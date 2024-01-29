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Bublik1
Military Watch Magazine раскритиковали американскую БМП Bradley
В Military Watch Magazine пишут, что Украина получила БМП в плохом состоянии, которые не имеют бронирования и не готовы к холодной зиме

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Не секрет, что многие европейские страны использовали украинский кризис для утилизации советского парка военной техники. Десятки танков и броневиков ранее были переданы в Восточную Европу с территории СССР, ну а в 2022 и 2023 годах местные политики смогли успешно всё это пристроить в Украине, получив неплохие деньги от Евросоюза. В ход пошёл откровенный металлолом, ну а поскольку у ВСУ наблюдалась острая нехватка оружия, то там брали даже сломанные боевые единицы, надеясь починить их или использовать в качестве источника для запасных частей. В какой-то момент металлолом закончился, а в итоге Европа и США начали посылать в Киев относительно новую бронетехнику. По крайней мере, так писали в украинской прессе. Сегодня, когда к украинской стороне приходит осознание реальных масштабов проблемы, всё чаще можно услышать критику в сторону тех или иных типов вооружения. Например, европейские артиллерийские системы признаются слишком нежными и не подходящими для ведения интенсивных боевых действий. Пушки изнашиваются намного быстрее, чем в советских аналогах, а электроника может выйти из строя после попадания незначительного количества пыли. 

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В целом, подобные замечания были и раньше, но только недавно на них обратили внимание ведущие американские эксперты. Любопытная заметка появилась в журнале Military Watch Magazine. Там отмечают, что БМП Bradley плохо приспособлены к тем задачам, которые требуется выполнять. Оказывается, эффективность броневиков крайне низкая, а их техническое состояние и вовсе внушает разочарование. Всё дело в том, что Bradley перестали выпускаться в далёком 1995 году, а США поставляли преимущественно старые машины, которые уже исчерпали свой потенциал. Почти все машины, которые получила Украина, ранее были выведены из строя и помещены на хранение. Утилизировать их было дорого, а украинский конфликт позволил получить деньги за списанный металлолом. В Military Watch Magazine утверждают, что боевые машины не справились с поставленными задачами в Запорожской области, где они сталкивались с регулярными российскими войсками. Но если поставить на колёса часть техники всё же удалось, то решить проблемы с плохим бронированием невозможно. 

Украинские военнослужащие жалуются на низкую выживаемость техники, рассказывая американским журналистам о тотальном провале наступательной операции. Предполагалось, что Bradley вместе с немецкими Leopard 2 будут представлять собой ударную группировку, которая пробьёт линию обороны РФ. Вот только бронирование у броневика отсутствует, а сам он непригоден для эксплуатации в холодное время года. Журналисты Military Watch Magazine ссылаются на полученные данные, рассказывая о значительных потерях украинской бронетехники. Там утверждают, что из 200 Bradley, которые были отправлены в Киев, выжили только 120 единиц, но и они находятся в критическом состоянии. Лишь несколько десятков могут выполнять боевые задачи, но до конца зимы протянут единицы. Что любопытно, журналисты акцентируют внимание на поведении украинских военных. Оказывается, ВСУ дискредитируют имидж США, поскольку рядовые солдаты часто наносят на бронированную технику нацистскую символику, о чём после этого становится известно всему миру. Большая часть таких случаев замалчивается, но некоторые всё же попадают в прессу, вызывая недоумение у рядовых жителей Америки и Европы. 

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Одновременно с этим эксперты констатируют, что Украина уходит в глухую оборону. Сегодня на большей части линии соприкосновения инициатива принадлежит российским войскам, а испанская пресса уверяет, что киевские власти возводят мощную оборонительную линию. В El Mundo пишут, что украинцы копируют подход, который использовала России в начале 2023 года, пытаясь удержаться на занимаемых позициях. Журналисты взяли интервью у военнослужащих ВСУ и узнали, что в настоящее время строится уже вторая линия обороны в районе Орехова. При этом украинская оборонительная линия будет отличаться от российской, поскольку ВСУ строят фортификационные сооружения на возвышенностях. Это позволит контролировать большую территорию, но вряд ли спасёт от авиационных бомб и дальнобойной артиллерии. Один из сапёров и вовсе критикует сооружение, рассказывая о том, что российские специалисты ставят по 10 мин на 1 квадратный метр, тогда как ему выдают по 1 мине на 60 квадратных метров. Всё идёт в разрез с официальной информацией администрации президента Украины, ну а в El Mundo пишут, что поступил приказ удерживать линию до того, как Киев получит достаточно оружия и сформирует новые дивизии. После этого планируется продолжить наступательную операцию лета 2023 года, но в данном случае загадывать так далеко не стоит, ведь всё меняется слишком быстро. 

#военные технологии #bradley #бронетехника
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