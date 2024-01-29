Похоже, все автомобили были доставлены в Россию по параллельному импорту

Многие аналитики полагают, что автомобильная промышленность Европы больше никогда не будет такой мощной, как это было всего несколько лет назад. Как выяснилось, без дешёвых энергоносителей из России и высокого спроса со стороны Китая, будущее машиностроения Германии стало крайне туманным, ну а на место уходящих брендов приходят дерзкие и амбициозные новички. Европейцы по собственному желанию покинули российский рынок, а в результате столкнулись с падением доходов и пытаются удержаться на уже занимаемых позициях. Учитывая тот факт, что Китай продолжит свою экспансию, все проблемы автопроизводителей из ЕС ещё впереди. Ну а пока китайцы плотно заняли российский рынок, стремительно вытесняя европейцев. Последние не сопротивляются, поскольку выполняют требования Европейского союза, санкции которого работают против самих европейцев. И всё же, по инерции спрос на европейские автомобили есть, о чём свидетельствует любопытная находка, обнаруженная на парковке рядом с бывшим заводом Volkswagen в Калужской области.

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По данным российских источников, там найдено несколько тысяч новых легковых машин, среди которых можно встретить Audi и Toyota и многие другие марки. Все машины завалены плотным слоем снега и были доставлены в Россию в рамках параллельного импорта. По крайней мере, так пишут в прессе, хотя точной информации на этот счёт нет. Точно известно, что калужский завод не возобновлял свою работу, поэтому все машины были доставлены минуя официальные каналы и произведены за пределами России. Предполагается, что завод возобновит выпуск авто в первой половине 2024 года, но более точных данных нет. По словам корреспондента Autonews, он случайно обнаружил автомобили и уже успел их рассмотреть. В некоторых случаях мешает плотный снег, но в целом просматриваются кроссоверы от Volkswagen, которые напоминают китайскую модель Tyron, а также Audi Q6 (специально разработанная для Китая) и кроссоверы Toyota RAV4.

Кроме того, намётанный глаз эксперта заметил китайские электромобили Avatr 11, минивэны GAC M8 и кроссоверы Chery Tiggo. Кто и когда завёз все автомобили, остаётся загадкой. Как нет ответа на вопрос, когда жители России смогут купить все машины. Корреспондент Autonews не смог проникнуть на парковку бывшего завода, поэтому вынужден был рассматривать тысячи легковых автомобилей через забор, находящийся на небольшом возвышении. Напомним, на заводе под Калугой будут собирать китайские Chery. Предприятие было запущено в работу в 2007 году и прекратило производство в феврале 2022. В 2023 предприятие передали на баланс компании Арт-Финанс. Восстановление работы завода планировалось к концу года, но затем перенесли на первое полугодие 2024 года. По данным Autonews, в ноябре производилась попытка тестовой сборки нескольких автомобилей Chery Tiggo 7. Неясно, к каким выводам пришли стороны, ведь заявлений о долгосрочном проекте не прозвучало.

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Несмотря на отсутствие официальной информации, журналисты уверены, что жизнь на завод возвращается. Так, на парковке рядом с заводом можно заметить приезжающие машины на калужских номерах. Кроме того, недавно в окрестностях предприятия заметили группу людей, разговаривающих на китайском языке. В декабре сообщалось о намерении AGR Automotive Group сократить 30% действующего персонала предприятия. В качестве компенсации предлагалось выплатить сотрудникам 3 оклада, долги по субсидиям по недвижимости и за ранее купленные машины, а также отпускные. Для этого нужно было подать заявление по собственному желанию, ну а в итоге в конце декабря региональный профсоюз заявил, что 30% сотрудников завода были уволены. Это 1300 человек, а в прессе тут же появились слухи о том, что новый владелец использовал грязные методы по избавлению от персонала. Якобы, сотрудников вынудили уйти, тогда как вместо нового производства были завезены полностью готовые китайские автомобили. Утверждалось, что сварочные станции Volkswagen уничтожаются, а предприятие умирает. В свою очередь новый собственник заверил прессу в том, что соблюдает все нормы, указанные в трудовом законодательстве РФ. Аналитики уверены, что в ближайшие годы в России появится намного больше китайских автомобилей, тогда как европейские автопроизводители практически исчезнут из продажи. Давайте рассмотрим крупнейшие китайские компании в данном секторе.