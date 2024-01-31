Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Суд принял решение отнять у Илона Маска $56 миллиардов
Илон категорически не согласен с решением суда и уже назвал дальнейшие действия на посту главы компании

реклама

В 2019 году автор данного материала написал любопытную новость, которая описывала соглашение между Илоном Маском и советом директоров компании Tesla. Суть была в плане, который Маск лично составил и предложил для рассмотрения. Тогда сам Илон казался нашим читателям больше похож на Остапа Бендера, а его планы воспринимались с улыбкой. И всё же, глава компании твёрдо был уверен в успехе предприятия, поэтому просил за каждый успешный этап вознаграждение. Судя по всему, представители совета директоров сомневались в успешности плана, поэтому согласились на его условия. Структура компенсации представляла собой 12 пунктов, каждый из которых соответствовал достижению одной конкретной цели. Согласно договоренности, Маск мог получить определённое количество опционов на покупку акций Tesla, если рыночная капитализация компании достигнет заявленных показателей. 

реклама

Тогда в прессе иронизировали над деталями соглашения, ведь первые выплаты Илону должны были поступить только после того, как стоимость компании превысит $100 миллиардов. Использовалось так называемое динамическое структурирование, ну а достижение капитализации Tesla в $650 миллиардов вызывало смех у большинства экспертов. В соглашении указывалось, что чем выше рыночная капитализация компании, тем больше опционов на покупку акций Илону предоставлялось. Для получения полной компенсации Маск должен был оставаться на посту главы исполнительного совета и исполнительного директора Tesla. Срок действия соглашения охватывал 10 лет и был разделён на несколько периодов. Как уже было сказано выше, каждый период связан с достижением конкретной рыночной капитализации. Так, первый уровень предусматривал достижение капитализации в $100 миллиардов, тогда как следующий – $150 миллиардов и так далее. Что любопытно, в соглашении указывалась фиксированная стоимость акций, что позволяло миллиардеру очень неплохо зарабатывать. Сумма опционов на покупку акций изменялась динамически в соответствии с динамикой рыночной капитализации. Если капитализация росла, Маск мог получить больше опционов, что стимулировало его к действиям, направленным на повышение стоимости компании. В соглашении были предусмотрены механизмы или ограничения, связанные с возможными неудачами или неисполнением компанией установленных целей. 

Как уже было сказано, в 2018 году никто не верил в успех Tesla, ну а сам Илон умудрился выполнить все поставленные задачи всего за 5 лет. В какой-то момент капитализация компании достигла $1 триллиона, а сам Маск получили все опционы на выкуп акций, выполнив основные и дополнительные условия соглашения. Судя по всему, не всем нравится успех Маска, поскольку после иска одного их акционеров суд аннулировал часть сделки и лишил Илона $56 миллиардов. Какое-то время назад в суд обратился Ричард Торнетто. Парень заподозрил главу компании в давлении на совет директоров и оказании неправомерного давления с целью извлечения выгоды. Якобы, условия были непрозрачными, а представители совета директоров действовали против интересов компании. После продолжительных разбирательств суд встал на сторону Торетто и постановил аннулировать условия соглашения от 2018 года. Пока неясно, как будет происходить изъятие акций у Илона, но событие обещает стать резонансным. Ещё никогда у генерального директора, который достиг столь значительных результатов и привёл свою компанию к успеху, не отнимали причитающееся соглашением вознаграждение. Суд считает, что условия этого соглашения были несправедливыми, ну а Маск пригрозил ответными действиями. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первым делом миллиардер намерен зарегистрировать компанию в другом штате, что позволит ему выйти из-под юрисдикции местного суда. Таким образом он на время сохранит за собой пакет акций в $56 миллиардов. Кроме того, Маск намерен увеличить свою долю в компании до 25% для более эффективного управления бизнесом. Эти шаги могут быть ключевыми в стратегии по укреплению контроля над Tesla и позволят Илону лишить оппонентов права голоса. Пока неясно, какие будут последствия у озвученного судебного решения. Маск и без того сталкивается со значительными проблемами, а действующие власти ставят ему палки в колёса. Илон сделал ставку на Трампа, ну а администрация Байдена открытых выпадов в свой адрес не прощает. Ну и после оглашения судебного вердикта акции Tesla упали на 3%. Эксперты полагают, что это может быть лишь началом проблем, ведь большая часть стоимости крупных американских компаний основана на доверии рынка. Ну а без Илона Маска Tesla не существует. По крайней мере в том виде, в каком она известна сегодня. Кстати, сам Торетто может называть себя состоятельным благодаря действиям Маска, ведь курс акций за 5 лет увеличился в 10 раз. 

#tesla #илон маск
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Mazda и Tesla отзывают тысячи автомобилей в Австралии из-за производственных дефектов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
10
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
4
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
3
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR)
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
70
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
48
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

AperDanCup
23:08
Есть аналоги с такими же характеристиками за меньшую цену
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Exolon
23:04
Как вычислить хохлописаку: В украину.
Нейтральная Швейцария отправила в Германию 25 Leopard 2A4 – танки могут попасть в Украину
Петр Каузов
23:00
Предложите за 3000 рублей, то, что вы назовете конфеткой. С такой конфигурацией блок справится, имеет базовые защиты и активный PFC. В целом не замечен в каких-то критических недостатках.
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
DIP48
22:58
Первые кадры прилёта сразу 4 "Гераней" на позиции ВСУ с последующей детонацией попали на камеры
ЧВК Вагнер 1
22:58
Дурачок , скоро Украина буде це Россия. Мы вас породили , мы вас и назад удочерим . Только сначала отмоем , побреем и уважать старших научим.
Глава ГУР МО Украины Буданов верит в то, что весной ВСУ пойдут в новое наступление
DIP48
22:56
Хоть бы одного такого модельера, да на российский мороз на час в этой одежке)))
На неделе моды в Париже показали одежду из ненужной электроники
DIP48
22:55
Самый честный и правдивый суд))). Ведь на Западе все делается по закону.))) Все друг другу улыбаются и машут.)))
Суд принял решение отнять у Илона Маска $56 миллиардов
AperDanCup
22:54
Да вот тесты в играх это дело так себе, там фпс зависит от того, кто занесёт больше денег
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Петр Каузов
22:54
4060 имеет tdp всего 115Вт, это ниже чем у предыдущей 3060, с тем же исполнением системы охлаждения (StormX), и в целом очень низкий показатель для видеокарты с неплохими для нее показателями в играх....
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
ЧВК Вагнер 1
22:53
Из всех стран которых они эксплуатировали и чмырили , только один дебил нарисовался, Япония . Сначала во второй мировой их от мутузили , потом ядерку скинули , а сейчас за них впрягаться заставили . Б...
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем