Релиз новой настольной операционной системы совпадает с выходом процессора Snapdragon X Elite, который состоится в середине 2024 года

О скором выходе Windows 12 начали писать ещё в середине 2023 года. Казалось бы, Microsoft должна уделять больше внимания продвижению и улучшению Windows 11, но всё идёт к тому, что даже внутри компании признают новую операционную систему провальной. Согласно данным Statcounter, на начало 2024 года примерно 66% всех пользователей предпочитают проверенную Windows 10, тогда как всего 27% перешли на Windows 11. Остальные используют устаревшие Windows 7 и прочие, оказывающие минимальное влияние на статистику. Отмечается, что значительная часть пользователей не видит смысла переходить на Windows 11, поскольку там нет никаких преимуществ. Корпоративный сегмент не может себе позволить дополнительные траты, но всё идёт к тому, что отказываться от старого железа всё же придётся. Не так давно инсайдеры выложили в сеть предполагаемые минимальные требования к Windows 12, поражающие воображение неподготовленных пользователей.

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Отмечалось, что для полноценной работы ОС потребуется от 16 Гб оперативной памяти и 4-ядерный процессор. В данном случае такие требования легко объясняются использованием алгоритмов на базе искусственного интеллекта, которые станут центром новой операционной системы. Аналитики предполагают, что на этот раз продукт окажется действительно инновационным и станет интересен не только для широкого круга пользователей, но и для корпоративного сегмента. Что же, вопросов слишком много, но есть все основания полагать, что релиз намного ближе, чем нам ранее казалось. Напомним, инсайдеры долгое время уверяли, что Windows 12 появится осенью 2025 года и придёт на замену уходящей на пенсию Windows 10. Судя по всему, Microsoft решила дать владельцем этой ОС фору в целый год, поскольку о появлении новой операционной системы в 2024 году свидетельствует всё больше утечек. На этот раз информация пришла прямиком из Qualcomm. Генеральный директор компании проговорился в ходе обсуждения предстоящего продукта компании, Snapdragon X Elite – нового процессора для ПК на базе Arm. Так, Криштиану Амон лично объявил о дате запуска операционной системы следующего поколения. На самом деле глава Qualcomm даже не обмолвился о Windows 12, предпочитая сглаживать углы и отделался общими фразами. Несмотря на это слова его были крайне понятны, ведь Амон прямо сказал, что выпуск Snapdragon X Elite запланирован на середину 2024 года, а это событие совпадает с появлением следующей версии операционной системы от Microsoft.

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По его словам, компания уделяет много внимания запуску продуктов с новым набором микросхем, связанных со следующей версией Microsoft. Амон подтвердил, что новая операционная система будет обладать продвинутым интерфейсом на базе Windows AI. Именно поэтому Qualcomm решила совместить выпуск своего продукта Snapdragon X Elite, который окажется идеальным инструментом для новой операционной системы. Указанные выше сроки совпадают с другими слухами и новостями, предполагающими, что выпуск Windows 12 уже не за горами. В прошлом году руководитель Intel высказал мнение, согласно которому 2024 будет довольно хорошим годом для клиентов, в частности, из-за обновления Windows. Согласно декабрьскому отчёту тайваньской газеты Commercial Times, производители ПК ожидают выпуска Windows 12 в июне этого года. Если это правда, то новая операционная система появится менее чем через три года после выпуска Windows 11. Заявление генерального директора Qualcomm также указывает на то, что Microsoft планирует включить в новую версию Windows 12 многочисленные функции, связанные с искусственным интеллектом, на базе OpenAI. Неясно, будет ли новая ОС популярной, ведь предсказать подобное невозможно. Ну а если у вас есть немного времени, то вы можете изучить наиболее популярные операционные системы Microsoft, которые ранее стали доступны широкому кругу пользователей.