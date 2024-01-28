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Bublik1
Новый процессор Ryzen 7 8700G на 30% обходит Ryzen 7 5700G и такой же быстрый, как и Ryzen 7 7700
Первые тесты новых гибридных процессоров AMD начали появляться в сети за несколько дней до начала продаж

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Не так давно была представлена новая линейка гибридных процессоров Ryzen 8000G. Главной фишкой данной серии называется встроенная графика, которая открывает перед любителями компьютерных игр отличные перспективы. Так, инсайдеры уверяли нас, что процессоры окажутся способны запускать даже требовательные новинки последних лет, предлагая отличное соотношение между ценой и быстродействием. Похоже, не всем прогнозам суждено сбыться, ведь первые тесты уже есть в интернете. Начнём с ложки дёгтя, оставив хорошие новости на потом. Итак, интегрированная видеокарта на процессоре Ryzen 7 8700G примерно соответствует по скоростным показателям GeForce GTX 1650. Это достаточно старая настольная видеокарта, которая давно растеряла свой потенциал и не может считаться игровой. В итоге играть во все игры с Ryzen 7 8700G можно, но разрешение дисплея придётся поставить на отметку 900р и ниже. Надеяться на высокие настройки также не приходится, а значит новую линейку гибридных процессоров можно рассматривать как компромисс, а не как замену игровым настольным видеокартам начального уровня. 

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Ну а поскольку до выхода линейки процессоров остаётся совсем мало времени, то в сети уже начали появляться утечки, позволяющие сделать те или иные выводы о быстродействии процессорной части. Прежде всего обратите внимание на тесты в PassMark. Как видите, флагман линейки оказывается медленнее Ryzen 7 7700Х. Инсайдеры отмечают, что быстродействие Ryzen 7 8700G примерно соответствует 8-ядерному Ryzen 7 7700. При этом, если сравнивать Ryzen 7 8700G с находящимся сегодня в продаже Ryzen 7 5700G, то разница в быстродействии достигает 30%. Если у вас уже есть компьютер на базе Ryzen 7 5700G, то заменять процессор на Ryzen 7 8700G не стоит. А вот докупить видеокарту для игр будет гораздо логичнее, что позволит увеличить количество кадров в секунду в играх. Ну а при сборке нового компьютера стоит всё же ориентироваться на Ryzen 7 8700G. Пусть он немного разочаровал геймеров, но в конце концов сама Лиза Су нам ничего не обещала, а информация основывалась на инсайдерских данных. 

Не менее интересен и Ryzen 5 8600G. 6-ядерный процессор будет стоить ощутимо дешевле флагмана, поэтому и спрос на него окажется выше, ну а если верить тестам, то он демонстрирует отличную производительность. В том же PassMark, новый камень расположился между Ryzen 5 7600Х и Ryzen 7 5700G и по скоростным показателям примерно соответствует Ryzen 5 7600. Это также на 30% быстрее, чем демонстрирует Ryzen 5 5600G, что открывает перед любителями онлайн-игр и популярных шутеров отличные перспективы. Есть также тестирование в CPU-z, позволяющее сделать выводы о быстродействии Ryzen 7 8700G в одноядерных задачах. Как видите, по этому показателю новый камень ушёл недалеко вперёд от Ryzen 7 5700G и сильно отстаёт от Ryzen 7 7700Х. Что примечательно, многоядерная производительность также оказывается далека от идеала, ну а эксперты предлагают подождать. Всё дело в том, что в интернете есть результаты тестов, где новый Ryzen 7 8700G превосходит Ryzen 7 5700G на 50% и больше, поэтому пока сложно сказать, какой в реальности окажется производительность новой линейки гибридных процессоров AMD. Напомним, продажи начнутся 31 января, но есть несколько важных нюансов. 

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Так, будут доступны ещё два процессора, самый бюджетный из которых можно будет купить только в рамках ОЕМ-сборки. Тестов Ryzen 5 8500G пока нет, ну а Ryzen 3 8300G и вовсе вызывает массу сомнений. Всё дело в том, что этот камень будет содержать ядра Zen 4 и Zen 4C, а также крайне бюджетный графический чип Radeon 740M. Ожидать от него чудес не стоит, а встроенная видеокарта будет выполнять роль вывода изображения на экран и не сможет запускать требовательные игры. Но и это ещё не всё, ведь Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G будут поддерживать только одноканальную память DDR5. Мало того, вы сможете подключить дискретную видеокарту по интерфейсу PCIe 4.0 x4 (в старших моделях PCIe 4.0 x8), а твердотельный накопитель будет ограничен PCIe 4.0 x2. В некоторых ситуациях это приведёт к падению быстродействия, а значит оба бюджетных процессора могут рассматриваться для покупки только в случае острой нехватки денег. Что до Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, то они также не поддерживают интерфейс PCIe 5.0, но хотя бы полностью соответствуют требованиям PCIe 4.0.

#процессоры #тесты #ryzen 7 8700g
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