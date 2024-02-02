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Bublik1
В России будут выпускать видеокарты китайской Sophgo
Китайская Sophgo уже нашла дистрибьютора и будет выпускать продукцию на российском предприятии

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Судя по всему, санкции против Китая уже привели к необратимым последствиям на рынке настольной графики. Кажется, что всё идёт так, как мечтали видеть представители Белого дома, ну или почти так. По данным Reuters, NVIDIA испытывает сильное давление на китайском рынке и вынуждена пойти на снижение цен на высокопроизводительную продукцию для облачных вычислений и обучение ИИ. Самый мощный чип H20, теперь предлагается от $12 до $15 тысяч, хотя ещё недавно его можно было встретить и за 18 тысяч. При этом главным конкурентом NVIDIA на китайском рынке выступает Huawei, которая смогла в сжатые сроки разработать даже более мощное решение в виде графического ускорителя Ascend 910B. Не самый совершенный технологический процесс и другие препятствия стоят на пути к реализации амбициозного плана Huawei, ну а эксперты уверены, что китайский рынок будут захватывать местные производители. Ещё недавно NVIDIA имела там долю в более чем 90%, ну а к концу текущего десятилетия вынуждена будет уступить под давлением санкций и натиска местных полупроводниковых компаний. 

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При этом эксперты отмечают, что Huawei не единственный, кто способен выпускать современные высокопроизводительные решения. Мало того, некоторые китайские компании и вовсе готовы сотрудничать с Россией несмотря на санкционные риски и давление со стороны дядюшки Сэма. Ситуация обстоит следующим образом, представители Белого дома требуют от Китая остановить поставку полупроводников в РФ, но сами даже не готовы разговаривать о снятии ограничений с Поднебесной. Ну а результатом нового соглашения между российской Softlogic и китайской Sophgo станет поставка высокопроизводительных решений, созданных для центров обработки данных и других целей. Китайская продукция основана на архитектуре RISC-V, поэтому не подпадает под международные патенты, принадлежащие американцам и британцам. По данным издания «Ведомости», эксклюзивный контракт предполагает, что теперь Softlogic будет выступать официальным дистрибьютором продукции Sophgo на российском рынке. По словам генерального директора Softlogic, соглашение стало уже вторым по счёту и демонстрирует тесные отношения между компаниями. Денис Логинов утверждает, что первый контракт на поставку графических чипов был подписан в 2023 году. Тогда информация была строго секретной, а условия соглашения держатся в тайне даже сегодня. Высокопроизводительные видеокарты Sophgo обладают отличным соотношением между ценой и быстродействием, ну а саму компанию часто называют «убийцей» NVIDIA.

Логинов утверждает, что решения китайской компании уже привлекли внимание многих российских технологических гигантов, включая операторов связи и владельцев центров обработки данных, таких как «Билайн», МТС, «Ростелеком», Сбербанк» и «Яндекс». В последние годы доступ к высокопроизводительной продукции NVIDIA стал сильно ограничен, поэтому появление пусть и не таких быстрых аналогов позволить решить проблемы масштабирования. Sophgo также предлагает чипы, которые могут использоваться в основе сервисов видеоаналитики, находя применение в логистике и других сферах. По оценкам Логинова, в ближайшее десятилетие этой отрасли могут потребоваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов серверов. Генеральный директор Softlogic подчеркнул, что Sophgo поставляет только аппаратную часть (тензорные и нейропроцессоры), в то время как российская компания разрабатывает и собирает серверы на их основе, оставляя себе часть продукции. 

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Логинов уверен в том, что сотрудничество с Sophgo будет плодотворным, а сама китайская компания проявляет высокий интерес к российскому рынку. В январе 2024 года Sophgo активно искала партнёров, рассылая предложения о сотрудничестве и создании совместных продуктов на основе своих процессоров российским компаниям. Softlogic известна своей работой в области технологий умных городов и разработкой систем городского видеонаблюдения. Компания также занимается производством серверных корпусов на территории России. Стоит отметить, что несмотря на анонсированное эксклюзивное партнёрство, эксперты с осторожностью высказываются относительно качества продукции Sophgo. Теоретически, при помощи масштабирования можно собрать довольно мощный сервер, но графические процессоры уступают решениям NVIDIA. Кроме того, перед нами пусть и амбициозная, но молодая компания, которая только недавно вышла на рынок. Впервые о Sophgo стало известно во второй половине 2023 года, а значит продукция этой компании требует дополнительного тестирования и особого внимания к драйверам и программному обеспечению. 

#nvidia #полупроводники #санкции #sophgo
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