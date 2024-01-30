Пока речь идёт о законопроекте, который может изменить положение на рынке онлайн-продаж

Согласитесь, что очень удобно по пути домой с работы заглянуть в соседний магазин и забрать заказ из популярного онлайн-магазина. Пункты выдачи находятся в шаговой доступности, а особенно подобных мест много в больших городах. Миллионы людей давно осознали выгоды покупки электроники, бытовой техники и даже простых отвёрток в интернете. Там можно выбрать любой подходящий лично вам товар по цене и качеству, но всё идёт к тому, что вскоре жители России встретятся с некоторыми ограничениями. По данным Forbes, российские власти разрабатывают новый законопроект, изменяющий правила функционирования маркетплейсов. Информацией поделился Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Всё дело в существующих лимитах, ведь розница и маркетплейсы претендуют на одних и тех же потребителей. Ну а поскольку всё больше потенциальных покупателей перетекает в интернет, то начинают закручиваться гайки в области законодательства. Давайте кратко изучим особенности нового законопроекта, а после подведём итоги.

реклама

Основное изменение заключается в установлении нового лимита для маркетплейсов в размере 25% от общего объёма онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год. Сильнее других пострадают Ozon и Wildberries, вынужденные выводить большую часть продаж из онлайна. Предложение включает запрет на неограниченное количество новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для крупнейших маркетплейсов. Идею предложил указанный выше Кутепов, отправивший свои предложения помощнику президента Максиму Орешкину. Эти изменения приравнивают маркетплейсы к офлайновым торговым сетям, где подобные лимиты уже действуют. Проще говоря, если ранее Ozon и Wildberries могли не думать о распределении онлайн и офлайн продаж, то после принятия соответствующего законодательства придётся предпринимать меры для вывода товаров из интернета.

Эксперты отмечают, что реализация нового закона потребует значительных финансовых и временных ресурсов. Кроме того, возможные технические трудности, ведь внедрение новых правил может вызвать технические сбои, требующие дополнительных усилий для их устранения. Мало того, налицо ограничение конкурентоспособности. Очевидно, что идея приведёт к тому, что маркетплейсы потеряют привлекательность по сравнению с традиционной розницей. Пока неясно, будет ли закон принят, и когда он вступит в силу. В случае, если закон будет согласован всеми ветвями власти, то крупные монополисты столкнутся негативными последствиями. Как именно Ozon и Wildberries будут решать проблему, пока неясно, но не менее трудно будет малому бизнесу. А вот тут и всплывает именно та шаговая доступность, о которой мы писали в начале материала. Всё дело в том, что многие точки выдачи существуют на базе уже работающих проектов. Например, вы можете получить посылку в фойе торгового центра, где располагается ремонт одежды или продаются сувениры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Часто смешение бизнеса способствует росту прибыли, ведь посетители, которые просто хотят забрать заказ, могут захотеть купить себе что-то в торговом центре или воспользоваться услугами того или иного предпринимателя. Даже если количество точек выдачи не будет снижено, то новые лимиты приведут к закрытию части наименее востребованных пунктов. Платить за них будет некому, а значит бизнесмены лишаться части доходов. Как знать, может кому-то эти деньги позволяли держаться на плаву, покрывая арендную плату и давая возможность предоставлять услуги в сложное время. Законопроект отразится на многих жителях России, а против инициативы уже выступили представители маркетплейсов, включая Wildberries и Ozon. С точки зрения прибыльности офлайн торговых сетей, законопроект крайне выгоден, но если говорить об удобстве и движении в сторону более технологичного будущего, то загонять людей при помощи законов в магазины – это контрпродуктивно и противоречит общей логике.