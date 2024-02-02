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Bublik1
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
Релиз новой настольной операционной системы совпадает с выходом процессора Snapdragon X Elite, который состоится в середине 2024 года

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О скором выходе Windows 12 начали писать ещё в середине 2023 года. Казалось бы, Microsoft должна уделять больше внимания продвижению и улучшению Windows 11, но всё идёт к тому, что даже внутри компании признают новую операционную систему провальной. Согласно данным Statcounter, на начало 2024 года примерно 66% всех пользователей предпочитают проверенную Windows 10, тогда как всего 27% перешли на Windows 11. Остальные используют устаревшие Windows 7 и прочие, оказывающие минимальное влияние на статистику. Отмечается, что значительная часть пользователей не видит смысла переходить на Windows 11, поскольку там нет никаких преимуществ. Корпоративный сегмент не может себе позволить дополнительные траты, но всё идёт к тому, что отказываться от старого железа всё же придётся. Не так давно инсайдеры выложили в сеть предполагаемые минимальные требования к Windows 12, поражающие воображение неподготовленных пользователей. 

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Отмечалось, что для полноценной работы ОС потребуется от 16 Гб оперативной памяти и 4-ядерный процессор. В данном случае такие требования легко объясняются использованием алгоритмов на базе искусственного интеллекта, которые станут центром новой операционной системы. Аналитики предполагают, что на этот раз продукт окажется действительно инновационным и станет интересен не только для широкого круга пользователей, но и для корпоративного сегмента. Что же, вопросов слишком много, но есть все основания полагать, что релиз намного ближе, чем нам ранее казалось. Напомним, инсайдеры долгое время уверяли, что Windows 12 появится осенью 2025 года и придёт на замену уходящей на пенсию Windows 10. Судя по всему, Microsoft решила дать владельцем этой ОС фору в целый год, поскольку о появлении новой операционной системы в 2024 году свидетельствует всё больше утечек. На этот раз информация пришла прямиком из Qualcomm. Генеральный директор компании проговорился в ходе обсуждения предстоящего продукта компании, Snapdragon X Elite – нового процессора для ПК на базе Arm. Так, Криштиану Амон лично объявил о дате запуска операционной системы следующего поколения. На самом деле глава Qualcomm даже не обмолвился о Windows 12, предпочитая сглаживать углы и отделался общими фразами. Несмотря на это слова его были крайне понятны, ведь Амон прямо сказал, что выпуск Snapdragon X Elite запланирован на середину 2024 года, а это событие совпадает с появлением следующей версии операционной системы от Microsoft. 

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По его словам, компания уделяет много внимания запуску продуктов с новым набором микросхем, связанных со следующей версией Microsoft. Амон подтвердил, что новая операционная система будет обладать продвинутым интерфейсом на базе Windows AI. Именно поэтому Qualcomm решила совместить выпуск своего продукта Snapdragon X Elite, который окажется идеальным инструментом для новой операционной системы. Указанные выше сроки совпадают с другими слухами и новостями, предполагающими, что выпуск Windows 12 уже не за горами. В прошлом году руководитель Intel высказал мнение, согласно которому 2024 будет довольно хорошим годом для клиентов, в частности, из-за обновления Windows. Согласно декабрьскому отчёту тайваньской газеты Commercial Times, производители ПК ожидают выпуска Windows 12 в июне этого года. Если это правда, то новая операционная система появится менее чем через три года после выпуска Windows 11. Заявление генерального директора Qualcomm также указывает на то, что Microsoft планирует включить в новую версию Windows 12 многочисленные функции, связанные с искусственным интеллектом, на базе OpenAI. Неясно, будет ли новая ОС популярной, ведь предсказать подобное невозможно. Ну а если у вас есть немного времени, то вы можете изучить наиболее популярные операционные системы Microsoft, которые ранее стали доступны широкому кругу пользователей. 

  • Windows 95 не стала первой ОС производства Microsoft, но именно она стала визитной карточкой Софтверного гиганта, впервые предлагая интерфейс с графической оболочкой и удобное стартовое меню. Именно Windows 95 установила стандарты на рынке операционных систем, а многие функции не меняются по сей день. 
  • Windows XP стала самой популярной ОС своего времени, предлагая высокую стабильность и узнаваемость. До этого были выпущены Windows 98 и Windows ME, которые предлагали лишь частичные изменения и в целом обладали целым рядом проблем, включая частое возникновение ошибок и низкую стабильность. Пользователям настолько сильно понравилась Windows XP, что Microsoft пришлось использовать разнообразные ухищрения, чтобы отбить желания у владельцев ПК использовать данную ОС. 
  • Windows Vista оказалась полным провалом и принесла значительные изменения в пользовательский интерфейс, а также структуру управления операционной системы. Похоже, Windows Vista была слишком революционной, ведь пользователи неохотно на неё переходили, предпочитая старую добрую Windows XP. 
  • Windows 7 вернула Microsoft позиции на рынке операционных систем. ОС вышла в 2009 году и только благодаря давлению на производителей программного обеспечения и игр была вытеснена с рынка несколько лет назад. Система оказалась чрезвычайно стабильной, быстрой и удобной, что по достоинству оценили рядовые пользователи и владельцы крупных серверов. 
  • Windows 8 и Windows 8.1 стали очередным неудавшимся экспериментом, привнося радикальные изменения в интерфейс, включая плиточный стартовый экран. Всё это и многое другое не понравилось пользователям, поэтому сегодня о старых операционных системах в Microsoft предпочитают не вспоминать. 
  • Windows 10 пришла в нужное время и стала компромиссным решением, поскольку частично вернула меню «Пуск» и имела более привычный интерфейс. Сегодня именно эта ОС является наиболее популярной, но поддержка её завершается осенью 2025 года. После этого могут возникнуть сложности с запуском некоторых игр, ну а мы уже знаем, что Microsoft будет готова уничтожить свой продукт, пытаясь принудить пользователей покупать новую операционную систему. 
  • Windows 11, как мы уже писали выше, так и не стала популярной. Она имеет минимальные отличия от Windows 10, но зато получила массу требований. Корпоративный сегмент предпочёл подождать, а пользователей не удалось завлечь широкой поддержкой приложений с Android, а также улучшенной производительностью и безопасностью. Со временем выяснилось, что производительность в играх ничем не отличается от Windows 10, а проблем с безопасностью даже больше. Остаётся только ждать Windows 12, хотя многие эксперты полагают, что слишком назойливые попытки Microsoft навязать рынку алгоритмы на базе искусственного интеллекта могут сыграть с новой ОС злую шутку. 
#microsoft #qualcomm #windows 12 #snapdragon x elite
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