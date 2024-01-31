Илон категорически не согласен с решением суда и уже назвал дальнейшие действия на посту главы компании

В 2019 году автор данного материала написал любопытную новость, которая описывала соглашение между Илоном Маском и советом директоров компании Tesla. Суть была в плане, который Маск лично составил и предложил для рассмотрения. Тогда сам Илон казался нашим читателям больше похож на Остапа Бендера, а его планы воспринимались с улыбкой. И всё же, глава компании твёрдо был уверен в успехе предприятия, поэтому просил за каждый успешный этап вознаграждение. Судя по всему, представители совета директоров сомневались в успешности плана, поэтому согласились на его условия. Структура компенсации представляла собой 12 пунктов, каждый из которых соответствовал достижению одной конкретной цели. Согласно договоренности, Маск мог получить определённое количество опционов на покупку акций Tesla, если рыночная капитализация компании достигнет заявленных показателей.

реклама

Тогда в прессе иронизировали над деталями соглашения, ведь первые выплаты Илону должны были поступить только после того, как стоимость компании превысит $100 миллиардов. Использовалось так называемое динамическое структурирование, ну а достижение капитализации Tesla в $650 миллиардов вызывало смех у большинства экспертов. В соглашении указывалось, что чем выше рыночная капитализация компании, тем больше опционов на покупку акций Илону предоставлялось. Для получения полной компенсации Маск должен был оставаться на посту главы исполнительного совета и исполнительного директора Tesla. Срок действия соглашения охватывал 10 лет и был разделён на несколько периодов. Как уже было сказано выше, каждый период связан с достижением конкретной рыночной капитализации. Так, первый уровень предусматривал достижение капитализации в $100 миллиардов, тогда как следующий – $150 миллиардов и так далее. Что любопытно, в соглашении указывалась фиксированная стоимость акций, что позволяло миллиардеру очень неплохо зарабатывать. Сумма опционов на покупку акций изменялась динамически в соответствии с динамикой рыночной капитализации. Если капитализация росла, Маск мог получить больше опционов, что стимулировало его к действиям, направленным на повышение стоимости компании. В соглашении были предусмотрены механизмы или ограничения, связанные с возможными неудачами или неисполнением компанией установленных целей.

Как уже было сказано, в 2018 году никто не верил в успех Tesla, ну а сам Илон умудрился выполнить все поставленные задачи всего за 5 лет. В какой-то момент капитализация компании достигла $1 триллиона, а сам Маск получили все опционы на выкуп акций, выполнив основные и дополнительные условия соглашения. Судя по всему, не всем нравится успех Маска, поскольку после иска одного их акционеров суд аннулировал часть сделки и лишил Илона $56 миллиардов. Какое-то время назад в суд обратился Ричард Торнетто. Парень заподозрил главу компании в давлении на совет директоров и оказании неправомерного давления с целью извлечения выгоды. Якобы, условия были непрозрачными, а представители совета директоров действовали против интересов компании. После продолжительных разбирательств суд встал на сторону Торетто и постановил аннулировать условия соглашения от 2018 года. Пока неясно, как будет происходить изъятие акций у Илона, но событие обещает стать резонансным. Ещё никогда у генерального директора, который достиг столь значительных результатов и привёл свою компанию к успеху, не отнимали причитающееся соглашением вознаграждение. Суд считает, что условия этого соглашения были несправедливыми, ну а Маск пригрозил ответными действиями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первым делом миллиардер намерен зарегистрировать компанию в другом штате, что позволит ему выйти из-под юрисдикции местного суда. Таким образом он на время сохранит за собой пакет акций в $56 миллиардов. Кроме того, Маск намерен увеличить свою долю в компании до 25% для более эффективного управления бизнесом. Эти шаги могут быть ключевыми в стратегии по укреплению контроля над Tesla и позволят Илону лишить оппонентов права голоса. Пока неясно, какие будут последствия у озвученного судебного решения. Маск и без того сталкивается со значительными проблемами, а действующие власти ставят ему палки в колёса. Илон сделал ставку на Трампа, ну а администрация Байдена открытых выпадов в свой адрес не прощает. Ну и после оглашения судебного вердикта акции Tesla упали на 3%. Эксперты полагают, что это может быть лишь началом проблем, ведь большая часть стоимости крупных американских компаний основана на доверии рынка. Ну а без Илона Маска Tesla не существует. По крайней мере в том виде, в каком она известна сегодня. Кстати, сам Торетто может называть себя состоятельным благодаря действиям Маска, ведь курс акций за 5 лет увеличился в 10 раз.