказало, что чистопородные собаки обычно живут немного дольше, чем помеси, хотя наступление эры дизайнерских пород может изменить эту тенденцию. Учёные полагают, что потенциальные владельцы при выборе породы должны основываться на здоровье и благополучии, тогда как многие игнорируют данную проблему, а в результате страдают как животные, так и люди.

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Согласно ранее опубликованным данным, на Земле не так много видов, которые могут причислять себя к долгожителям. Несмотря на это некоторые животные демонстрируют рекордную продолжительность жизни, вызывая удивление у обывателей. Например, гренландский кит (Balaena mysticetus) может прожить более 200 лет. Не менее удивительная галапагосская Черепаха (Chelonoidis nigra). Особь слоновой черепахи по кличке Гарриета прожила в неволе 175 лет, а секрет скрыт в крайней медлительности и замедленном цикле метаболизма. Особый интерес вызывают африканские слоны, а есть задокументированный случай, когда большое животное прожило в зоопарке 70 лет. Есть долгожители и среди земноводных. Так, некоторые виды жаб семейства Bufonidae и Pelobatidae способны прожить в неволе 40 и больше лет. Важно учитывать, что срок жизни варьируется от вида, а также условий содержания, включая питание и уход. Немало живут некоторые виды попугаев. Например, ара и крупные амазоны могут прожить больше 80 лет. В данном случае важно учитывать, что всё это при условии содержания в неволе, где животные рационально питаются и не встречают врагов в естественной среде обитания. Ну и было бы неверно забыть об океанической медузе Turritopsis dohrnii. Учёные совсем недавно разгадали загадку этих существ, но до сих пор не понимают, как природа могла создать такой сложный механизм. Оказывается, когда медуза достигает возраста старости, она включает регенерацию клеток, что позволить ей переходить от состояния взрослой особи к детской. Считается, что не встречая врагов и опасностей на своём пути, некоторые особи такой медузы могут жить вечно. Ну или по крайней мере очень долго. Есть и другие долгожители, но в рамках данного материала достаточно и указанной выше информации. 

#наука #интересное #породы собак
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