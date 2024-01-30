По мнению экспертов, полностью исключать начало глобального конфликта не стоит

Согласно данным аналитиков, сегодня США имеют около 1000 военных баз по всему миру, а объекты размещаются в 80 государствах. Даже Байден не скрывает, что военные базы позволяют Америке быстро реагировать на те или иные кризисы во имя национальной безопасности. Данный термин широкий, а толкование его настолько сложное, что янки могут запретить любой стране закупать компьютеры или мобильные телефоны. Ну а при желании готовы лишить миллионы людей фирменных куриных крылышек или гамбургеров. Словом, геополитические интересы прежде всего, а только за последние годы янки засветились в череде конфликтов. Прежде всего напомним, что США не собираются уходить из Сирии. Военный контингент дядюшки Сэма находится там вопреки мандату ООН и без разрешения действующего президента Сирии. Несмотря на это американцы плотно засели в местах добычи нефти и планируют и дальше создавать в регионе напряжённость.

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В последнее время идут разговоры об уходе США из Ирака, ну а бегство из Афганистана и вовсе стало неожиданным для мировой общественности. Сегодня Америка активно участвует в череде конфликтов, выступая в качестве серого кардинала за спиной слабых и зависимых лидеров. Так, янки накачивают оружием Зеленского, рассказывая о важности демократии, хотя в Украине уже давно не исполняются конституционные свободы и права граждан. Не менее сложной остаётся обстановка в секторе Газа, где израильская армия продолжает военную операцию. Поговаривают, что в Белом доме принуждают власти Израиля к мирным переговорам, а совсем рядом назревает ещё один конфликт. Йеменские хуситы блокируют торговое судоходство в Красном море, чем вызвали гнев со стороны Байдена. Сонный Джо отправил к мятежникам эскадру кораблей и регулярно наносит удары по суверенному государству. Всё это американцам сходит с рук, ведь демократические бомбы несут демократию, даже если это и приводит к большим жертвам среди мирного населения. Напряжённость на Ближнем Востоке нарастает, а часть политиков подталкивает Байдена к проведению военной операции против Ирана. Пока здравый смысл удерживает сонного Джо от подобных шагов, ну а аналитики Sky News изучили все за и против, рассказав о том, почему нам не стоит бояться третьей мировой.

Журналисты напоминают, что европейские политики активно нагнетают историю. Зеленский уверят Европу в том, что после поражения Украины Германия и страны Восточной Европы будут поглощены Россией. Примерно тем же пугает европейцев и Биньямин Нетаньяху, который уверен в том, что ХАМАС угрожает немецким бюргерам и мечтает свергнуть власти Старого света. Мало того, пресса смакует противостояние между Северной и Южной Кореей, а наиболее смелые эксперты и вовсе уверяют читателей в том, что конфликт между странами начнётся в ближайшие годы. Иран постоянно расширяет своё влияние, а Китай мечтает захватить Тайвань. В этот момент представители Sky News явно забывают, что остров и так принадлежит Китаю и должен официально стать частью материка в ходе мирных процессов интеграции. Подача событий явно носит непоследовательный характер, но в целом аналитики приходят к выводу, что опасения нового международного противостояния являются чрезмерными. Международный корреспондент телеканала высказывает мнение о глобальной неопределенности и окончании периода единовластия США.

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Алекс Росси отмечает, что источником для потенциальной третьей мировой может стать новый арабо-израильский конфликт, особенно учитывая его расширение и недавние атаки проиранских сил на базу США в Иордании. Аналогичного мнения придерживается и профессор Университета Сассекса. Дэвид Уиринг уверен, что глобального конфликта на Ближнем Востоке не будет, но не исключает реальной угрозы применения ядерного оружия в Азии. Особое внимание он уделяет Украине и Тайваню, подчёркивая необходимость серьёзного отношения к риску использования ядерного оружия. Военный аналитик Саймон Диггинс и вовсе заявляет, что мир уже находимся в так называемой довоенной эпохе. По его мнению, действия России в Украине продемонстрировали, что некоторые страны готовы использовать вооружённые силы для изменения мирового порядка в свою пользу. Аналитик подчёркивает, что обе стороны имеют на конфликт свою точку зрения. Например, Запад считает расширение НАТО разумным, тогда как русские рассматривают происходящие изменения как реальную угрозу, поскольку военный блок вплотную подошёл к границам РФ. Ну и редактор Sky News признает, что мир может находиться в шаге от глобального конфликта. Несмотря на это Доминик Вагхорн призывает к сохранению спокойствия и отказу от излишней паники. По его мнению, тревога, поднятая некоторыми военными и разведывательными службами, может быть направлена на поиск доводов для увеличения бюджетов и расширения полномочий. Проще говоря, есть люди, которым выгодно производить больше оружия, а третья мировая остаётся хорошей страшилкой для десятков миллионов европейских и американских налогоплательщиков.