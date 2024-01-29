В Bloomberg пишут, что политические риски ставят энергетическую независимость Тайваня под угрозу

Сегодня Тайвань считается самодостаточным относительно вырабатываемого электричества. Мощностей для генерации энергии хватает для внутреннего потребления, вот только это не значит, что проблемы не существует, а эксперты полагают, что в ближайшее десятилетие власти острова могут столкнуться с острым дефицитом в энергетической сфере. Причина лежит на поверхности, ведь потребление электричества растёт, тогда как стоимость ресурсов увеличивается. Местные полупроводниковые гиганты постоянно расширяют производственную базу, а значит нужно ещё больше энергии. В пример можно привести TSMC. Полупроводниковая компания настолько большая, что потребляет 10% электричества, генерируемого на острове. Стоит учитывать, что население Тайваня достигает 24 миллион человек, а только один полупроводниковый гигант ежегодно сжигает десятки тераватт-часов электроэнергии. Немногим меньше аппетиты у Foxconn, но обе компании говорят о необходимости расширения мощностей, а в будущем Тайваню придётся учитывать всё возрастающие потребности полупроводниковой промышленности.

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По данным Bloomberg, уже сегодня власти региона сталкиваются с дефицитом водных и энергетических ресурсов, что ставит под сомнение возможность стабильного роста местной полупроводниковой промышленности. Особенно важно учитывать, что сегодня остров находится в тотальной зависимости от импортируемых ископаемых видов энергии, что может стать проблемой для местного бизнеса, стремящегося следовать принципам экологической устойчивости. Напомним, Apple и NVIDIA обязались к 2040 году перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников. Это значит, что вся цепочка поставок от начала проектирования чипа, до его производства (включая отдельные комплектующие) будет полагаться на возобновляемые источники электричества. Вот только тайваньская энергетическая инфраструктура не готова к такому амбициозному плану и может подорвать планы указанных выше компаний. Журналисты Bloomberg пишут, что в 2023 году примерно 80% производства электроэнергии на Тайване было обеспечено сжиганием природного газа, каменного угля и нефтепродуктов. Всё это импортируется властями острова, а проблемы с логистикой или даже блокада острова по политическим соображениям обрушит производство полупроводников.

Оказывается, всего 8% энергии Тайвань получает от возобновляемых источников, тогда как ядерная энергетика даёт ещё 9.1% мощностей. Правительство острова поставило задачу увеличить показатель возобновляемых источников до 20% в общем объёме к 2025 году, но всё идёт к тому, что планам не суждено сбыться. Строительство гидроэлектростанций идёт медленно, а водные ресурсы не безграничны. Мало того, из-за намерения полностью отказаться от ядерной энергетики, даже оптимисты стремительно превращаются в реалистов. Ну а пока власти решают, где взять так много «зелёной» энергии для заводов, местная энергетическая компания Taipower бьёт тревогу. Руководство прогнозирует убытки в размере 6 миллиардов долларов, называя главную причину в подорожании ресурсов. Власти Тайваня долгое время сдерживали тарифы для населения и предприятий, но работать в убыток уже невозможно. За прошедшие два года электричество дорожало на 8.4% в 2022 году и на 11% в 2023. По данным Taipower, вскоре тарифы вырастут ещё больше, ведь субсидировать отрасль становится всё сложнее. Не увенчались успехом попытки развития ветроэнергетики, поскольку оборудование стоит дорого, а окупаемость наступит через несколько десятилетий. Мало того, местные власти требуют от энергетических компаний закупать оборудование только от тайваньских производителей, что не только ограничивает выбор, но и усугубляет задержки в реализации новых проектов. Как уже было сказано выше, пока дефицита в генерации энергии нет, но риски возрастают, поскольку политический фон не располагает к стабильности. Давайте рассмотрим основные источники генерации энергии на острове.

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На Тайване действует разветвлённая система генерации, включающая традиционные источники энергии, такие как уголь и нефть, а также возобновляемые источники, такие как ветряная и солнечная энергия.