Журналисты надеются на то, что новый пакет санкций всё исправит

Масштаб антироссийских санкций оказался намного больше, чем можно было ожидать, а первыми под удар попали полупроводники. США запретили всем подконтрольным производителям чипов поставлять свою продукцию в РФ, а в результате Intel, AMD и многие другие свернули свой бизнес, неся значительные финансовые потери из-за решений дядюшки Сэма. Спорить с сонным Джо было бесполезно, ну а главная цель заключалась в сокращении поставок высокотехнологичной продукции в Россию до нуля.

Спустя два года после введения санкций становится очевидно, что Америка не смогла добиться желаемого. По данным Bloomberg, только за 2023 год Россия без каких-либо препятствий смогла импортировать чипов американского производства на сумму 1 миллиард долларов. Кроме указанных выше Intel и AMD в списке значится Analog Devices, а также ряд европейских компаний. Это Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Все три запретили экспорт продукции собственного производства на российский рынок, но прекрасно осведомлены о нарушениях санкций.

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Мало того, практически все компании уверяют, что активно противостоят тому, чтобы Россия закупала чипы в других странах, но обычно всё сводится к разговорам, поскольку реально ни один производитель не участвует в контроле продаж собственной продукции на российском рынке. В Bloomberg приводят слова нескольких глав компаний, каждый из которых уверят в том, что прикладывает массу усилий, чтобы контролировать целостность поставок. Журналисты разводят руками, ведь процессоры всё равно каким-то чудесным образом оказываются не только на полках российских магазинов, но и становятся частью военной техники. По мнению издания, большая часть санкционной продукции поступает в Россию через посредников. В длинный список нарушителей санкций входит Турция, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и многие другие страны. Журналисты признают полное поражение санкционной политики и указывают на сложность контроля за логистическими маршрутами поставок полупроводниковой продукции. В Bloomberg надеются на следующий пакет антироссийских санкций. Считается, что он будет направлен на третьи страны, которые несмотря на запрет со стороны дядюшки Сэма продолжают торговать с Россией.

Насколько подобная инициатива будет эффективной, предсказывать американские журналисты не берутся. Согласно таможенным декларациям, за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала микрочипы на сумму 1.7 миллиарда долларов. Представители Киевской школы экономики называют ещё более интересные цифры. Якобы, за период с января по октябрь 2023 года Россия приобрела товаров двойного и военного назначения на сумму около 9 миллиардов долларов. Ну а это всего на 10% меньше, чем было закуплено в 2021 году, когда санкции ещё не были введены. Особенно беспокоит американских журналистов сотрудничество России и Китая в военной и космической сферах. В Bloomberg заявляют, что за последние годы обе страны запустили в космос аппараты двойного назначения. С виду это обычные спутники, но на деле они способны не только глушить американские спутниковые системы, но и уничтожать космические аппараты при помощи специальных волн. Китайские спутники и вовсе могут получить лазер, который будет ослеплять американские разведывательные системы, не говоря уже о России, активно наращивающей запуски своих спутников-шпионов.

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В пример приводится китайский Shijian-17, который получил роботизированную руки для захвата других спутников. Ну а Россия и вовсе обладает одной из самых мощных группировок спутников дистанционного зондирования. И можно было бы даже согласится с некоторыми заявлениями, но американские журналисты забывают, что космическую гонку начали они сами. Недавно янки запустили новую группу спутников раннего предупреждения «Silent Barker», а Илон Маск и вовсе забрасывает околоземную орбиту тысячами крошечных спутников. Ну а опыт СВО показал, что подобные объекты хорошо подходят для планирования и осуществления боевых операций. Словом, аналитики из Bloomberg наивно полагают, что делать всё вышеперечисленное позволено только американскому правительству, тогда как все остальные должны тихо стоять в сторонке.