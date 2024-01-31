Фанаты OnePlus недовольны спорной политикой китайской компании

Многие наши читатели уже достаточно давно оценили преимущества AliExpress. На китайской площадке можно купить товары намного дешевле, чем в российской рознице, а особенно высокий спрос наблюдается на смартфоны и некоторые компьютерные комплектующие. Например, подержанные видеокарты расходятся как горячие пирожки, но нередко счастливые владельцы подобной продукции сталкиваются с браком или даже подлогом. Видеокарта могла годами работать на ферме, поэтому превратилась в выжатый лимон и не держит тактовые частоты. Ну или снаружи может фигурировать одно описание, тогда как на самом деле внутри скрываться совершенно другой графический чип. С видеокартами всё достаточно сложно, тогда как с мобильными телефонами куда проще, ведь китайцы давно перестали забрасывать пользователей подделками. И всё же, есть все основания полагать, что серые мобильники из Китая – это не самое удачное вложение средств.

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Всё дело в существовании региональных и международных версий. Например, Xiaomi представили линейку Redmi Note 13 на местном рынке на несколько месяцев раньше. Кроме того, там установлена немного другая операционная система, но куда важнее ценовая политика. Из-за некоторых особенностей европейского рынка, идентичные с виду и снаружи аппараты могут до двух раз отличаться по стоимости, а для производителя важно получить максимальную прибыль. В настоящее время Xiaomi не замечена в блокировании китайских аппаратов в других регионах, ну а OnePlus снова вернулась к печальной политике ограничений. Согласно сообщению портала Gizmochina, новый флагман OnePlus 12, который совсем недавно поступил в продажу на китайском рынке, не будет работать за пределами страны. Покупателям за пределами Поднебесной крайне не советуют покупать флагман, ведь он создан именно для китайского рынка и должен продаваться в официальных магазинах. OnePlus также сотрудничает и с крупными торговыми сетями, а вот активировать телефон за пределами сотовых сетей Китая не получится. Отмечается, что информация носит официальный характер, поэтому российские покупатели должны как следует подумать, прежде чем совершать опрометчивый шаг и смотреть в сторону нового флагмана.

Известно, что на китайской версии OnePlus 12 будут заблокированы звонки, как только он активируется за пределами КНР. Подобное заявление звучит странно. Предположим, что гражданин Китая купит новый смартфон, а после по работе на несколько месяцев отправится в Европу. В этом случае к нему прилетит блокировка, что явно не пойдёт на пользу имиджу компании OnePlus. Судя по всему, налицо борьба с нелегальным вывозом недорогих китайских версий смартфона, а значит скоро OnePlus 12 получил глобальную версию, стоимость которой окажется ощутимо выше. Напомним, OnePlus уже давно придерживается практики разграничения смартфонов для местного и международного рынков. Многие из аппаратов позиционировались в качестве «убийц» флагманов Apple или Samsung, а покупатели имели возможность купить новинки по привлекательным ценам. Похоже, время скидок прошло, ведь сегодня OnePlus прочно стоит на ногах, а цены на флагманы на международном рынке уже трудно назвать демократичными.

Ещё совсем недавно различия между китайскими и международными версиями смартфонов OnePlus сводились к поддержке разных частот 4G и прошивке, которую можно было изменить при необходимости. Ну а сегодня налицо драконовские меры, которые явно не понравятся многим фанатам бренда. Кстати, для многих наших читателей ограничения и вовсе окажутся сюрпризом. Всё дело в том, что OnePlus только в 2023 году официально пришла в Россию, а до этого времени компания не имела дистрибьютора, поэтому на рынке присутствовали как европейские, так и китайские версии. Ну а новая практика блокировки звонков не сулит ничего хорошего. Ранее OnePlus опробовала подобную стратегию в рамках борьбы с серыми смартфонами серии OnePlus 11. Предполагается, что сложности с использованием OnePlus 12 за пределами Китая затронут жителей целого ряда европейских стран, где OnePlus сократила свою деятельность из-за патентного спора с компанией Nokia. Единственным способом приобретения нового OnePlus 12 в этих регионах станет заказ смартфона напрямую из Китая.

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В России ограничения могут негативно сказаться на тех, кто предпочитает приобретать смартфоны через китайские интернет-магазины из-за более низких цен. При этом эксперты уверяют, что всё не так плохо, как может показаться. По словам экспертов Gizmochina, процесс разблокировки аналогичен тому, что использовался для OnePlus 11. Но на этот раз получить необходимый код активации может быть сложно, поскольку его предоставляет только служба поддержки OnePlus. Оказывается, поддержка будет доступна только для пользователей официально приобретённых устройств, но энтузиасты что-то всё равно придумают. Если изучить комментарии под подобными материалами, то становится очевидно, что решение может негативно повлиять на репутацию китайской компании. Очевидно, что продажи серых смартфонов не наносят вреда официальным российским, ну а чрезмерно высокие ограничения не идут никому на пользу.